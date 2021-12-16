葛羅姆 - 史詩英雄

葛羅姆是美好星樂園裡的一名保全人員。他最好的朋友是自己的對講機，最害怕會弄壞東西的小屁孩！



普通攻擊 - 爆炸談話

葛羅姆扔出巴弟，一台會爆炸的對講機！爆炸產生的衝擊波會沿十字形擴散，對路徑上的所有敵人造成傷害。



超級技能 - 大十字爆炸

在巴弟的幫助下，葛羅姆發射出一枚大十字炸彈！他的超級技能與普通攻擊類似，但衝擊波擴散範圍更大，能摧毀牆壁，還可以擊退敵人！



武裝配件 - 守望塔

葛羅姆扔出一個守望塔，可以讓所有友軍看到大範圍草叢中的敵人！瞭望哨台的生命值會隨時間逐漸降低。



能力之星 - 徒步巡邏

在超級技能蓄能完畢的狀態下，葛羅姆的移動速度提升15%。



能力之星 - X因子

葛羅姆普通攻擊產生的衝擊波可對遠處敵人造成額外傷害，距離越遠，額外傷害越高！最多可造成30%的額外傷害。





范 - 星虹英雄（將在2022年1月推出）

范在美好星樂園的影城工作，同時還是一位滿懷抱負的演員…不過一般只在各種低成本武打片中出鏡。



普通攻擊 - 迴鞋飛踢

范使出一記迅猛側踢，就算沒踢中也沒關係，他的鞋子還能飛向敵人！



超級技能 - 無影腳

范凌空一躍，使出驚天腿技！踢中敵人後，范會發動連鎖攻擊，踢向附近的其他敵人，最多再踢出3次。



武裝配件 - 爆玉梨花

范在身邊拋灑出一大把爆米花，每粒爆米花可以造成500傷害。



能力之星 - 電光追擊

范使用超級技能擊倒敵人後，他的超級技能會立即完成蓄能。



能力之星 - 金鐘罩

范每隔3秒可使自己接下來受到的傷害減少500，但每次減少的傷害值不會超過所受傷害的90%。





全新亂鬥主題季和星光聯賽賽季

虎年如意



全新造型

經典麥克（可在亂鬥聖誕節活動期間免費獲取）



愛情摔角手（可在情人節期間獲取）



2021亂鬥聖誕節主題造型

聖誕老爆

聖誕滾木

歡樂雪橇

禮物快遞



虎年如意造型

虎王

蛇形刁手

拳法宗師

賀歲年獸（星光聯賽）

少校羅莎（亂鬥通行券第1階獎勵）

爆裂武者（亂鬥通行券第70階獎勵）



閃耀銀/璀璨金造型

賈姬

阿魯

佩妮

羅莎



全新造型系列 - 亂鬥海盜（將在2022年推出）



奪寶大副



海上樂手



卡爾船長



海盜奇兵



全新表情

動態表情

葛羅姆



范

亂鬥聖誕節表情



亂鬥聖誕節造型表情



虎年如意通用表情



全新表情（無動態效果）

葛羅姆挑戰



情人節系列造型（艾爾普里莫、阿魯、小辣椒、波可）



虎年如意英雄表情



atcherino表情



玩家頭像

2款虎年如意頭像，可透過星光聯賽解鎖



平衡性調整

加強

達里爾 超級技能增加能力之星「護身鋼圈」的現有機制

能力之星「護身鋼圈」的效果調整為：使用超級技能之後，達里爾還將繼續使自己在2秒內受到的所有傷害降低25%

將減傷機制併入達里爾的超級技能應當是一項比較合理的調整。調整後，他的兩個能力之星就都有選用的價值了。





艾爾普里莫 超級技能蓄能所需的普通攻擊命中次數從16次減少至12次

從熱門英雄變成乏人問津，需要關愛一下普里莫。調整後，他的超級技能蓄能速度應當會處於適中的狀態。





斯威克 普通攻擊傷害從1000提升至1080

斯威克的弱點在於他的延遲傷害機制，但這也正是他的特色所在。因此，我們沒有調整這一機制，而是讓斯威克命中對手時能夠造成更多的傷害。





卡爾 超級技能傷害從420提升至500

卡爾的選用數據不太樂觀，需要我們一些幫助。調整後，他的超級技能會更具威脅，同時仍需要玩家掌握好使用時機。





格爾 超級技能傷害從240提升至420

格爾在特定地圖上才能最大化自身作用，而且價值主要體現在其武裝配件和超級技能上。比起其他英雄，格爾的選用率仍然偏低。本次調整的增強幅度不算太大，但應該可以讓格爾更值得玩家選用。





削弱



蘿拉 如果蘿拉的魅影分身待在本體身邊，則分身可造成的傷害將僅為本體的50%

現在的蘿拉只需要貼著本體放出超級技能，就可以輕鬆獲得強力增益。調整後，玩家們需要一些技巧才能充分發揮蘿拉超級技能的效果。





塔拉 武裝配件「異界魔術師」產生的脆弱幻影生命值從1000降低至800

「異界魔術師」的使用率已經大幅壓過塔拉的其他武裝配件。本次改動應該不會影響這一武裝配件的機制，但可以讓難以消滅幻影的英雄們緩一口氣。不過，碧兒還是會拿幻影們沒輒（不好意思了，碧兒）

沙迪 超級技能蓄能所需的普通攻擊命中次數從6次增加至7次

沙迪的超級技能相當強力，同時蓄能和連續施放也很簡單。本次調整應當可以讓他在牆壁較多的地圖中的選用率下降。





挑戰



葛羅姆挑戰



完成挑戰可贏取全新英雄葛羅姆



共需贏得9場比賽



敗場達到上限後，僅需花費1寶石即可繼續挑戰

虎年如意挑戰



完成挑戰可贏取一個專屬表情



需贏得9場比賽



敗場達到上限後，可花費寶石繼續挑戰

拉丁美洲大師聯賽挑戰



完成挑戰可贏取一個超級寶箱！



需贏得12場比賽



拉丁美洲大師聯賽造型最後一次在商店中上架！

全新場景



猛虎擂台！復古格鬥遊戲風格的全新場景



全新遊戲模式



1v1新模式 - 亂鬥擂台

進入對戰前需選擇三名不同英雄

每名英雄都有一次上場機會，一名英雄被擊倒後換下一名上場，直至有一方的3名英雄全部被擊倒

擊倒對手全部3名英雄即可贏得比賽勝利



友誼賽及API比賽

更新後，可以在友誼賽/API比賽中啟用星光聯賽模式





亂鬥通行券主題季

亂鬥主題季的持續時間調整，以後的新主題季將在每兩個月過後的第一個星期一開始（調整前為持續10週）



第10個主題季作為「過渡」主題季，將在2022年1月17日開始，持續7週！

每日任務的獎勵從100代幣提升至200代幣

4個普通任務（獎勵250代幣）調整為困難任務（500代幣）

6個普通亂鬥通行券專屬任務調整為困難任務





其他

更新後，戰隊聯賽的黃金入場券購買費用將調整為1寶石或1星徽點數。這是一項臨時調整，接下來我們會繼續優化該功能，將黃金入場券改為免費獲取（後續改動預計將在2022年2月/3月上線）

新增加入戰隊時的歡迎訊息



多項戰隊聯賽介面優化



移除Facebook登入

問題修復