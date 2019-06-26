歡迎來到夏日更新，快來看看《荒野亂鬥》為大家帶來了哪些驚喜吧！
🏆榮譽之路4000盃解鎖🏆
普通攻擊：一觸即發
滴答扔出三顆感應地雷，地雷會在接觸敵人後爆炸，或在幾秒後自爆。
超級技能：大難臨頭
滴答進行頭部分離並將其投擲出去，頭落地後會跳向最近的敵人，並造成範圍傷害。
敵人可以在滴答的頭部接近前將其消滅。
能力之星：悉心保養
滴答開始自動恢復生命的時間提前2秒。
這些全新能力之星將在今夏陸續推出！每週將推出3種，可從亂鬥寶箱和商店中獲得！
每位英雄都將獲得一種新的能力之星，但每次只能裝備一種。可以在主介面或是英雄介面選擇裝備哪種能力之星。
雪莉
-緊急救護：雪莉生命值降至40%以下時，將立即恢復全部生命值。緊急救護的冷卻時間為20.0秒
妮塔
-熊之狂暴：熊靈的攻擊速度變快，攻擊間隔縮短50%
柯爾特
– 特製左輪：普通攻擊的射程和子彈速度提升11%
狂牛
– 鋼鐵硬漢：狂牛生命值低於40%時，狂牛會獲得護盾，使他受到的所有傷害降低30%
潔西
- 脈衝炮台：潔西的炮台現在能夠發射能量球，能量球能在多個敵人間彈射。
布洛克
- 四號火箭：布洛克現在可以多攜帶一枚火箭，即增加了彈藥上限
爆破麥克
-爆破炸翻天：超級技能傷害提高1000
鷹獵人爆
- 捕熊陷阱：鷹獵人爆扔出的爆炸陷阱不再擊退敵人，而是會將敵人擊暈2.0秒
艾爾普里莫
-流星衝刺：使用超級技能後，5.0秒內移動速度提升32%
保力
- 加量不加價：普通攻擊每秒傷害提高140
波可
– 驚世獨奏：超級技能除了治療隊友，還能對敵人造成1200傷害
羅莎
– 荊棘拳套：超級技能生效期間，羅莎的普通攻擊傷害提升200
彈射
- 戰術撤退：彈射生命值低於40%時，移動速度提升34%
達里爾
-翻滾填裝：使用超級技能會立即恢復3.0格彈藥
佩妮
-佩式燒夷彈：艦炮發射的炮彈可以使地面持續燃燒3秒，每秒對範圍內敵人造成400傷害
卡爾
-破壞迴旋：超級技能持續期間，受到的所有傷害降低30%
小辣椒
– 命中有禮：使用普通攻擊命中敵人（包括炮台和機器人）時，立即恢復0.5格彈藥
帕姆
– 愛的禁區：帕姆的治療台現在每秒還可對敵人造成300傷害
法蘭克
-強健體魄：法蘭克的生命值提高1000
嗶嗶
– 打者就位：全壘打能量條充滿時，嗶嗶受到的所有傷害降低30%
莫提斯
-腹蛇突襲：莫提斯獲得衝刺能量條！能量條充滿時，鐵鏟掃擊的衝刺距離提高100%。莫提斯的3格彈藥槽充滿時，能量條會在3.0秒後自動蓄能完畢
塔拉
-療傷隱者：塔拉的超級技能現在可以召喚出一個暗影分身，治療塔拉和她的隊友
吉恩
–療傷聖手：吉恩的魔手碰到隊友英雄時會為他們恢復2000生命值
史派克
-曲線刺刺球：史派克驚喜刺刺球發射的尖刺現在會曲線飛行，更容易擊中目標
鴉
-毒腐收割：鴉的普通攻擊和超級技能對生命值不高於50%的目標（包括炮台和機器人）造成100額外傷害
里昂
-隱療之術：在隱身狀態下，里昂每秒恢復600生命值
滴答
– 自動自發：滴答的裝彈時間縮短15%
星徽點數是一種全新的資源，可用來購買星徽造型等專屬商品（以後將推出更多商品）。星徽點數有兩種獲取途徑，將英雄RANK提升至10、15及20，或者在賽季結束時獲得（賽季結算時扣除的獎盃將轉化為星徽點數）。如果你以前已經將英雄提升至上述RANK，你同樣可以獲得對應的星徽點數。
賽季結束時扣除的獎盃數將1:1轉化為星徽點數
玩家將英雄升至特定RANK時也將獲得星徽點數
RANK 10 = 100星徽點數
RANK 15 = 200星徽點數
RANK 20 = 300星徽點數
星徽造型是指僅可用星徽點數購買的專屬造型
黃金機甲鴉 – 50,000星徽點數
暗夜機甲鴉 – 10,000星徽點數
黃金機甲爆 – 50,000星徽點數
光明機甲爆 – 10,000星徽點數
後衛狂牛 - 2500星徽點數
亡命之徒 - 500星徽點數
寶石爭奪戰
增加：鋒利銳角（新增）和毒蛇洞窟（新增）
移除：堅石堡壘、水淹礦場、深淵圍攻
金庫攻防戰
增加：沙中密寶（新增）、海灘尋寶（新增）、燙手山芋（即恐怖隧道）
移除：遙遠的橋、狹路相逢、迂迴岔路
搶星大作戰
增加：烈日炎炎（新增）、炙熱沙灘（新增）、神秘流星、運河水道
移除：歡鬧牛棚、格格不入、草叢迷蹤、酷熱地帶
亂鬥足球
增加：沙灘足球（新增）、陽光球場（新增）
移除：精準射門、綠蔭球場
機甲攻堅戰
增加：機械賽場（新增）、工廠突襲（新增）
移除：拳擊擂台、天降機甲
荒野生死鬥
增加：洞穴迷宮
移除：咽喉要道
全新主介面背景
全新主介面音樂
機甲造型
沙灘對戰環境（亂鬥足球、金庫攻防戰、搶星大作戰）
原型機甲爆
原型機甲鴉
鋼鐵老麥
鋼鐵史派克
玩家現在更容易將每個英雄的獎盃數升至500。當英雄獎盃數達到700後，獲得獎盃的難度將會略微增加。
佩妮的佩炮終擊能力之星：炮彈數量從6減少至4
賽季結束將不再獲得代幣，改為獲得星徽點數。你需要至少一名英雄獎盃數超過500盃，才能在賽季結束後獲得星徽點數。
機甲攻堅戰
和其他模式一樣，機甲攻堅戰現在最多進行2分30秒
機甲攻堅戰的遊戲平衡性也根據其遊戲時長進行調整
獎勵也調整為和其他相近時長模式類似的水平
金庫攻防戰
金庫的生命值從40,000提升至45,000（目前金庫攻防戰模式平均耗時與其他模式比相對較短）
塔拉、滴答和嗶嗶獲得新配音
重新設計商店介面
所有造型現在僅可透過商店特惠購買，無法再從英雄介面購買
商店中加入使用星徽點數購買的特惠
嗶嗶球棍上的鬼臉回來了
修復卡爾眼睛的動畫效果
爆破麥克的超級技能如果同時擊中兩個敵人，則超級技能會立即蓄能完畢