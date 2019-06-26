這些全新能力之星將在今夏陸續推出！每週將推出3種，可從亂鬥寶箱和商店中獲得！

每位英雄都將獲得一種新的能力之星，但每次只能裝備一種。可以在主介面或是英雄介面選擇裝備哪種能力之星。

雪莉 -緊急救護：雪莉生命值降至40%以下時，將立即恢復全部生命值。緊急救護的冷卻時間為20.0秒

妮塔 -熊之狂暴：熊靈的攻擊速度變快，攻擊間隔縮短50%

柯爾特 – 特製左輪：普通攻擊的射程和子彈速度提升11%

狂牛 – 鋼鐵硬漢：狂牛生命值低於40%時，狂牛會獲得護盾，使他受到的所有傷害降低30%

潔西 - 脈衝炮台：潔西的炮台現在能夠發射能量球，能量球能在多個敵人間彈射。

布洛克 - 四號火箭：布洛克現在可以多攜帶一枚火箭，即增加了彈藥上限

爆破麥克 -爆破炸翻天：超級技能傷害提高1000

鷹獵人爆 - 捕熊陷阱：鷹獵人爆扔出的爆炸陷阱不再擊退敵人，而是會將敵人擊暈2.0秒

艾爾普里莫 -流星衝刺：使用超級技能後，5.0秒內移動速度提升32%

保力 - 加量不加價：普通攻擊每秒傷害提高140

波可 – 驚世獨奏：超級技能除了治療隊友，還能對敵人造成1200傷害

羅莎 – 荊棘拳套：超級技能生效期間，羅莎的普通攻擊傷害提升200

彈射 - 戰術撤退：彈射生命值低於40%時，移動速度提升34%

達里爾 -翻滾填裝：使用超級技能會立即恢復3.0格彈藥

佩妮 -佩式燒夷彈：艦炮發射的炮彈可以使地面持續燃燒3秒，每秒對範圍內敵人造成400傷害

卡爾 -破壞迴旋：超級技能持續期間，受到的所有傷害降低30%

小辣椒 – 命中有禮：使用普通攻擊命中敵人（包括炮台和機器人）時，立即恢復0.5格彈藥

帕姆 – 愛的禁區：帕姆的治療台現在每秒還可對敵人造成300傷害

法蘭克 -強健體魄：法蘭克的生命值提高1000

嗶嗶 – 打者就位：全壘打能量條充滿時，嗶嗶受到的所有傷害降低30%

莫提斯 -腹蛇突襲：莫提斯獲得衝刺能量條！能量條充滿時，鐵鏟掃擊的衝刺距離提高100%。莫提斯的3格彈藥槽充滿時，能量條會在3.0秒後自動蓄能完畢

塔拉 -療傷隱者：塔拉的超級技能現在可以召喚出一個暗影分身，治療塔拉和她的隊友

吉恩 –療傷聖手：吉恩的魔手碰到隊友英雄時會為他們恢復2000生命值

史派克 -曲線刺刺球：史派克驚喜刺刺球發射的尖刺現在會曲線飛行，更容易擊中目標

鴉 -毒腐收割：鴉的普通攻擊和超級技能對生命值不高於50%的目標（包括炮台和機器人）造成100額外傷害

里昂 -隱療之術：在隱身狀態下，里昂每秒恢復600生命值