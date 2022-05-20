為非官方電競賽事提供支持！
為支持《荒野亂鬥》非官方電競賽事，幫助其提升影響力，我們與賽事獎金集資平台Matcherino達成合作！這個計畫面向世界各地的獨立賽事主辦者和玩家。
可透過以下多種方式參加Matcherino項目：
1. 贊助
你可以透過向符合條件的賽事獎金池贊助5美元或更多，來支持你最喜愛的《荒野亂鬥》玩家社群。
贊助者可獲得一款贊助者表情，以展現其對電競賽事的支持！
2. 舉辦賽事
成為賽事主辦者將獲得各種福利，部分福利會在達到不同賽事等級時解鎖。
Matcherino會對所有賽事等級的主辦者提供工具套組，以幫助賽事順利進行，賽事等級更高的賽事則可獲得額外獎勵。為獲得基礎獎金、贊助等額獎金和遊戲內表情等獎勵，主辦者必須為每場賽事都提交一份申請。
賽事透過Matcherino獲得贊助獎金後，Supercell有可能為賽事提供等額獎金，因此獎金池有可能翻倍。
點擊此處了解更多如何成為主辦者的相關資訊。
3. 當然還有……參加比賽！
參加比賽，贏取現金獎勵！你可以和隊友一起報名參賽。如果你還沒有隊伍，你可以透過建立一支隊伍或加入正在招募隊友的隊伍來參加比賽，或是以自由選手的身份報名來表明你可以自由組隊！
如果在符合條件的賽事中獲勝，除了現金獎勵外，你還可以獲得一款專屬勝利者表情！
敬請留意你所在地區的各項賽事資訊。
造訪Matcherino官網，了解更多相關計畫的資訊。