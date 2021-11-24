活動詳情

語言：賽事活動網站支援一般電競賽事常用語言，使用對應支援語言的觀眾均可在活動網站上觀看比賽並參與互動。



直播 vs VOD：部分互動只能在直播時進行，如加油打氣、票選MVP及問答遊戲。其他的像是預測獲勝隊伍，則可在比賽前進行。

相較於其他互動環節，預測獲勝隊伍可以獲得更多積分，詳情如下：



預測獲勝隊伍：

大家現在就可以前往賽事活動網站，預測比賽日第1天的獲勝隊伍囉！在比賽日第1天的直播結束後，仍可進行比賽日第2天及第3天的預測。所以即使不能看直播，依然可以參與活動並贏取積分唷！

直播觀眾可以選擇在比賽前一天或每場比賽之前提交對比賽的預測。



舉例來說，在比賽日第3天（有8支隊伍進行單敗淘汰賽），即使一開始看好的隊伍已經被淘汰，觀眾仍然可以在每場比賽前更改對準決賽和決賽的預測。



領取獎勵：

當獲取的積分足以兌換獎勵，過一段時間後大家便可以在遊戲內領取獎勵。

若有許多玩家同時領取獎勵，獎勵發放可能會延遲最多24小時，所以如果大家沒有立即看到應得的獎勵，請等一天後再回來看看！



額外積分：

如果之前有成功預測獲勝隊伍，則在正確預測的獎勵基礎之上再給予額外積分。每次預測成功（不必連續）將獲得25點額外積分。

例如：預測成功3次，將在下次預測成功時，獲得預測成功的基礎50點積分，再加額外75（25 X 3）點積分。預測成功4次，將在下次預測成功時，獲得預測成功的基礎50點積分，再加額外100（25 X 4）點積分。

