《荒野亂鬥》史上最盛大的賽事將於今年11月在日本舉辦，門票將於8月1日開售。



2026《荒野亂鬥》全球總決賽門票將於8月1日（週六）16:00（台北/香港時間）正式開售。來自世界各地的粉絲將有機會親臨現場，觀賞本賽季最盛大的賽事，見證全球頂尖的《荒野亂鬥》隊伍為100萬美元獎金池展開激烈對決。

門票開售時間：8月1日（週六）16:00（台北/香港時間）