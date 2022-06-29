全新英雄：歐提斯

歐提斯是一個住在美好星樂園深海中的神祕生物，他喜歡四處塗鴉展現自我，只要有牆的地方就有他的塗鴉！



普通攻擊：噴墨藝術

歐提斯用噴槍手臂發射出一連串墨滴。



超級技能：寂靜深海

歐提斯向敵人扔出他的好朋友，海星吸爾！吸爾會抓住首個被擊中的敵人，並使其短時間內無法發起攻擊。



武裝配件1：海星伏擊

歐提斯下一次扔出海星時，如果未命中敵人，海星吸爾會靜靜地趴在地上，等待敵人靠近！



武裝配件2：超量墨球

歐提斯的下一次普通攻擊會噴出一個超大墨水球！它會在地上留下一灘墨水，碰到墨水的敵人每秒將受到810傷害，持續3.8秒。



能力之星1：強力吸盤

海星吸爾用盡全力抓住敵人！敵人無法發起攻擊的時間延長33%。



能力之星2：墨囊充足

歐提斯噴出的墨滴數量增加33%。





佩妮重製

我們不僅重製了佩妮的模組，還重新設計了她的技能組！



原能力之星「佩式燒夷彈」併入佩妮超級技能的自帶效果。重製後，佩妮的艦炮會提前顯示炮彈的落點。

稍微增加炮彈的大小。

稍微降低炮彈的飛行速度。



提升佩妮的基礎生命值。



普通攻擊：

稍微降低射程。

稍微提升飛行速度。



能力之星1：大肆揮霍

佩妮的普通攻擊命中目標時，金幣的散射範圍變得更寬。



能力之星2：炸裂炮彈

佩妮的艦炮落地時可造成1000傷害，並擊退附近的敵人。



武裝配件1：堅固鹽桶

佩妮丟出一個鹽桶，用來抵擋敵方攻擊。她發射的金幣袋擊中鹽桶後會破裂濺射。



武裝配件2：佩式追蹤炮

佩妮的艦炮會向射程內所有可見敵人的位置發起炮擊。





全新主題季：深海大作戰

全新造型

巨齒俠（柯爾特造型）：亂鬥通行券第1階獎勵



章魚小子（范造型）



珊瑚保護者（蓓爾造型）



火箭快遞員（布洛克造型）：星光聯賽造型



神秘法老王（歐提斯造型）：亂鬥通行券第70階獎勵



超世代DJ（艾謎造型）：創意來自BouncyDuck（Supercell Make造型）



BT21 X 荒野亂鬥



艾德加TATA



拉夫CHIMMY



嗶嗶RJ



沙迪KOYA



賈姬COOKY



狂馬MANG



滴答SHOOKY



閃耀銀/璀璨金造型



范



邦妮



珍娜



葛羅姆



異芙



佩妮



全新表情

動態表情



歐提斯表情（9款）



歐提斯特殊表情（9款）



保力、吉恩、羅莎、鷹獵人 爆、碧兒、雪莉、爆破麥克、艾爾普里莫、小辣椒的特殊表情（9款）



《部落衝突》10周年紀念（1款）



《卡通農場》10周年紀念（1款）



BT21造型表情（7款）



全新模組的佩妮表情（9款）



深海造型表情（3款）



噴漆：價格調整

根據玩家社群的回饋意見，噴漆要大降價囉！



普通噴漆（所有英雄通用） - 由50寶石降為29寶石



專屬噴漆（所有英雄通用） - 由60寶石降為29寶石



普通噴漆（特定英雄專屬） - 由50寶石降為19寶石



本次更新上線後，之前購買過噴漆的玩家將會得到寶石補償。



更新上線後30天內，該補償將以特惠包的形式（如「免費」寶石特惠） 出現在遊戲內商店，請記得領取唷！



全新噴漆

英雄專屬噴漆 - 羅莎、保力、波可、艾爾普里莫、達里爾、卡爾、彈射、賈姬、佩妮（9款）



《部落衝突》10周年紀念挑戰（1款）



亂鬥通行券（2款）



各種挑戰（12款）



BT21造型（7款）



全新玩家頭像

星光聯賽頭像（2款）



BT21造型（7款）



雷爆兄弟（1款）



深海大作戰（1款）



亂鬥海盜旗幟（1款）



地圖、遊戲模式和活動循環調整

全新限時遊戲模式：積分狩獵戰（10人混戰）



該模式規則與積分爭奪戰類似，但使用荒野生死鬥的地圖。



沒有毒氣，也沒有賞金之星或能量方塊等元素。



玩家被擊殺後可重生。



率先擊殺6個敵人的玩家將贏得對戰。



7張全新地圖

艱難困苦



狩獵季



待宰羔羊



躁動不安



救贖計劃



循跡出擊



歐米加



全新活動欄位：神秘隨機戰模式



在神秘隨機戰模式中，系統會隨機選擇對戰所使用的模式和隨機事件。



可選的遊戲模式和隨機事件由《荒野亂鬥》遊戲團隊提前確定。



為部分遊戲模式增加提示效果（類似積分爭奪戰的提示）



亂鬥足球



亂鬥籃球



積分狩獵戰



地圖池調整

據點搶奪戰

移除

鬥陣奇兵

衝撞區域

新增

三叉戟

失去平衡



極限淘汰賽

移除

全新視角

藏寶地點

新增

十面埋伏

空曠荒野



寶石爭奪戰

移除

堡壘對立

藍寶石平原

新增

半杯就好

二元戰場



亂鬥足球

移除

帶球過人

長傳急攻

新增

進退兩難

大力彈射



搶星大作戰

移除

巨木峽谷

熱浪滾滾

新增

不要轉身

並肩作戰



金庫攻防戰

移除

抓不到我

滾雷山谷

新增

河堤攻防

連下三城



荒野生死鬥

移除

殘破蛋殼

蓊鬱谷地

新增

發揮受限

逃出生天





星光聯賽/戰隊聯賽地圖循環

搶星大作戰：神祕流星、運河水道、夾心蛋糕



亂鬥足球：後院球場、超出邊界、綠蔭球場



寶石爭奪戰：咻咻作響、堅石礦井、礦車狂奔



金庫攻防戰：安全區域、轟隆峽谷、河堤攻防



據點搶奪戰：灼熱火圈、甲蟲決鬥、一分為二



極限淘汰賽：搖滾蓓爾、空曠荒野（新）、金臂峽谷



地圖場景調整

新增：神祕深海



重新加入：達里爾的海盜船



重新加入：恐龍水上樂園



移除：塔拉的市集



移除：亂鬥星戰艦



挑戰

雷爆兄弟



佩妮



3個遊戲模式挑戰



史上最難挑戰



《部落衝突》周年慶挑戰



星光聯賽

新增推薦英雄功能：

現在玩家可以看到隊友的英雄並推薦英雄！





戰隊競賽（戰隊聯賽+戰隊任務）

戰隊聯賽

戰隊聯賽現在僅統計戰隊內貢獻值前24名成員貢獻的戰隊獎盃

剩餘6名戰隊成員仍然會根據所用入場券數量獲得獎勵



勾選「顯示可收集的最高戰隊獎盃數」後，顯示的獎盃數也只是根據24名成員的結果計算



每次戰隊聯賽排名前3的戰隊，戰隊幣獎勵提升15%



戰隊任務

戰隊聯賽賽季現在有一週的休賽期，



玩家可以在休賽期間參加戰隊任務活動



每名戰隊成員可完成3個任務（簡單、中等和困難任務各一個）



完成任務可為戰隊贏取任務積分

獲得的任務積分越多，贏得的戰隊幣獎勵也就越多

透過戰隊任務可獲得的戰隊幣數量取決於所在的戰隊聯賽等級



與戰隊成員組隊參加對戰可以獲得任務進度加成（可以更快完成戰隊任務）



平衡性調整

卡爾



十字鎬飛行速度從2600提升至3000



葛羅姆



普通攻擊傷害從900提升至1100



超級技能傷害從1700降低為1600



拜倫



裝彈速度：裝彈間隔從1300毫秒調整為1600毫秒

拜倫在很多時候都是個不錯的選擇。這名英雄自登場以來，因其全面性和威力，在每個版本中都非常熱門。這次削弱應該可以挫挫他的銳氣，但他仍然會是個不錯的選擇。

拉夫上校



沙袋生命值從2000減少為1500

拉夫上校在高階玩家的手中非常強勢，但是要玩好這個英雄可不容易，所以我們沒有對他進行大幅度的削弱。

異芙



能力之星「意外驚喜」：增加5秒冷卻時間



現在每隔5秒才會在異種蛋擊中敵人時孵化出一個幼體。這會讓這位女王跌落神壇嗎？可能不會，讓我們拭目以待。

珍娜



珍娜在飛行時無法再啟動武裝配件「震撼低音」。

她飛在空中時還能丟下一台音響，這滿奇怪的，而且有時候真的讓人疲於應對。儘管駛徒叔叔為她感到驕傲，但讓其他人很惱火。老實說，這更像是個需要修復的問題，而不是這個英雄設計的一部分。

沙迪



普通攻擊傷害從920降低至860

這位昏昏欲睡的男孩在比較狹窄的地圖上相當有宰制力，這項調整應該可以讓世界各地的沙迪們不再過於咄咄逼人。

問題修復

提升遊戲在低版本裝置上執行的穩定性



自動瞄準不會再瞄準空中目標



修復部分表情無法在戰隊聊天中使用的問題



修復星光聯賽中同隊玩家可以禁用同一個英雄的罕見問題



修復各種聲音問題



其他內容

主題



深海大作戰主題



BT21主題



雷爆兄弟主題（包含更新音樂）



其他



增加任務刷新次數



未解鎖亂鬥通行券由1次為2次



獲得亂鬥通行券則從3次調整為5次



更新英雄描述



保力



布洛克



柯爾特



鴉



爆破麥克



佩妮



塔拉



商店

