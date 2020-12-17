亂鬥英雄們，大家好！

iOS系統與Android系統均已推出可選更新版本！iOS最新版本號為32.159；Android系統為32.153。請至對應的應用商店更新版本！若應用商店沒有提示新版本，建議您重新整理該頁面或稍後再次嘗試！



可選更新版本將修復以下問題：



修復玩家當前主題季任務只有「再來一次」或「組隊」任務時，任務板上不會顯示這些任務的問題

修復從「設定」介面點選「虛擬搖桿設定」進入訓練洞窟時，移動和攻擊搖桿沒有反應的問題

修復退出並再次加入小隊的玩家使用表情時可能導致的閃退問題

修復某些對戰音效無法正常播放的問題

修復「球場吉祥物」英文文字訊息顯示錯誤的問題

修復iOS 9裝置上登入遊戲閃退的問題（僅在iOS裝置出現）

修復亂鬥足球加時賽的閃退問題（僅在iOS裝置出現）

修復英雄界介亂鬥聖誕節造型缺少造型圖示的問題（僅在iOS裝置出現）

修復在地圖編輯器中點擊「全部清除」後嘗試保存地圖時，地圖會全部顯示為紅色的問題（僅在iOS裝置出現）

另外，以下問題在清晨伺服器維護後已修復：

修復卡爾在使用武裝配件「飛行鉤爪」的飛行途中被擊倒時出現的服務器錯誤43

修復亂鬥TV有時會顯示玩家在訓練洞窟練習畫面的問題

修復艾謎超級技能的傷害低於遊戲內預設傷害的問題

修復連續對戰時，其對戰結束後沒有出現「再來一場」按鈕的問題

新增「禮物保衛戰」模式相關的任務

請大家盡早更新版本，感謝耐心等候！