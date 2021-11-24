2021荒野亂鬥全球總決賽將在11月26日至28日每晚17點超燃開戰！今年大家將有全新的觀賽方式！
大家現在就可以登入賽事活動網站！在這裡可以直接觀看比賽並參與互動：預測獲勝隊伍、票選MVP並為你最喜歡的隊伍加油打氣！還有問答遊戲等精采互動環節可以參加唷！
大部分的互動都會給予積分，可用於兌換遊戲內獎勵，包括金幣、星徽點數、3個獎盃表情以及潔西的「喵喵大盜」造型！這些獎勵日後也可能在遊戲內開放購買，但如果想在今年拿到，參與全球總決賽互動活動是唯一的機會！而且完全免費！
活動詳情
語言：賽事活動網站支援一般電競賽事常用語言，使用對應支援語言的觀眾均可在活動網站上觀看比賽並參與互動。
直播 vs VOD：部分互動只能在直播時進行，如加油打氣、票選MVP及問答遊戲。其他的像是預測獲勝隊伍，則可在比賽前進行。
相較於其他互動環節，預測獲勝隊伍可以獲得更多積分，詳情如下：
預測獲勝隊伍：
大家現在就可以前往賽事活動網站，預測比賽日第1天的獲勝隊伍囉！在比賽日第1天的直播結束後，仍可進行比賽日第2天及第3天的預測。所以即使不能看直播，依然可以參與活動並贏取積分唷！
直播觀眾可以選擇在比賽前一天或每場比賽之前提交對比賽的預測。
舉例來說，在比賽日第3天（有8支隊伍進行單敗淘汰賽），即使一開始看好的隊伍已經被淘汰，觀眾仍然可以在每場比賽前更改對準決賽和決賽的預測。
領取獎勵：
當獲取的積分足以兌換獎勵，過一段時間後大家便可以在遊戲內領取獎勵。
若有許多玩家同時領取獎勵，獎勵發放可能會延遲最多24小時，所以如果大家沒有立即看到應得的獎勵，請等一天後再回來看看！
額外積分：
如果之前有成功預測獲勝隊伍，則在正確預測的獎勵基礎之上再給予額外積分。每次預測成功（不必連續）將獲得25點額外積分。
例如：預測成功3次，將在下次預測成功時，獲得預測成功的基礎50點積分，再加額外75（25 X 3）點積分。預測成功4次，將在下次預測成功時，獲得預測成功的基礎50點積分，再加額外100（25 X 4）點積分。
互動活動可得積分
互動內容
; 可得積分
第1次登入活動網站
; 20
回答1題問答題目
; 0至5
提交1次預測
; 5
預測成功
; 50
參與票選MVP（直播限定） ; 10
第1次加油打氣（直播限定） ; 1
額外積分
; 0至350
兌換獎勵
獎勵
; 所需積分
10金幣
; 20
第1名表情
; 100
25星徽點數
; 200
25金幣
; 300
倒讚表情
; 500
50星徽點數
; 600
50金幣
; 700
太陽眼鏡表情 ; 800
100星徽點數 ; 900
喵喵大盜造型 ; 1000
雖然可以獲得超過1000積分，但是潔西的喵喵大盜造型已是最後一項獎勵，無法再獲取其他獎勵！
11月26日至28日每晚17點，記得前往賽事活動網站觀看直播並參與互動！
全球總決賽參賽隊伍
2021荒野亂鬥全球總決賽將在羅馬尼亞首都布加勒斯特舉行！今年，我們很高興能看到有16支戰隊踏上全球總決賽的舞台。他們分別是：
INTZ（拉美賽區）
Aphelion Esports（拉美賽區）
Tribe Gaming NA（北美賽區）
STMN Esports（北美賽區）
ZETA DIVISION（東亞賽區）
Queen Nai（東亞賽區）
NAVI（東歐中亞賽區）
Team Flash（東南亞紐澳賽區）
SK Gaming（歐洲賽區）
AC Milan QLASH（歐洲賽區）
Reply Totem（歐洲賽區）
Tribe Gaming EU（歐洲賽區）
BK ROG Esports（歐洲賽區）
NOVA Esports（中國大陸賽區）
Trick of China（中國大陸賽區）
TIG Origin（中國大陸賽區）
比賽採用Bo5單敗淘汰賽制，總決賽為Bo7賽制。
11月26日：16強賽，比賽日第1天
11月27日：16強賽，比賽日第2天
11月28日：半準決賽、準決賽、總決賽
對戰表如下：
全球總決賽獎金池
全球總決賽的原始獎金池高達50萬美元，並在玩家社群的支持之下，獎金提升至100萬美元！獎金分配如下：
第1名：40萬美元
第2名：20萬美元
第3-4名：8萬美元/每隊
第5-8名：4萬美元/每隊
第9-16名：1萬美元/每隊
究竟哪支隊伍能抱回全球總冠軍？請務必鎖定賽事活動網站直播！讓我們一同見證最強隊伍出爐！