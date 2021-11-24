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2021年11月24日
Blog – Brawl Stars

2021荒野亂鬥全球總決賽觀賽說明 - 如何觀賽，參與互動並獲取獎勵！

2021荒野亂鬥全球總決賽將在11月26日至28日每晚17點超燃開戰！今年大家將有全新的觀賽方式！

大家現在就可以登入賽事活動網站！在這裡可以直接觀看比賽並參與互動：預測獲勝隊伍、票選MVP並為你最喜歡的隊伍加油打氣！還有問答遊戲等精采互動環節可以參加唷！

大部分的互動都會給予積分，可用於兌換遊戲內獎勵，包括金幣、星徽點數、3個獎盃表情以及潔西的「喵喵大盜」造型！這些獎勵日後也可能在遊戲內開放購買，但如果想在今年拿到，參與全球總決賽互動活動是唯一的機會！而且完全免費！

活動詳情

語言：賽事活動網站支援一般電競賽事常用語言，使用對應支援語言的觀眾均可在活動網站上觀看比賽並參與互動。

直播 vs VOD：部分互動只能在直播時進行，如加油打氣、票選MVP及問答遊戲。其他的像是預測獲勝隊伍，則可在比賽前進行。

相較於其他互動環節，預測獲勝隊伍可以獲得更多積分，詳情如下：

預測獲勝隊伍：

大家現在就可以前往賽事活動網站，預測比賽日第1天的獲勝隊伍囉！在比賽日第1天的直播結束後，仍可進行比賽日第2天及第3天的預測。所以即使不能看直播，依然可以參與活動並贏取積分唷！

直播觀眾可以選擇在比賽前一天或每場比賽之前提交對比賽的預測。

舉例來說，在比賽日第3天（有8支隊伍進行單敗淘汰賽），即使一開始看好的隊伍已經被淘汰，觀眾仍然可以在每場比賽前更改對準決賽和決賽的預測。

領取獎勵：

當獲取的積分足以兌換獎勵，過一段時間後大家便可以在遊戲內領取獎勵。

若有許多玩家同時領取獎勵，獎勵發放可能會延遲最多24小時，所以如果大家沒有立即看到應得的獎勵，請等一天後再回來看看！

額外積分：

如果之前有成功預測獲勝隊伍，則在正確預測的獎勵基礎之上再給予額外積分。每次預測成功（不必連續）將獲得25點額外積分。

例如：預測成功3次，將在下次預測成功時，獲得預測成功的基礎50點積分，再加額外75（25 X 3）點積分。預測成功4次，將在下次預測成功時，獲得預測成功的基礎50點積分，再加額外100（25 X 4）點積分。

互動活動可得積分

互動內容
; 可得積分

第1次登入活動網站
; 20

回答1題問答題目
; 0至5

提交1次預測
; 5

預測成功
; 50

參與票選MVP（直播限定） ; 10

第1次加油打氣（直播限定） ; 1

額外積分
; 0至350


兌換獎勵

獎勵
; 所需積分

10金幣
; 20

第1名表情
; 100

25星徽點數
; 200

25金幣
; 300

倒讚表情
; 500

50星徽點數
; 600

50金幣
; 700

太陽眼鏡表情 ; 800

100星徽點數 ; 900

喵喵大盜造型 ; 1000

雖然可以獲得超過1000積分，但是潔西的喵喵大盜造型已是最後一項獎勵，無法再獲取其他獎勵！

11月26日至28日每晚17點，記得前往賽事活動網站觀看直播並參與互動！

全球總決賽參賽隊伍

2021荒野亂鬥全球總決賽將在羅馬尼亞首都布加勒斯特舉行！今年，我們很高興能看到有16支戰隊踏上全球總決賽的舞台。他們分別是：

  • INTZ（拉美賽區）

  • Aphelion Esports（拉美賽區）

  • Tribe Gaming NA（北美賽區）

  • STMN Esports（北美賽區）

  • ZETA DIVISION（東亞賽區）

  • Queen Nai（東亞賽區）

  • NAVI（東歐中亞賽區）

  • Team Flash（東南亞紐澳賽區）

  • SK Gaming（歐洲賽區）

  • AC Milan QLASH（歐洲賽區）

  • Reply Totem（歐洲賽區）

  • Tribe Gaming EU（歐洲賽區）

  • BK ROG Esports（歐洲賽區）

  • NOVA Esports（中國大陸賽區）

  • Trick of China（中國大陸賽區）

  • TIG Origin（中國大陸賽區）

比賽採用Bo5單敗淘汰賽制，總決賽為Bo7賽制。

  • 11月26日：16強賽，比賽日第1天

  • 11月27日：16強賽，比賽日第2天

  • 11月28日：半準決賽、準決賽、總決賽

對戰表如下：

全球總決賽獎金池

全球總決賽的原始獎金池高達50萬美元，並在玩家社群的支持之下，獎金提升至100萬美元！獎金分配如下：

  • 第1名：40萬美元

  • 第2名：20萬美元

  • 第3-4名：8萬美元/每隊

  • 第5-8名：4萬美元/每隊

  • 第9-16名：1萬美元/每隊

究竟哪支隊伍能抱回全球總冠軍？請務必鎖定賽事活動網站直播！讓我們一同見證最強隊伍出爐！