小提醒1：Facebook帳號無法綁定遊戲進度，只是登入後可以查看好友。

小提醒2：每個Supercell ID只能綁定一個荒野亂鬥的遊戲進度，不同遊戲進度需透過不同的Supercell ID進行綁定。

小提醒3：iOS系統裝置可用Game Center帳號綁定遊戲進程；Android系統裝置可用Google帳號綁定遊戲進程，

但更換不同系統裝置時需要使用Supercell ID才能轉移遊戲進度。

小提醒4：遊戲進程綁定Supercell ID後，

若為iOS系統裝置且先前綁定過Game Center帳號，則Game Center帳號會自動失效。

若為Android系統裝置且先前綁定過Google帳號，則Google帳號會自動失效。

小提醒5：若未看到Supercell ID按鈕，但想綁定Supecell ID，建議於遊戲內聯繫玩家支援團隊（設定中點擊幫助與支援，並選擇問題選項再進行提問）。