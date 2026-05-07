免費解鎖芬克斯的虛空尊者造型，透過特殊變身強化美好星女戰士（和史派克），迎戰強大的首領！

美好超新星變身

美好超新星隨機事件會在精選遊戲模式以及隨機的天梯模式中生效。隨機事件生效時，對戰中會隨機出現水晶。撿起水晶後，可暫時變身為以下五位美好星戰士之一：

美好星戰士史派克

美好星戰士碧兒

美好星戰士茱茱

美好星戰士安珀

美好星戰士絲塔諾娃（稍後推出）

每位美好星戰士都有獨特技能組，實力遠比一般英雄強大，所以一定要搶在對手之前撿起水晶！

你可能會遇到兩種隨機事件：一種是美好星戰士事件，另一種則有絲塔諾娃本人登場，她會在活動後期正式亮相！

升級美好星戰士

美好星戰士的起始戰力等級為11級，可透過開啟超新星之星升級，最高可升至30級！ 特殊情況：絲塔諾娃一開始就是最高等級，但她的水晶會在活動第二週才解鎖，敬請期待！

每次透過開啟超新星之星提升美好星戰士等級時，都能在活動介面為美好星戰士的攻擊蓄能。點一下即可對虛空尊者芬克斯發動威力強大的攻擊！

對虛空尊者芬克斯造成足夠傷害後，就能免費獲得他的這款造型！芬克斯被擊敗後，你仍可繼續參加活動，挑戰邪惡傳送門，擊破它們並收集特別獎勵！

每次開啟超新星之星將有機會獲得：

美好星戰士戰力等級提升（40%機率）

金幣、能量點數、閃光幣、武裝配件、能力之星、極限威能

超新星主題外觀（表情、噴漆、玩家頭像）

多種稀有度造型（79、149、199、299寶石）

史詩至傳奇英雄

大獎（例如100寶石或1,000金幣）

團隊首領戰：邪惡葛蕾特與邪惡首領芬克斯

在5v1團隊首領戰中挑戰兩位令人畏懼的首領！

邪惡葛蕾特

黑暗侵蝕了葛蕾特！趕在她的黑暗之書巢穴失控前將其摧毀，否則你會被成群的迷你虛空葛蕾特淹沒。別讓巢穴越變越多！

邪惡首領芬克斯

芬克斯的團隊首領戰分為兩個階段，難度會隨階段提升。

擊敗芬克斯一次後，他會以更強大的邪惡首領形態回歸！請注意： 中央防禦塔會交替著協助玩家隊伍或對其造成傷害，記得善用這個機制！ 芬克斯會召喚凱特的複製體，試圖包圍你的隊伍。



在最高難度擊敗首領後，系統會顯示競速分數和最佳過關時間，讓你展現你的超強實力！

每次透過超新星之星提升美好星戰士等級時，都會對活動首領虛空尊者芬克斯造成傷害。

每位玩家的芬克斯擊敗進度條都會獨立計算！每次開啟超新星之星，都會推進你的進度。升級美好星戰士，攻擊芬克斯，最後擊敗他。成功擊敗芬克斯，即可免費解鎖他的「虛空尊者」造型！

立即出發，收集水晶，強化美好星戰士女孩們（和史派克），在活動結束前擊敗虛空尊者芬克斯！

活動現已開始，將持續至美好星戰士主題季結束，也就是6月4日！