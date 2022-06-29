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2022年6月29日
Blog – Brawl Stars

6月更新：深海大作戰

全新英雄：歐提斯

歐提斯是一個住在美好星樂園深海中的神祕生物，他喜歡四處塗鴉展現自我，只要有牆的地方就有他的塗鴉！

  • 普通攻擊：噴墨藝術

    • 歐提斯用噴槍手臂發射出一連串墨滴。

  • 超級技能：寂靜深海

    • 歐提斯向敵人扔出他的好朋友，海星吸爾！吸爾會抓住首個被擊中的敵人，並使其短時間內無法發起攻擊。

  • 武裝配件1：海星伏擊

    • 歐提斯下一次扔出海星時，如果未命中敵人，海星吸爾會靜靜地趴在地上，等待敵人靠近！

  • 武裝配件2：超量墨球

    • 歐提斯的下一次普通攻擊會噴出一個超大墨水球！它會在地上留下一灘墨水，碰到墨水的敵人每秒將受到810傷害，持續3.8秒。

  • 能力之星1：強力吸盤

    • 海星吸爾用盡全力抓住敵人！敵人無法發起攻擊的時間延長33%。

  • 能力之星2：墨囊充足

    • 歐提斯噴出的墨滴數量增加33%。

佩妮重製

我們不僅重製了佩妮的模組，還重新設計了她的技能組！

  • 原能力之星「佩式燒夷彈」併入佩妮超級技能的自帶效果。重製後，佩妮的艦炮會提前顯示炮彈的落點。

    • 稍微增加炮彈的大小。

    • 稍微降低炮彈的飛行速度。

  • 提升佩妮的基礎生命值。

  • 普通攻擊：

    • 稍微降低射程。

    • 稍微提升飛行速度。

  • 能力之星1：大肆揮霍

    • 佩妮的普通攻擊命中目標時，金幣的散射範圍變得更寬。

  • 能力之星2：炸裂炮彈

    • 佩妮的艦炮落地時可造成1000傷害，並擊退附近的敵人。

  • 武裝配件1：堅固鹽桶

    • 佩妮丟出一個鹽桶，用來抵擋敵方攻擊。她發射的金幣袋擊中鹽桶後會破裂濺射。

  • 武裝配件2：佩式追蹤炮

    • 佩妮的艦炮會向射程內所有可見敵人的位置發起炮擊。

全新主題季：深海大作戰

全新造型

  • 巨齒俠（柯爾特造型）：亂鬥通行券第1階獎勵

  • 章魚小子（范造型）

  • 珊瑚保護者（蓓爾造型）

  • 火箭快遞員（布洛克造型）：星光聯賽造型

  • 神秘法老王（歐提斯造型）：亂鬥通行券第70階獎勵

  • 超世代DJ（艾謎造型）：創意來自BouncyDuck（Supercell Make造型）

BT21 X 荒野亂鬥

  • 艾德加TATA

  • 拉夫CHIMMY

  • 嗶嗶RJ

  • 沙迪KOYA

  • 賈姬COOKY

  • 狂馬MANG

  • 滴答SHOOKY

閃耀銀/璀璨金造型


  • 邦妮

  • 珍娜

  • 葛羅姆

  • 異芙

  • 佩妮

全新表情

動態表情

  • 歐提斯表情（9款）

  • 歐提斯特殊表情（9款）

  • 保力、吉恩、羅莎、鷹獵人 爆、碧兒、雪莉、爆破麥克、艾爾普里莫、小辣椒的特殊表情（9款）

  • 《部落衝突》10周年紀念（1款）

  • 《卡通農場》10周年紀念（1款）

  • BT21造型表情（7款）

  • 全新模組的佩妮表情（9款）

  • 深海造型表情（3款）

噴漆：價格調整

根據玩家社群的回饋意見，噴漆要大降價囉！

  • 普通噴漆（所有英雄通用） - 由50寶石降為29寶石

  • 專屬噴漆（所有英雄通用） - 由60寶石降為29寶石

  • 普通噴漆（特定英雄專屬） - 由50寶石降為19寶石

  • 本次更新上線後，之前購買過噴漆的玩家將會得到寶石補償。

  • 更新上線後30天內，該補償將以特惠包的形式（如「免費」寶石特惠）

    出現在遊戲內商店，請記得領取唷！

全新噴漆

  • 英雄專屬噴漆 - 羅莎、保力、波可、艾爾普里莫、達里爾、卡爾、彈射、賈姬、佩妮（9款）

  • 《部落衝突》10周年紀念挑戰（1款）

  • 亂鬥通行券（2款）

  • 各種挑戰（12款）

  • BT21造型（7款）

全新玩家頭像

  • 星光聯賽頭像（2款）

  • BT21造型（7款）

  • 雷爆兄弟（1款）

  • 深海大作戰（1款）

  • 亂鬥海盜旗幟（1款）

地圖、遊戲模式和活動循環調整

全新限時遊戲模式：積分狩獵戰（10人混戰）

  • 該模式規則與積分爭奪戰類似，但使用荒野生死鬥的地圖。

  • 沒有毒氣，也沒有賞金之星或能量方塊等元素。

  • 玩家被擊殺後可重生。

  • 率先擊殺6個敵人的玩家將贏得對戰。

7張全新地圖

  • 艱難困苦

  • 狩獵季

  • 待宰羔羊

  • 躁動不安

  • 救贖計劃

  • 循跡出擊

  • 歐米加

全新活動欄位：神秘隨機戰模式

  • 在神秘隨機戰模式中，系統會隨機選擇對戰所使用的模式和隨機事件。

  • 可選的遊戲模式和隨機事件由《荒野亂鬥》遊戲團隊提前確定。

為部分遊戲模式增加提示效果（類似積分爭奪戰的提示）

  • 亂鬥足球

  • 亂鬥籃球

  • 積分狩獵戰

地圖池調整

  • 據點搶奪戰

    • 移除

      • 鬥陣奇兵

      • 衝撞區域

    • 新增

      • 三叉戟

      • 失去平衡

  • 極限淘汰賽

    • 移除

      • 全新視角

      • 藏寶地點

    • 新增

      • 十面埋伏

      • 空曠荒野

  • 寶石爭奪戰

    • 移除

      • 堡壘對立

      • 藍寶石平原

    • 新增

      • 半杯就好

      • 二元戰場

  • 亂鬥足球

    • 移除

      • 帶球過人

      • 長傳急攻

    • 新增

      • 進退兩難

      • 大力彈射

  • 搶星大作戰

    • 移除

      • 巨木峽谷

      • 熱浪滾滾

    • 新增

      • 不要轉身

      • 並肩作戰

  • 金庫攻防戰

    • 移除

      • 抓不到我

      • 滾雷山谷

    • 新增

      • 河堤攻防

      • 連下三城

  • 荒野生死鬥

    • 移除

      • 殘破蛋殼

      • 蓊鬱谷地

    • 新增

      • 發揮受限

      • 逃出生天

星光聯賽/戰隊聯賽地圖循環

  • 搶星大作戰：神祕流星、運河水道、夾心蛋糕

  • 亂鬥足球：後院球場、超出邊界、綠蔭球場

  • 寶石爭奪戰：咻咻作響、堅石礦井、礦車狂奔

  • 金庫攻防戰：安全區域、轟隆峽谷、河堤攻防

  • 據點搶奪戰：灼熱火圈、甲蟲決鬥、一分為二

  • 極限淘汰賽：搖滾蓓爾、空曠荒野（新）、金臂峽谷

地圖場景調整

  • 新增：神祕深海

  • 重新加入：達里爾的海盜船

  • 重新加入：恐龍水上樂園

  • 移除：塔拉的市集

  • 移除：亂鬥星戰艦

挑戰

  • 雷爆兄弟

  • 佩妮

  • 3個遊戲模式挑戰

  • 史上最難挑戰

  • 《部落衝突》周年慶挑戰

星光聯賽

  • 新增推薦英雄功能：

    • 現在玩家可以看到隊友的英雄並推薦英雄！

戰隊競賽（戰隊聯賽+戰隊任務）

戰隊聯賽

  • 戰隊聯賽現在僅統計戰隊內貢獻值前24名成員貢獻的戰隊獎盃

    • 剩餘6名戰隊成員仍然會根據所用入場券數量獲得獎勵

  • 勾選「顯示可收集的最高戰隊獎盃數」後，顯示的獎盃數也只是根據24名成員的結果計算

  • 每次戰隊聯賽排名前3的戰隊，戰隊幣獎勵提升15%

戰隊任務

  • 戰隊聯賽賽季現在有一週的休賽期，

  • 玩家可以在休賽期間參加戰隊任務活動

  • 每名戰隊成員可完成3個任務（簡單、中等和困難任務各一個）

  • 完成任務可為戰隊贏取任務積分

    • 獲得的任務積分越多，贏得的戰隊幣獎勵也就越多

    • 透過戰隊任務可獲得的戰隊幣數量取決於所在的戰隊聯賽等級

  • 與戰隊成員組隊參加對戰可以獲得任務進度加成（可以更快完成戰隊任務）

平衡性調整

卡爾

  • 十字鎬飛行速度從2600提升至3000

葛羅姆

  • 普通攻擊傷害從900提升至1100

  • 超級技能傷害從1700降低為1600

拜倫

  • 裝彈速度：裝彈間隔從1300毫秒調整為1600毫秒

  • 拜倫在很多時候都是個不錯的選擇。這名英雄自登場以來，因其全面性和威力，在每個版本中都非常熱門。這次削弱應該可以挫挫他的銳氣，但他仍然會是個不錯的選擇。

拉夫上校

  • 沙袋生命值從2000減少為1500

  • 拉夫上校在高階玩家的手中非常強勢，但是要玩好這個英雄可不容易，所以我們沒有對他進行大幅度的削弱。

異芙

  • 能力之星「意外驚喜」：增加5秒冷卻時間

  • 現在每隔5秒才會在異種蛋擊中敵人時孵化出一個幼體。這會讓這位女王跌落神壇嗎？可能不會，讓我們拭目以待。

珍娜

  • 珍娜在飛行時無法再啟動武裝配件「震撼低音」。

  • 她飛在空中時還能丟下一台音響，這滿奇怪的，而且有時候真的讓人疲於應對。儘管駛徒叔叔為她感到驕傲，但讓其他人很惱火。老實說，這更像是個需要修復的問題，而不是這個英雄設計的一部分。

沙迪

  • 普通攻擊傷害從920降低至860

  • 這位昏昏欲睡的男孩在比較狹窄的地圖上相當有宰制力，這項調整應該可以讓世界各地的沙迪們不再過於咄咄逼人。

問題修復

  • 提升遊戲在低版本裝置上執行的穩定性

  • 自動瞄準不會再瞄準空中目標

  • 修復部分表情無法在戰隊聊天中使用的問題

  • 修復星光聯賽中同隊玩家可以禁用同一個英雄的罕見問題

  • 修復各種聲音問題

其他內容

主題

  • 深海大作戰主題

  • BT21主題

  • 雷爆兄弟主題（包含更新音樂）

其他

增加任務刷新次數

  • 未解鎖亂鬥通行券由1次為2次

  • 獲得亂鬥通行券則從3次調整為5次

更新英雄描述

  • 保力

  • 布洛克

  • 柯爾特


  • 爆破麥克

  • 佩妮

  • 塔拉

商店

  • 現在可從商店獲取亂鬥通行券

  • 新增前往戰隊商店的快捷方式