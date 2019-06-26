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2019年6月26日
Blog – Brawl Stars

夏日更新詳情！

夏日更新上線啦！

歡迎來到夏日更新，快來看看《荒野亂鬥》為大家帶來了哪些驚喜吧！

全新英雄：滴答

🏆榮譽之路4000盃解鎖🏆

  • 普通攻擊：一觸即發

滴答扔出三顆感應地雷，地雷會在接觸敵人後爆炸，或在幾秒後自爆。

  • 超級技能：大難臨頭

滴答進行頭部分離並將其投擲出去，頭落地後會跳向最近的敵人，並造成範圍傷害。

敵人可以在滴答的頭部接近前將其消滅。

  • 能力之星：悉心保養

滴答開始自動恢復生命的時間提前2秒。

全新能力之星！

這些全新能力之星將在今夏陸續推出！每週將推出3種，可從亂鬥寶箱和商店中獲得！

每位英雄都將獲得一種新的能力之星，但每次只能裝備一種。可以在主介面或是英雄介面選擇裝備哪種能力之星。

  • 雪莉

    -緊急救護：雪莉生命值降至40%以下時，將立即恢復全部生命值。緊急救護的冷卻時間為20.0秒

  • 妮塔

    -熊之狂暴：熊靈的攻擊速度變快，攻擊間隔縮短50%

  • 柯爾特

    – 特製左輪：普通攻擊的射程和子彈速度提升11%

  • 狂牛

    – 鋼鐵硬漢：狂牛生命值低於40%時，狂牛會獲得護盾，使他受到的所有傷害降低30%

  • 潔西

    - 脈衝炮台：潔西的炮台現在能夠發射能量球，能量球能在多個敵人間彈射。

  • 布洛克

    - 四號火箭：布洛克現在可以多攜帶一枚火箭，即增加了彈藥上限

  • 爆破麥克

    -爆破炸翻天：超級技能傷害提高1000

  • 鷹獵人爆

    - 捕熊陷阱：鷹獵人爆扔出的爆炸陷阱不再擊退敵人，而是會將敵人擊暈2.0秒

  • 艾爾普里莫

    -流星衝刺：使用超級技能後，5.0秒內移動速度提升32%

  • 保力

    - 加量不加價：普通攻擊每秒傷害提高140

  • 波可

    – 驚世獨奏：超級技能除了治療隊友，還能對敵人造成1200傷害

  • 羅莎

    – 荊棘拳套：超級技能生效期間，羅莎的普通攻擊傷害提升200

  • 彈射

    - 戰術撤退：彈射生命值低於40%時，移動速度提升34%

  • 達里爾

    -翻滾填裝：使用超級技能會立即恢復3.0格彈藥

  • 佩妮

    -佩式燒夷彈：艦炮發射的炮彈可以使地面持續燃燒3秒，每秒對範圍內敵人造成400傷害

  • 卡爾

    -破壞迴旋：超級技能持續期間，受到的所有傷害降低30%

  • 小辣椒

    – 命中有禮：使用普通攻擊命中敵人（包括炮台和機器人）時，立即恢復0.5格彈藥

  • 帕姆

    – 愛的禁區：帕姆的治療台現在每秒還可對敵人造成300傷害

  • 法蘭克

    -強健體魄：法蘭克的生命值提高1000

  • 嗶嗶

    – 打者就位：全壘打能量條充滿時，嗶嗶受到的所有傷害降低30%

  • 莫提斯

    -腹蛇突襲：莫提斯獲得衝刺能量條！能量條充滿時，鐵鏟掃擊的衝刺距離提高100%。莫提斯的3格彈藥槽充滿時，能量條會在3.0秒後自動蓄能完畢

  • 塔拉

    -療傷隱者：塔拉的超級技能現在可以召喚出一個暗影分身，治療塔拉和她的隊友

  • 吉恩

    –療傷聖手：吉恩的魔手碰到隊友英雄時會為他們恢復2000生命值

  • 史派克

    -曲線刺刺球：史派克驚喜刺刺球發射的尖刺現在會曲線飛行，更容易擊中目標

  • -毒腐收割：鴉的普通攻擊和超級技能對生命值不高於50%的目標（包括炮台和機器人）造成100額外傷害

  • 里昂

    -隱療之術：在隱身狀態下，里昂每秒恢復600生命值

  • 滴答

    – 自動自發：滴答的裝彈時間縮短15%

星徽點數！

星徽點數是一種全新的資源，可用來購買星徽造型等專屬商品（以後將推出更多商品）。星徽點數有兩種獲取途徑，將英雄RANK提升至10、15及20，或者在賽季結束時獲得（賽季結算時扣除的獎盃將轉化為星徽點數）。如果你以前已經將英雄提升至上述RANK，你同樣可以獲得對應的星徽點數。

  • 賽季結束時扣除的獎盃數將1:1轉化為星徽點數

  • 玩家將英雄升至特定RANK時也將獲得星徽點數

  • RANK 10 = 100星徽點數

  • RANK 15 = 200星徽點數

  • RANK 20 = 300星徽點數

星徽造型！

星徽造型是指僅可用星徽點數購買的專屬造型

  • 黃金機甲鴉 – 50,000星徽點數

  • 暗夜機甲鴉 – 10,000星徽點數

  • 黃金機甲爆 – 50,000星徽點數

  • 光明機甲爆 – 10,000星徽點數

  • 後衛狂牛 - 2500星徽點數

  • 亡命之徒 - 500星徽點數

新增玩家設計地圖（及地圖調整）

寶石爭奪戰

  • 增加：鋒利銳角（新增）和毒蛇洞窟（新增）

  • 移除：堅石堡壘、水淹礦場、深淵圍攻

金庫攻防戰

  • 增加：沙中密寶（新增）、海灘尋寶（新增）、燙手山芋（即恐怖隧道）

  • 移除：遙遠的橋、狹路相逢、迂迴岔路

搶星大作戰

  • 增加：烈日炎炎（新增）、炙熱沙灘（新增）、神秘流星、運河水道

  • 移除：歡鬧牛棚、格格不入、草叢迷蹤、酷熱地帶

亂鬥足球

  • 增加：沙灘足球（新增）、陽光球場（新增）

  • 移除：精準射門、綠蔭球場

機甲攻堅戰

  • 增加：機械賽場（新增）、工廠突襲（新增）

  • 移除：拳擊擂台、天降機甲

荒野生死鬥

  • 增加：洞穴迷宮

  • 移除：咽喉要道

機甲盛夏活動（即將登場！）

  • 全新主介面背景

  • 全新主介面音樂

  • 機甲造型

  • 沙灘對戰環境（亂鬥足球、金庫攻防戰、搶星大作戰）

全新造型！（即將推出！）

  • 原型機甲爆

  • 原型機甲鴉

  • 鋼鐵老麥

  • 鋼鐵史派克

平衡性調整

玩家現在更容易將每個英雄的獎盃數升至500。當英雄獎盃數達到700後，獲得獎盃的難度將會略微增加。

  • 佩妮的佩炮終擊能力之星：炮彈數量從6減少至4

  • 賽季結束將不再獲得代幣，改為獲得星徽點數。你需要至少一名英雄獎盃數超過500盃，才能在賽季結束後獲得星徽點數。

機甲攻堅戰

  • 和其他模式一樣，機甲攻堅戰現在最多進行2分30秒

  • 機甲攻堅戰的遊戲平衡性也根據其遊戲時長進行調整

  • 獎勵也調整為和其他相近時長模式類似的水平

金庫攻防戰

  • 金庫的生命值從40,000提升至45,000（目前金庫攻防戰模式平均耗時與其他模式比相對較短）

其他調整

  • 塔拉、滴答和嗶嗶獲得新配音

  • 重新設計商店介面

  • 所有造型現在僅可透過商店特惠購買，無法再從英雄介面購買

  • 商店中加入使用星徽點數購買的特惠

問題修復

  • 嗶嗶球棍上的鬼臉回來了

  • 修復卡爾眼睛的動畫效果

  • 爆破麥克的超級技能如果同時擊中兩個敵人，則超級技能會立即蓄能完畢