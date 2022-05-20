為非官方電競賽事提供支持！

為支持《荒野亂鬥》非官方電競賽事，幫助其提升影響力，我們與賽事獎金集資平台Matcherino達成合作！這個計畫面向世界各地的獨立賽事主辦者和玩家。

可透過以下多種方式參加Matcherino項目：

1. 贊助

你可以透過向符合條件的賽事獎金池贊助5美元或更多，來支持你最喜愛的《荒野亂鬥》玩家社群。

贊助者可獲得一款贊助者表情，以展現其對電競賽事的支持！