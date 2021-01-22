準備好成為亂鬥之星了嗎？2021荒野亂鬥全球錦標賽（以下簡稱BSC）即將來襲，想要成為一下位全球總冠軍？那就不要錯過以下2021BSC賽區、賽季、賽程、賽制與獎金池等相關資訊的介紹唷！
賽區介紹：
全球劃分7大賽區，分別是東亞賽區、歐洲賽區、北美賽區、拉美賽區、中國大陸賽區，以及今年新增的東南亞紐澳賽區與東歐中亞賽區。
台灣、香港、澳門屬於東亞賽區，將和日本、韓國的選手們同場較勁。
各賽區可晉級全球總決賽席位如下：
東亞賽區：2席
歐洲賽區：5席
北美賽區：2席
拉美賽區：2席
中國大陸賽區：3席
東南亞紐澳賽區：1席
東歐中亞賽區：1席
賽季介紹：
2021BSC共計8個賽季，每個賽季持續一個月，包括
全球錦標賽挑戰、各賽區月度資格賽與月度決賽
。
最後一個賽季結束後，將展開全球總決賽。
首個賽季的全球錦標賽挑戰
將於2月20日正式開始
。
首個月度資格賽將在
全球錦標賽挑戰結束後一週內
由各賽區分別舉辦。
首個月度決賽將則在
每個賽季開始日（各月全球錦標賽挑戰首日）的次月份
由各賽區分別舉辦。
各賽季全球錦標賽挑戰賽程日期如下：
2月全球錦標賽挑戰：2月20至21日
3月全球錦標賽挑戰：3月20至21日
4月全球錦標賽挑戰：4月17至18日
5月全球錦標賽挑戰：5月15至16日
6月全球錦標賽挑戰：6月19至20日
7月全球錦標賽挑戰：7月17至18日
8月全球錦標賽挑戰：8月21至22日
9月全球錦標賽挑戰：9月18至19日
賽制說明：
全年賽事分為全球錦標賽挑戰、月度資格賽、月度決賽與全球總決賽。以下分別為大家介紹各階段賽制內容與獎金。
全球錦標賽挑戰：
遊戲內活動。
選手可選擇個人或組隊參加挑戰。
有2天時間
在戰敗3局前取得15勝以獲得晉級月度資格賽的資格。
所有比賽將以Bo1盤Bo1局進行。
每次挑戰會包含
5種模式
（從搶星大作戰、亂鬥足球、寶石爭奪戰、金庫攻防戰、機甲攻堅戰與據點搶奪戰中挑選設置），選手需在各模式中
分別獲勝3局
。
月度資格賽：
各賽區分別舉辦。
獲得資格的選手將收到對應月份的月度資格賽報名資訊的通知，須
年滿16歲
才能完成報名程序並繼續後續賽事。
所有選手在參加對應賽區的第一場比賽前，在該賽區內的某個國家/地區合法居留超過3個月。
月度資格賽為期2天，隊伍在月度資格賽開始前必須已有3或4名選手。
各賽區月度資格賽的8強隊伍將晉級至其賽區的月度決賽。
所有比賽採
積分循環賽制，
並以Bo3盤Bo3局進行。
積分循環賽制不會淘汰隊伍，所以即使某支隊伍無法晉級某次月度決賽，仍可積極參賽，因為
每場獲勝都會獲得2積分
幫助隊伍朝全球總決賽邁進。
月度決賽 ：
各賽區分別舉辦。
各賽區具體開賽時間有所不同，詳情請見
）。
所有比賽採
單敗淘汰制
，半準決賽將以Bo3盤Bo3局賽制進行。準決賽和總決賽將以Bo5盤Bo3局賽制進行。
月度決賽其
當月賽季最終排名
可贏得積分如下：
第1名：100積分
第2名：70積分
第3至第4名：50積分
第5至第8名：35積分
月度決賽共有
超過60萬美元
的獎金池。參賽隊伍將根據其所在賽區和最終排名獲得獎金。
全球總決賽：
8個賽季結束後各賽季的積分將進行加總，累積的積分將會影響參加全球總決賽的晉級順序。
全球總決賽將有來自7個賽區共16支隊伍參賽。
全球總決賽計劃於11月線下舉辦，具體日期將於日後公布。
全球總決賽獎金池
至少為50萬美元
，玩家社群可透過購買遊戲內特惠的方式持續提高獎金池。詳情將於2021年下半年公布。
賽事FAQ：
1、如果個人獨自獲取月度資格賽的參賽資格，我還能找到隊伍嗎？
如果你獨自取得月度資格賽的參賽資格，可透過全球錦標賽挑戰後，賽事人員於Discord伺服器中建立的「Look for Team (LFT)」頻道找尋隊友。
2、如果組隊獲取月度資格賽的參賽資格，在後續賽事中是否仍要維持相同的隊伍成員？
全球錦標賽挑戰的隊伍成員不需和月度資格賽的隊伍成員相同。對於月度資格賽、月度決賽和全球總決賽，隊伍須維持固定陣容，才能保留其席位以及在月度資格賽和月度決賽贏得的所有積分。隊伍替換成員，須符合後續公布的賽則中「陣容規則」的規定。
3、如果比賽過程遇到技術性問題怎麼辦？
選手需對自己的遊戲網路連線狀況負責。選手需在比賽開始前解決可能出現的任何問題。導致無法參賽的網路連線或硬體問題可能導致自動判定為戰敗。
4、隊伍陣容的相關規定？
隊伍需自行籌組並維護其陣容。隊伍最多可擁有4名選手。隊伍可在非比賽期間移除選手，但必須保持隊伍至少有2名選手，包括非賽季期間在內。