《荒野亂鬥》2026 全球總決賽購票指南
活動時間
2026年11月20日（週五）至11月22日（週日）
開放入場： 每天JST（日本標準時間）10:00
賽事開始： 每天JST（日本標準時間）12:00
活動地點
東京體育館（日本東京）
粉絲將可體驗
為期三天的世界級《荒野亂鬥》電競對決。
全球頂尖隊伍同場競技，爭奪2026全球總冠軍榮耀。
現場觀眾專屬遊戲內獎勵。
與數千名熱愛《荒野亂鬥》的粉絲共同感受線下場館的熱烈氛圍。
VIP專屬體驗
除了普通門票外，粉絲還可選擇以下三種VIP 專屬體驗，皆以3日套票形式販售：
終極美好星套票：33,370日圓（含相關費用）
內容包含：
專屬座位，近距離見證全球總決賽冠軍捧起獎盃的榮耀時刻。
可進入主舞台，並享有專業拍照機會。
專屬私人見面會。
周邊商品購物金。
專屬VIP掛繩。
鑽石色紀念幣與賽事實體徽章。
3款專屬遊戲內表情，包含1款終極美好星套票限定表情。
美好星玩家套票： 24,970日圓（含相關費用）
內容包含：
可進入主舞台，並享有拍照機會。
周邊商品購物金。
VIP掛繩。
金色紀念幣與賽事實體徽章。
2款專屬遊戲內表情。
表情收藏家套票：20,770日圓（含相關費用）
內容包含：
VIP掛繩。
銀色紀念幣與賽事實體徽章。
2款專屬遊戲內表情。
門票資訊
採預留座位制。
每筆訂單最多可購買8張門票。
賽事期間可離場後再次入場。
VIP套票數量有限，售完為止。
表情與VIP套票兌換
VIP套票：
所有VIP專屬福利（包含周邊內容及遊戲內物品）均須親臨現場觀賽才能兌換。購票時，系統將於結帳流程中要求你填寫你的玩家標籤。
一般門票：
一般門票所附贈的賽事表情僅限親臨現場觀賽才能兌換。購票時，系統將於結帳流程中要求你填寫你的玩家標籤。