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2023年10月17日
Blog – Brawl Stars

9月更新：重歸荒野

10月17日維護內容

  • 戰隊聯賽和戰隊任務將被停用，為下一次更新做準備！

  • 在下次更新實裝前，大家仍然可以獲取之前戰隊聯賽和戰隊任務的獎勵。

  • 由於週末遇到的一些問題，伺服器進行優化調整，

另外，寶物流星活動延長1天，以彌補維護實的停機時間。

10月3日維護內容

  • 重新啟用第5與第6欄位，並進行以下調整：

    • 第1欄位：荒野生死鬥（不變） 

    • 第2欄位：亂鬥足球（不變） 

    • 第3欄位：寶石爭奪戰（新增4張地圖，總共8張地圖） 

    • 第4欄位：機甲攻堅戰&積分爭奪戰（不變） 

    • 第5欄位：極限淘汰賽（新增4張地圖，總共8張地圖） 

    • 第6欄位：金庫攻防戰&據點搶奪戰（每個模式4張地圖）

  • 新任務生成配對新地圖和遊戲模式循環

  • 將能量點數上限增加至99999，預計將於下次遊戲更新中取消此上限

  • 現在於傳奇寶物之星中有機會獲得極限威能

  • 重新平衡寶物之星獲得金幣、能量點數與雙倍代幣的獲取機率和數量

    • 玩家將從寶物之星中獲得較少的能量點數與雙倍代幣，但取而代之的是獲得更多金幣

9月8日可選更新版本（Android）

  • 修復「商店」按鈕通知卡住的問題

  • 修復一些載入和閃退的問題

9月7日維護內容

  • 修復某些造型具有額外技能的問題

  • 修復狂牛在極限威能外仍會減傷的問題

  • 修復極限威能激戰配對邏輯

  • 修復荒野生死鬥地圖池輪替的問題

  • 修復碧兒武裝配件「黃蜂哨兵」：蜜蜂離開當前遊戲畫面範圍，就無法造成傷害的問題

  • 修復部分星光聯賽造型異常問題

  • 星光聯賽地圖池增加：

    • 增加星光聯賽輪替的地圖/模式數量：

      • 寶石爭奪戰

        • 堅石礦井

        • 咻咻作響

        • 終點站

      • 亂鬥足球

        • 後院球場

        • 綠茵場上

        • 超級海灘

      • 極限淘汰賽

        • 金臂峽谷

        • 搖滾蓓爾

        • 空曠荒野

      • 積分爭奪戰

        • 神秘流星

        • 死亡輪迴

        • 分層烘烤

      • 金庫攻防戰

        • 燙手山芋

        • 轟隆峽谷

        • 安全區域

      • 據點搶奪戰

        • 甲蟲決鬥

        • 灼熱火圈

        • 一分為二

9月5日更新內容

全新英雄：珀爾（星虹）

  • 天賦：熱能

    • 熱能會隨時間慢慢提升。珀爾的熱能越高，造成的傷害就越高。

  • 普通攻擊：燙口餅乾

    • 從烤箱中快速發射燙口餅乾，會稍微降低烤箱中的熱能，還能對命中的敵人造成傷害。

  • 超級技能：蒸氣引爆

    • 在爆炸中釋放累積的全部熱能，摧毀障礙物、擊退並對附近所有敵人造成傷害。

  • 武裝配件：烤焦如焚

    • 下一次普通攻擊會發射烤焦的餅乾，造成額外的持續傷害。

  • 武裝配件：用愛烘焙

    • 下一次普通攻擊會發射溫情滿滿的餅乾，效果變成持續為友軍恢復生命值。

  • 能力之星：蓄勢保溫

    • 使用超級技能時消耗的熱能減少50%。

  • 能力之星：炙熱護盾

    • 當熱能條超過80%時，珀爾受到的傷害減少20%。

  • 極限威能：高溫瓦解

    • 蒸氣引爆會讓範圍內的地面燃燒幾秒。

全新英雄：查克（神話）

  • 天賦：超級開場

    • 查克一上場就可使用超級技能。

  • 普通攻擊：蒸汽引擎

    • 從他的帽子裡發射一團蒸汽，穿透敵人，並造成傷害。

  • 超級技能：火車快飛

    • 在地面上放置1塊路標，擊退並對敵人造成傷害。當靠近路標時，則會在路標之間穿梭，傷害路徑上的敵人。

  • 武裝配件：路線變更

    • 查克移除最近的一塊路標，並立刻完成超級技能蓄能。

  • 武裝配件：幽靈列車

    • 查克下一次使用超級技能時可穿過牆壁。

  • 能力之星：擴建鐵路

    • 路標的數量上限+1。

  • 能力之星：驗票正身

    • 使用超級技能衝過敵人時還會偷走敵人33%的彈藥量。

全新：極限威能

戰力等級達到11級時可以解鎖全新機制「極限威能」，它可以讓英雄在短時間內變得更強大，並讓超級技能變得更厲害。

極限威能蓄能的方式與一般的超級技能類似，但蓄能的速度較慢。當極限威能蓄能完畢後，只要點擊全新的極限威能按鈕即可啟動，讓你的英雄身纏紫色火焰與閃電！

第一批獲得極限威能的英雄有雪莉、柯爾特、狂牛、史派克、賈姬和珀爾，他們的極限威能將會在更新後的幾週內陸續推出。

以下來介紹這些英雄的極限威能：

  • 雪莉：雙管散彈

    • 雪莉超級技能的攻擊範圍擴大33%

    • 速度+25%，傷害+25%，護盾+15%

  • 柯爾特：雙持手槍

    • 柯爾特超級技能的彈道範圍變寬120%

    • 速度+30%，傷害+30%，護盾+10%

  • 史派克：盛開季節

    • 史派克超級技能的爆炸範圍擴大20%

    • 速度+30%，傷害+20%，護盾+20%

  • 狂牛：鋼鐵巨顎

    • 發動超級技能時受到的傷害減少80%

    • 速度+25%，傷害+10%，護盾+30%

  • 賈姬：天搖地動

    • 賈姬的超級技能會減緩附近敵人的移動速度，持續1.5秒

    • 速度+25%，傷害+25%，護盾+15%

  • 珀爾：高溫瓦解

    • 珀爾的超級技能會讓範圍內的地面燃燒幾秒

    • 速度+30%，傷害+20%，護盾+20%

每個極限威能會首先在商店中以典藏特惠包的形式推出，可以使用寶石或金幣購買。在2週後它們才會出現在英雄介面中，並可使用金幣購買。

大家也可以在極限威能激戰活動中體驗極限威能，完成特別任務還可以免費獲得雪莉的極限威能唷！（本文下方會有此活動的相關詳情）

全新造型

主題季：末日廢土造型

  • 蠻荒入侵者（康迪留斯造型，149寶石/5,000閃光幣）

  • 毒蠍俠客（葳洛造型，79寶石/2,750閃光幣）

  • 狂野牛仔（漢克造型，199寶石）

  • 獵盜強徒（麥希造型，149寶石/5,000閃光幣）|星光聯賽造型

末日廢土造型將會在重歸荒野主題季開始後的9月上旬推出。

迷你主題：亂鬥學院！

  • 活力啦啦隊（羅莎造型，149寶石/5,000閃光幣）

  • 運動健將（駛徒造型，299寶石）

  • 模範書痴（斯威克造型，149寶石/5,000閃光幣）

亂鬥學院迷你主題和造型將在9月中旬上線。

機器人工廠造型回歸！

  • 凱薩大帝（山姆造型，149寶石/5,000閃光幣）

  • 狂妄叛客（蘿拉造型，149寶石/5,000閃光幣）

  • 絕命惡徒（波可造型，79寶石/2,750閃光幣）

這些造型將會在9月推出！

造型重製

  • 校園惡女（艾謎造型，29寶石/1,000閃光幣）|之前名稱為「校園網紅」，在遊戲更新後推出，她也會加入亂鬥學院造型系列

  • 聖誕精靈（佩妮造型，無法獲取）|更新後會有調整

這些重製造型將在更新時推出。

其他

  • 深水潛望鏡（珀爾造型）|亂鬥通行券第70階獎勵

  • 機甲艾德加（艾德加造型，299寶石）|10月上旬可在商店中獲取

  • 韓服佳人（曼蒂造型，149寶石/5,000閃光幣）|9月下旬可在商店中獲取

  • 月光粉戰士（珍娜造型，199寶石）|9月下旬可在商店中獲取

  • 老式烤爐（珀爾造型，29寶石/1,000閃光幣）|主題季開始後可在商店中獲取

  • 煉獄列車長（查克造型，29寶石/1000閃光幣）|10月中可在商店中獲取

強化裝置

  • 全新強化裝置：配件擴充（稀有）

    • 每場對戰中武裝配件的使用次數增加1次（從3次增加為4次）。

    • 所有英雄都可使用

外觀內容

表情

  • 珀爾系列表情

  • 深水潛望鏡系列表情

  • 西部風滾草、西部左輪手槍、蠻荒入侵者、毒蠍俠客、狂野牛仔、獵盜強徒

  • 書蟲、文憑、活力啦啦隊、運動健將系列頭像、模範書痴

  • 韓服佳人、月光粉戰士、中秋節系列表情

  • 機甲艾德加系列表情

  • 查克系列表情

  • 雪莉、柯爾特、狂牛、史派克、賈姬和珀爾的極限威能表情

噴漆

  • 珀爾

  • 活靶、蠻荒入侵者、毒蠍俠客、狂野牛仔、獵盜強徒

  • 亂鬥學院系列噴漆、活力啦啦隊、運動健將、模範書痴

  • 韓服佳人、月光粉戰士

  • 機甲艾德加

  • 查克

  • 雪莉、柯爾特、狂牛、史派克、賈姬和珀爾的極限威能噴漆

玩家頭像

  • 珀爾玩家頭像

  • 極限威能遊戲Logo（動畫頭像!!!!!!）

  • 蠻荒入侵者、毒蠍俠客、狂野牛仔、獵盜強徒

  • 亂鬥學院系列頭像、活力啦啦隊、運動健將、模範書痴

  • 韓服佳人、月光粉戰士

  • 機甲艾德加、機甲

  • 查克玩家頭像

  • 亂鬥萬聖節系列頭像

  • 雪莉、柯爾特、狂牛、史派克、賈姬和珀爾的極限威能動畫頭像

稱號

  • 麵麵俱到（珀爾）

  • 指揮大師（查克）

平衡性調整

加強

  • 漢克

    • 普通攻擊傷害從1800提升至2100

    • 基礎生命值由5400提升至5800

  • 巴斯特

    • 基礎生命值由4800提升至5200

    • 普通攻擊傷害從1320提升至1440

  • 拜倫

    • 超級技能蓄能次數從4次降低至3次

  • 嗶嗶

    • 基礎生命值由4600提升至4800

  • 納妮

    • 反射機制持續時間從5秒降低至2秒（此為削弱）

    • 普通攻擊傷害從700提升至800

  • 小辣椒

    • 普通攻擊傷害從最高1520提升至最高1700

    • 武裝配件「家傳秘方」的追蹤子彈削弱33%

  • 曼蒂

    • 普通攻擊傷害從1200提升至1300

  • 里昂

    • 基礎生命值由3200提升至3400

  • 沙迪

    • 超級技能蓄能速度加快，命中次數從7次降低至6次

    • 超級技能傷害從1000提升至1200

    • 稍微增加由超級技能產生的蓄能效果

  • 葳洛

    • 基礎生命值由2500提升至2800

  • 艾德加

    • 基礎生命值由3000提升至3300

  • 莫提斯

    • 突襲能量條蓄能不受彈藥量影響

削弱

  • 斯威克

    • 武裝配件「黏性殘渣」由10秒降低至8秒

    • 能力之星「連鎖反應」由20%降低至15%

  • 邦妮

    • 普通攻擊子彈飛行速度從4000降低至3800

    • 能力之星「致殘毒藥」由20%降低至15%

  • 滴答

    • 普通攻擊裝彈速度增加4%

  • 塔拉

    • 基礎生命值由3200降低至3100

地圖、遊戲模式和活動循環調整

我們決定在這次更新中對可選遊戲模式和欄位做出一些較大的調整：

第5和第6欄位暫時停用，控制類模式遠不如其他模式受歡迎。我們想知道讓玩家更集中，是否會對配對時間產生顯著的影響，尤其是對高盃玩家來說！

搶星大作戰、金庫攻防戰和據點搶奪戰在友誼賽和地圖編輯器中依然可用。

團隊首領戰、巨型獵場和機甲入侵將不再出現在週末活動中，但現在我們將在週末輪替更多種模式，包括金庫攻防戰、據點搶奪戰和上面提到的那些模式（還會有500代幣的任務）！

第1欄位：荒野生死鬥（單人&雙人） | 總共8張地圖

  • 已啟用

    • 乾涸河道

    • 幽暗通道

  • 已停用

    • 雙重麻煩

    • 焦黑大地

第2欄位：亂鬥足球 | 總共8張地圖

  • 已啟用

    • 墊腳石（全新）

    • PK大戰

  • 已停用

    • 沙灘足球

    • 中心舞台

第3欄位：寶石爭奪戰&極限淘汰賽 | 2種模式各4張地圖

寶石爭奪戰

  • 已啟用

    • 終點站（全新）

  • 已停用

    • 寶石要塞

    • 鄉趣遊樂場

    • 戈壁陷阱

    • 地下礦坑

    • 礦車狂奔

極限淘汰賽

  • 已停用

    • 潺潺流水

    • 深水區

    • 治癒中場

    • 藏寶地點

第4欄位：積分爭奪戰&機甲攻堅戰 | 2種模式各4張地圖

積分爭奪戰

  • 已啟用

    • 分層烘烤（全新）

  • 已停用

    • 夾心蛋糕

    • 酷熱地帶

    • 蝮蛇大草原

    • 草叢迷蹤

    • 運河水道

機甲攻堅戰

  • 已啟用

    • 天降機甲

    • 等待組裝

    • 螺絲螺帽

    • 工廠突襲

友誼賽專屬

  • 搶星大作戰 | 總共4張地圖

    • 神秘流星

    • 夾心蛋糕

    • 運河水道

    • 酷熱地帶

  • 金庫攻防戰 | 總共4張地圖

    • 燙手山芋

    • 轟隆峽谷

    • 安全區域

    • 維修站

  • 據點搶奪戰 | 總共4張地圖

    • 開門大吉

    • 灼熱火圈

    • 甲蟲決鬥

    • 一分為二

排位賽（星光聯賽/戰隊聯賽）

  • 積分爭奪戰取代搶星大作戰

  • 金庫攻防戰和據點搶奪戰暫時停用

  • 每個模式的地圖池將減少至2張地圖：

    • 亂鬥足球

      • 後院球場

      • 綠茵場上

    • 寶石爭奪戰

      • 堅石礦井

      • 咻咻作響

    • 極限淘汰賽

      • 金臂峽谷

      • 搖滾蓓爾

    • 積分爭奪戰

      • 死亡輪迴

      • 神秘流星

地圖場景調整

新增：

  • 重歸荒野（全新）

  • 機器人工廠

  • 機器人工廠荒野生死鬥

  • 幽靈詭站

  • 廢料處理場

移除：

  • 達里爾的海盜船

  • 恐龍水上樂園

  • 熱戰叢林

問題修復

  • 修復鴉造型「鳳凰」跳在空中時動畫錯誤的問題

  • 修復較長的創作者代碼未正確顯示的問題

  • 修復在星光聯賽中轉換裝置方向可主動退出該場對戰的問題

  • 修復任務介面中有時觸控不良的問題

  • 修復珍娜獲勝動畫的問題

其他

駛徒造型「運動健將」及艾德加造型「機甲艾德加」將獲得全新的特殊擊殺效果，我們還會將這個特效新增至所有299寶石的造型中。

系統相關調整

  • 現在所有玩家的每日系統重置時間統一，包含：

  • 每日任務刷新時間

  • 寶物之星刷新時間

  • 商店特惠重置時間

  • 戰力等級調整

    • 每提升1級戰力等級，英雄戰力增加從5%提升至10%

  • 任務調整

    • 當刷新挑選型任務後，依然會得到一個挑選型任務，且所需使用的英雄會與之前完全不同

  • 極限威能激戰

    • 這項限時活動讓玩家可以體驗本次更新推出極限威能的6名英雄

    • 這些英雄的戰力等級為11級，且武裝配件、能力之星、強化裝置和極限威能全部都為解鎖狀態

    • 每次進入對戰，玩家都會隨機獲得1名英雄

    • 地圖和模式將從所有3v3對戰中隨機挑選

    • 還會推出專屬任務，讓玩家可以免費解鎖雪莉的極限威能！

  • 極限威能典藏特惠包

    • 更新後每週推出1個下列英雄的極限威能：柯爾特、狂牛、史派克、賈姬、雪莉和珀爾

    • 購買典藏特惠包則可搶先獲得極限威能，其中還包含超讚的極限威能外觀

      • 極限威能外觀包括1款表情、1款噴漆和1款特殊動態玩家頭像

    • 如果持有對應戰力等級11級的英雄，典藏特惠包價格為9,600金幣/299寶石

      • 如果英雄還沒達到11級，典藏特惠包將包含折扣後的升級特惠

    • 在典藏特惠包推出的2週後，在英雄介面才開放購買極限威能，價值為5,000金幣

  • 寶物之星調整

    • 主題季中期左右，寶物之星將有機會開出極限威能

      • 即使玩家擁有的英雄未達11級，也可以先獲得對應的極限威能

    • 減少開出雙倍代幣加成的次數