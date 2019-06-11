亂鬥英雄們，大家好！
於今日維護後將實裝的平衡性調整詳情如下：
鷹獵人爆
普通攻擊傷害從500提升至520
超級技能完全蓄能所需的普通攻擊命中次數從11次減少至10次
爆破麥克
超級技能傷害從2000提升至2200
彈射
普通攻擊和超級技能傷害從300提升至320
能力之星提供的傷害加成從80提升至100
莫提斯
普通攻擊的裝彈時間從2.5秒減少至2.4秒
雪莉
能力之星的減速效果持續時間從2.5秒提升至3.0秒
佩妮
有能力之星時，佩式艦炮被摧毀時飛出的炮彈會鎖定近處的目標，而不是隨機散落*
法蘭克
能力之星提供的傷害加成從40%提升至50%
能力之星的持續時間從10秒提升至12秒
卡爾
普通攻擊的傷害從640降低至580
能力之星提供的十字鎬飛行速度加成從16%降低至13%
吉恩
超級技能範圍從9格降低至7.66格
吉恩的超級技能可打斷敵方英雄的自然回血
羅莎
普通攻擊傷害從480降低至460
超級技能完全蓄能所需的普通攻擊命中次數從10次增加至11次
嗶嗶
生命值從4200提升至4400
能力之星提供的移動速度加成從19%降低至15%
普通攻擊更容易擊中離自己很近的敵人*
嗶嗶使用超級技能踢球不再消耗全壘打能量條*
達里爾
生命值從4200提升至4600
能力之星提供的減傷效果從40%降低至30%
地圖：
礦車狂奔
降低了礦車的行駛速度和出現頻率*
問題修復：
亂鬥足球
修復當球踢出時，障礙物剛好被摧毀，球依然會在已不存在的障礙物上反彈的問題*
*該調整目前僅在連線對戰中生效，不會影響以友誼賽進行遊戲。但下次客戶端更新後，該調整將應用至友誼賽中。