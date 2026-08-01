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2026年8月1日

《荒野亂鬥》2026 全球總決賽購票指南

《荒野亂鬥》史上最盛大的賽事將於今年11月在日本舉辦，門票將於8月1日開售。

2026《荒野亂鬥》全球總決賽門票將於8月1日（週六）16:00（台北/香港時間）正式開售。來自世界各地的粉絲將有機會親臨現場，觀賞本賽季最盛大的賽事，見證全球頂尖的《荒野亂鬥》隊伍為100萬美元獎金池展開激烈對決。

門票開售時間：8月1日（週六）16:00（台北/香港時間）

活動時間

2026年11月20日（週五）至11月22日（週日）

  • 開放入場： 每天JST（日本標準時間）10:00

  • 賽事開始： 每天JST（日本標準時間）12:00

活動地點

東京體育館（日本東京）

粉絲將可體驗

  • 為期三天的世界級《荒野亂鬥》電競對決。

  • 全球頂尖隊伍同場競技，爭奪2026全球總冠軍榮耀。

  • 現場觀眾專屬遊戲內獎勵。

  • 與數千名熱愛《荒野亂鬥》的粉絲共同感受線下場館的熱烈氛圍。

VIP專屬體驗

除了普通門票外，粉絲還可選擇以下三種VIP 專屬體驗，皆以3日套票形式販售：

終極美好星套票：33,370日圓（含相關費用）

內容包含：

  • 專屬座位，近距離見證全球總決賽冠軍捧起獎盃的榮耀時刻。

  • 可進入主舞台，並享有專業拍照機會。

  • 專屬私人見面會。

  • 周邊商品購物金。

  • 專屬VIP掛繩。

  • 鑽石色紀念幣與賽事實體徽章。

  • 3款專屬遊戲內表情，包含1款終極美好星套票限定表情。

美好星玩家套票： 24,970日圓（含相關費用）

內容包含：

  • 可進入主舞台，並享有拍照機會。

  • 周邊商品購物金。

  • VIP掛繩。

  • 金色紀念幣與賽事實體徽章。

  • 2款專屬遊戲內表情。

表情收藏家套票：20,770日圓（含相關費用）

內容包含：

  • VIP掛繩。

  • 銀色紀念幣與賽事實體徽章。

  • 2款專屬遊戲內表情。

門票資訊

  • 採預留座位制。

  • 每筆訂單最多可購買8張門票。

  • 賽事期間可離場後再次入場。

  • VIP套票數量有限，售完為止。

表情與VIP套票兌換

VIP套票：

所有VIP專屬福利（包含周邊內容及遊戲內物品）均須親臨現場觀賽才能兌換。購票時，系統將於結帳流程中要求你填寫你的玩家標籤

一般門票：

一般門票所附贈的賽事表情僅限親臨現場觀賽才能兌換。購票時，系統將於結帳流程中要求你填寫你的玩家標籤

更多資訊

門票開售後，完整票務資訊及購票詳情將透過《荒野亂鬥》官方電競社群平台公布。

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