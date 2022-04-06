哪些內容進行調整與優化？



星光聯賽（以及戰隊聯賽和友誼賽中的星光戰）將迎來兩大調整！

每名玩家都將能禁用一位英雄

選擇英雄階段增加為隊友推薦英雄的功能（此功能可能不會在下次更新實裝，而是在下下次更新中實裝）

如何進行調整與優化？

個別盲禁：

禁用英雄階段開始時，每位玩家都能禁用自己想禁用的任一位英雄。

你可以看到隊友當前選擇的英雄，而且無法禁用隊友已禁用的英雄。

和現在相同，你無法看到敵方隊伍禁用的英雄，敵方隊伍也是如此。因此，雙方可能會禁用相同的英雄。

所以最少會有3位英雄被禁用，最多則有6位。

此次調整實裝後，玩家只有在獎數盃達到4500盃並至少擁有12位英雄，才能參加星光聯賽。

如果你沒有禁用或選擇英雄，系統將隨機為你禁用或選擇英雄。

推薦英雄：

輪到你選擇英雄時，你的隊友可透過全新的「推薦」按鈕為你推薦英雄。

隊友的推薦將於螢幕一側顯示。

即使你已經選好英雄，你也可以為隊友推薦英雄。

為什麼要進行調整與優化？

我們認為，無論是對競技型玩家，還是對休閒玩家而言，「每人禁用一位英雄」都是件好事情。具體原因有以下幾點：

某一地圖或模式下最強的英雄被禁用後，對戰會變得更加靈活，也更多樣化；

我們希望增加禁用英雄的數量，同时也希望保持現有禁用階段時長不變。因此，我們選擇為所有玩家提供禁用英雄的機會；

所有玩家在禁用英雄階段操作流程一致，有助於大家更清楚和更直覺性的進行遊戲。

關於為隊友推薦英雄的功能，我們已規劃許久（這也是大家最希望星光聯賽改動的功能之一），在這裡我們就不贅述了！

以下是本次調整的FAQ：

為什麼選擇現在公布？

對競技型玩家們來說，這項調整應該在意料之中。是時候好好試試了！

為什麼之前沒有公布？

我們需要讓這些調整能趕上接下來的更新！

還有其他内容嗎？

目前的内容就是這些！不過，我們還規劃了更多優化，敬請期待！當然，如果大家對遊戲有任何建議和想法，都歡迎在我們的社群平台留言唷！