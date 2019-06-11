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2019年6月11日
Blog – Brawl Stars

平衡性調整

亂鬥英雄們，大家好！

於今日維護後將實裝的平衡性調整詳情如下：

鷹獵人爆

  • 普通攻擊傷害從500提升至520

  • 超級技能完全蓄能所需的普通攻擊命中次數從11次減少至10次

爆破麥克

  • 超級技能傷害從2000提升至2200

彈射

  • 普通攻擊和超級技能傷害從300提升至320

  • 能力之星提供的傷害加成從80提升至100

莫提斯

  • 普通攻擊的裝彈時間從2.5秒減少至2.4秒

雪莉

  • 能力之星的減速效果持續時間從2.5秒提升至3.0秒

佩妮

  • 有能力之星時，佩式艦炮被摧毀時飛出的炮彈會鎖定近處的目標，而不是隨機散落*

法蘭克

  • 能力之星提供的傷害加成從40%提升至50%

  • 能力之星的持續時間從10秒提升至12秒

卡爾

  • 普通攻擊的傷害從640降低至580

  • 能力之星提供的十字鎬飛行速度加成從16%降低至13%

吉恩

  • 超級技能範圍從9格降低至7.66格

  • 吉恩的超級技能可打斷敵方英雄的自然回血

羅莎

  • 普通攻擊傷害從480降低至460

  • 超級技能完全蓄能所需的普通攻擊命中次數從10次增加至11次

嗶嗶

  • 生命值從4200提升至4400

  • 能力之星提供的移動速度加成從19%降低至15%

  • 普通攻擊更容易擊中離自己很近的敵人*

  • 嗶嗶使用超級技能踢球不再消耗全壘打能量條*

達里爾

  • 生命值從4200提升至4600

  • 能力之星提供的減傷效果從40%降低至30%

地圖：

礦車狂奔

  • 降低了礦車的行駛速度和出現頻率*

問題修復：

亂鬥足球

  • 修復當球踢出時，障礙物剛好被摧毀，球依然會在已不存在的障礙物上反彈的問題*

*該調整目前僅在連線對戰中生效，不會影響以友誼賽進行遊戲。但下次客戶端更新後，該調整將應用至友誼賽中。