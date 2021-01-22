賽事FAQ：

1、如果個人獨自獲取月度資格賽的參賽資格，我還能找到隊伍嗎？



如果你獨自取得月度資格賽的參賽資格，可透過全球錦標賽挑戰後，賽事人員於Discord伺服器中建立的「Look for Team (LFT)」頻道找尋隊友。

2、如果組隊獲取月度資格賽的參賽資格，在後續賽事中是否仍要維持相同的隊伍成員？



全球錦標賽挑戰的隊伍成員不需和月度資格賽的隊伍成員相同。對於月度資格賽、月度決賽和全球總決賽，隊伍須維持固定陣容，才能保留其席位以及在月度資格賽和月度決賽贏得的所有積分。隊伍替換成員，須符合後續公布的賽則中「陣容規則」的規定。



3、如果比賽過程遇到技術性問題怎麼辦？



選手需對自己的遊戲網路連線狀況負責。選手需在比賽開始前解決可能出現的任何問題。導致無法參賽的網路連線或硬體問題可能導致自動判定為戰敗。



4、隊伍陣容的相關規定？



隊伍需自行籌組並維護其陣容。隊伍最多可擁有4名選手。隊伍可在非比賽期間移除選手，但必須保持隊伍至少有2名選手，包括非賽季期間在內。

