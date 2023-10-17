10月17日維護內容

戰隊聯賽和戰隊任務將被停用，為下一次更新做準備！

在下次更新實裝前，大家仍然可以獲取之前戰隊聯賽和戰隊任務的獎勵。

由於週末遇到的一些問題，伺服器進行優化調整，

另外，寶物流星活動延長1天，以彌補維護實的停機時間。

10月3日維護內容

重新啟用第5與第6欄位，並進行以下調整： 第1欄位：荒野生死鬥（不變） 第2欄位：亂鬥足球（不變） 第3欄位：寶石爭奪戰（新增4張地圖，總共8張地圖） 第4欄位：機甲攻堅戰&積分爭奪戰（不變） 第5欄位：極限淘汰賽（新增4張地圖，總共8張地圖） 第6欄位：金庫攻防戰&據點搶奪戰（每個模式4張地圖）

新任務生成配對新地圖和遊戲模式循環

將能量點數上限增加至99999，預計將於下次遊戲更新中取消此上限

現在於傳奇寶物之星中有機會獲得極限威能

重新平衡寶物之星獲得金幣、能量點數與雙倍代幣的獲取機率和數量 玩家將從寶物之星中獲得較少的能量點數與雙倍代幣，但取而代之的是獲得更多金幣



9月8日可選更新版本（Android）

修復「商店」按鈕通知卡住的問題

修復一些載入和閃退的問題

9月7日維護內容

修復某些造型具有額外技能的問題

修復狂牛在極限威能外仍會減傷的問題

修復極限威能激戰配對邏輯

修復荒野生死鬥地圖池輪替的問題

修復碧兒武裝配件「黃蜂哨兵」：蜜蜂離開當前遊戲畫面範圍，就無法造成傷害的問題

修復部分星光聯賽造型異常問題

星光聯賽 地圖池增加： 增加星光聯賽輪替的地圖/模式數量： 寶石爭奪戰 堅石礦井 咻咻作響 終點站 亂鬥足球 後院球場 綠茵場上 超級海灘 極限淘汰賽 金臂峽谷 搖滾蓓爾 空曠荒野 積分爭奪戰 神秘流星 死亡輪迴 分層烘烤 金庫攻防戰 燙手山芋 轟隆峽谷 安全區域 據點搶奪戰 甲蟲決鬥 灼熱火圈 一分為二



9月5日更新內容

全新英雄：珀爾（星虹）

天賦： 熱能 熱能會隨時間慢慢提升。珀爾的熱能越高，造成的傷害就越高。

普通攻擊： 燙口餅乾 從烤箱中快速發射燙口餅乾，會稍微降低烤箱中的熱能，還能對命中的敵人造成傷害。

超級技能： 蒸氣引爆 在爆炸中釋放累積的全部熱能，摧毀障礙物、擊退並對附近所有敵人造成傷害。

武裝配件： 烤焦如焚 下一次普通攻擊會發射烤焦的餅乾，造成額外的持續傷害。

武裝配件： 用愛烘焙 下一次普通攻擊會發射溫情滿滿的餅乾，效果變成持續為友軍恢復生命值。

能力之星： 蓄勢保溫 使用超級技能時消耗的熱能減少50%。

能力之星： 炙熱護盾 當熱能條超過80%時，珀爾受到的傷害減少20%。

極限威能： 高溫瓦解 蒸氣引爆會讓範圍內的地面燃燒幾秒。



全新英雄：查克（神話）

天賦： 超級開場 查克一上場就可使用超級技能。

普通攻擊： 蒸汽引擎 從他的帽子裡發射一團蒸汽，穿透敵人，並造成傷害。

超級技能： 火車快飛 在地面上放置1塊路標，擊退並對敵人造成傷害。當靠近路標時，則會在路標之間穿梭，傷害路徑上的敵人。

武裝配件： 路線變更 查克移除最近的一塊路標，並立刻完成超級技能蓄能。

武裝配件： 幽靈列車 查克下一次使用超級技能時可穿過牆壁。

能力之星： 擴建鐵路 路標的數量上限+1。

能力之星： 驗票正身 使用超級技能衝過敵人時還會偷走敵人33%的彈藥量。



全新：極限威能

戰力等級達到11級時可以解鎖全新機制「極限威能」，它可以讓英雄在短時間內變得更強大，並讓超級技能變得更厲害。

極限威能蓄能的方式與一般的超級技能類似，但蓄能的速度較慢。當極限威能蓄能完畢後，只要點擊全新的極限威能按鈕即可啟動，讓你的英雄身纏紫色火焰與閃電！

第一批獲得極限威能的英雄有雪莉、柯爾特、狂牛、史派克、賈姬和珀爾，他們的極限威能將會在更新後的幾週內陸續推出。

以下來介紹這些英雄的極限威能：

雪莉： 雙管散彈 雪莉超級技能的攻擊範圍擴大33% 速度+25%，傷害+25%，護盾+15%

柯爾特： 雙持手槍 柯爾特超級技能的彈道範圍變寬120% 速度+30%，傷害+30%，護盾+10%

史派克： 盛開季節 史派克超級技能的爆炸範圍擴大20% 速度+30%，傷害+20%，護盾+20%

狂牛： 鋼鐵巨顎 發動超級技能時受到的傷害減少80% 速度+25%，傷害+10%，護盾+30%

賈姬： 天搖地動 賈姬的超級技能會減緩附近敵人的移動速度，持續1.5秒 速度+25%，傷害+25%，護盾+15%

珀爾： 高溫瓦解 珀爾的超級技能會讓範圍內的地面燃燒幾秒 速度+30%，傷害+20%，護盾+20%



每個極限威能會首先在商店中以典藏特惠包的形式推出，可以使用寶石或金幣購買。在2週後它們才會出現在英雄介面中，並可使用金幣購買。

大家也可以在極限威能激戰活動中體驗極限威能，完成特別任務還可以免費獲得雪莉的極限威能唷！（本文下方會有此活動的相關詳情）

全新造型

主題季：末日廢土造型

蠻荒入侵者（康迪留斯造型，149寶石/5,000閃光幣）

毒蠍俠客（葳洛造型，79寶石/2,750閃光幣）

狂野牛仔（漢克造型，199寶石）

獵盜強徒（麥希造型，149寶石/5,000閃光幣）|星光聯賽造型

末日廢土造型將會在重歸荒野主題季開始後的9月上旬推出。

迷你主題：亂鬥學院！

活力啦啦隊（羅莎造型，149寶石/5,000閃光幣）

運動健將（駛徒造型，299寶石）

模範書痴（斯威克造型，149寶石/5,000閃光幣）

亂鬥學院迷你主題和造型將在9月中旬上線。

機器人工廠造型回歸！

凱薩大帝（山姆造型，149寶石/5,000閃光幣）

狂妄叛客（蘿拉造型，149寶石/5,000閃光幣）

絕命惡徒（波可造型，79寶石/2,750閃光幣）

這些造型將會在9月推出！

造型重製

校園惡女（艾謎造型，29寶石/1,000閃光幣）|之前名稱為「校園網紅」，在遊戲更新後推出，她也會加入亂鬥學院造型系列

聖誕精靈（佩妮造型，無法獲取）|更新後會有調整

這些重製造型將在更新時推出。

其他

深水潛望鏡（珀爾造型）|亂鬥通行券第70階獎勵

機甲艾德加（艾德加造型，299寶石）|10月上旬可在商店中獲取

韓服佳人（曼蒂造型，149寶石/5,000閃光幣）|9月下旬可在商店中獲取

月光粉戰士（珍娜造型，199寶石）|9月下旬可在商店中獲取

老式烤爐（珀爾造型，29寶石/1,000閃光幣）|主題季開始後可在商店中獲取

煉獄列車長（查克造型，29寶石/1000閃光幣）|10月中可在商店中獲取

強化裝置

全新強化裝置： 配件擴充（稀有） 每場對戰中武裝配件的使用次數增加1次（從3次增加為4次）。 所有英雄都可使用



外觀內容

表情

珀爾系列表情

深水潛望鏡系列表情

西部風滾草、西部左輪手槍、蠻荒入侵者、毒蠍俠客、狂野牛仔、獵盜強徒

書蟲、文憑、活力啦啦隊、運動健將系列頭像、模範書痴

韓服佳人、月光粉戰士、中秋節系列表情

機甲艾德加系列表情

查克系列表情

雪莉、柯爾特、狂牛、史派克、賈姬和珀爾的極限威能表情

噴漆

珀爾

活靶、蠻荒入侵者、毒蠍俠客、狂野牛仔、獵盜強徒

亂鬥學院系列噴漆、活力啦啦隊、運動健將、模範書痴

韓服佳人、月光粉戰士

機甲艾德加

查克

雪莉、柯爾特、狂牛、史派克、賈姬和珀爾的極限威能噴漆

玩家頭像

珀爾玩家頭像

極限威能遊戲Logo（動畫頭像!!!!!!）

蠻荒入侵者、毒蠍俠客、狂野牛仔、獵盜強徒

亂鬥學院系列頭像、活力啦啦隊、運動健將、模範書痴

韓服佳人、月光粉戰士

機甲艾德加、機甲

查克玩家頭像

亂鬥萬聖節系列頭像

雪莉、柯爾特、狂牛、史派克、賈姬和珀爾的極限威能動畫頭像

稱號

麵麵俱到（珀爾）

指揮大師（查克）

平衡性調整

加強

漢克 普通攻擊傷害從1800提升至2100 基礎生命值由5400提升至5800

巴斯特 基礎生命值由4800提升至5200 普通攻擊傷害從1320提升至1440

拜倫 超級技能蓄能次數從4次降低至3次

嗶嗶 基礎生命值由4600提升至4800

納妮 反射機制持續時間從5秒降低至2秒（此為削弱） 普通攻擊傷害從700提升至800

小辣椒 普通攻擊傷害從最高1520提升至最高1700 武裝配件「家傳秘方」的追蹤子彈削弱33%

曼蒂 普通攻擊傷害從1200提升至1300

里昂 基礎生命值由3200提升至3400

沙迪 超級技能蓄能速度加快，命中次數從7次降低至6次

范 超級技能傷害從1000提升至1200 稍微增加由超級技能產生的蓄能效果

葳洛 基礎生命值由2500提升至2800

艾德加 基礎生命值由3000提升至3300

莫提斯 突襲能量條蓄能不受彈藥量影響



削弱

斯威克 武裝配件「黏性殘渣」由10秒降低至8秒 能力之星「連鎖反應」由20%降低至15%

邦妮 普通攻擊子彈飛行速度從4000降低至3800

鴉 能力之星「致殘毒藥」由20%降低至15%

滴答 普通攻擊裝彈速度增加4%

塔拉 基礎生命值由3200降低至3100



地圖、遊戲模式和活動循環調整

我們決定在這次更新中對可選遊戲模式和欄位做出一些較大的調整：

第5和第6欄位暫時停用，控制類模式遠不如其他模式受歡迎。我們想知道讓玩家更集中，是否會對配對時間產生顯著的影響，尤其是對高盃玩家來說！

搶星大作戰、金庫攻防戰和據點搶奪戰在友誼賽和地圖編輯器中依然可用。

團隊首領戰、巨型獵場和機甲入侵將不再出現在週末活動中，但現在我們將在週末輪替更多種模式，包括金庫攻防戰、據點搶奪戰和上面提到的那些模式（還會有500代幣的任務）！

第1欄位：荒野生死鬥（單人&雙人） | 總共8張地圖

已啟用 乾涸河道 幽暗通道

已停用 雙重麻煩 焦黑大地



第2欄位：亂鬥足球 | 總共8張地圖

已啟用 墊腳石（全新） PK大戰

已停用 沙灘足球 中心舞台



第3欄位：寶石爭奪戰&極限淘汰賽 | 2種模式各4張地圖

寶石爭奪戰

已啟用 終點站（全新）

已停用 寶石要塞 鄉趣遊樂場 戈壁陷阱 地下礦坑 礦車狂奔



極限淘汰賽

已停用 潺潺流水 深水區 治癒中場 藏寶地點



第4欄位：積分爭奪戰&機甲攻堅戰 | 2種模式各4張地圖

積分爭奪戰

已啟用 分層烘烤（全新）

已停用 夾心蛋糕 酷熱地帶 蝮蛇大草原 草叢迷蹤 運河水道



機甲攻堅戰

已啟用 天降機甲 等待組裝 螺絲螺帽 工廠突襲



友誼賽專屬

搶星大作戰 | 總共4張地圖 神秘流星 夾心蛋糕 運河水道 酷熱地帶

金庫攻防戰 | 總共4張地圖 燙手山芋 轟隆峽谷 安全區域 維修站

據點搶奪戰 | 總共4張地圖 開門大吉 灼熱火圈 甲蟲決鬥 一分為二



排位賽（星光聯賽/戰隊聯賽）

積分爭奪戰取代搶星大作戰

金庫攻防戰和據點搶奪戰暫時停用

每個模式的地圖池將減少至2張地圖： 亂鬥足球 後院球場 綠茵場上 寶石爭奪戰 堅石礦井 咻咻作響 極限淘汰賽 金臂峽谷 搖滾蓓爾 積分爭奪戰 死亡輪迴 神秘流星



地圖場景調整

新增：

重歸荒野（全新）

機器人工廠

機器人工廠荒野生死鬥

幽靈詭站

廢料處理場

移除：

達里爾的海盜船

恐龍水上樂園

熱戰叢林

問題修復

修復鴉造型「鳳凰」跳在空中時動畫錯誤的問題

修復較長的創作者代碼未正確顯示的問題

修復在星光聯賽中轉換裝置方向可主動退出該場對戰的問題

修復任務介面中有時觸控不良的問題

修復珍娜獲勝動畫的問題

其他

駛徒造型「運動健將」及艾德加造型「機甲艾德加」將獲得全新的特殊擊殺效果，我們還會將這個特效新增至所有299寶石的造型中。

系統相關調整