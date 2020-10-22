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2020年10月22日
Blog – Brawl Stars

10月更新詳情：亂鬥萬聖節！！

亂鬥萬聖節來啦！這次更新將有全新英雄！全新挑戰！全新造型！還有地圖編輯器，以及更多內容！快查看以下內容了解了解吧！

全新傳奇英雄 - 安珀

  • 普通攻擊

    • 安珀持續朝敵人噴射烈焰，還可以點燃地面上的可燃性火油。

  • 超級技能

    • 安珀扔出一個瓶子，在目標位置留下一大片火油，而且瓶子在飛行途中也會沿路漏下火油。

  • 武裝配件

    • 提升移動速度，並且在身後留下可燃性火油。

  • 能力之星

    • 安珀的超級技能最多可同時在地面留下兩灘火油，同時當她靠近火油時，超級技能會自動蓄能。

地圖編輯器（BETA版）

  • 總獎盃數達到1000後解鎖

  • 創建地圖，並在友誼戰中體驗！ 【限寶石爭奪戰、荒野生死鬥和亂鬥足球模式】

  • 到YouTube搜尋 #BrawlMaps就能看到創作者們製作的教學或介紹影片唷！

全新造型

  • 深淵獵人（獨特視覺特效、獨特動畫）/ 150寶石/ 玩家創意（鷹獵人爆造型）

  • 殭屍打者（獨特視覺特效、獨特臉部表情）/ 80寶石/ 玩家創意（嗶嗶造型）

  • 骷髏派對（普通攻擊獨特視覺特效、羅莎動畫效果更新）/ 80寶石/ 亂鬥萬聖節（羅莎造型）

  • 閃耀銀狂牛/ 璀璨金狂牛

  • 閃耀銀保力/ 璀璨金保力

  • 閃耀銀彈射/ 璀璨金彈射

  • 閃耀銀法蘭克/ 璀璨金法蘭克

  • 閃耀銀莫提斯/ 璀璨金莫提斯

  • 星光挑戰者（獨特視覺特效、獨特動畫）/ 4.99美元（限時）（柯爾特造型）

其他造型和角色優化

  • 小辣椒：新臉部特效

  • 鯊魚俠（里昂造型）：新視覺特效

  • 羅莎：動畫更新

亂鬥萬聖節

  • 全新主介面背景

  • 全新主介面音樂

  • 全新場景：波可的演奏會！

  • 亂鬥萬聖節挑戰

    • 完成挑戰即可獲得「骷髏派對」造型和專屬表情

    • 總獎盃數達到800盃即可解鎖該挑戰

    • 獲勝12場即可完成挑戰（戰敗4場，挑戰結束）

    • 寶石爭奪戰（咻咻作響）

    • 據點搶奪戰（灼熱火圈）

    • 金庫攻防戰（荒涼工坊）

    • 搶星大作戰（神秘流星）

  • 限時推出噬血奪魂模式，同時會有新地圖加入該模式的地圖循環中。

  • 「波可的演奏會」和「莫提斯的暗夜工坊」場景中會出現萬聖節裝飾物。

亂鬥主題季

  • 新增提示訊息，提醒玩家在主題季第3季結束前領取第1季的獎勵，否則系統會自動領取那些獎勵（自動領取獎勵的機制將在11月更新中新增）

配對

  • 移除2或3個玩家組隊對戰時會配對到更高盃數對手的設定。

  • 以前和朋友一起組隊對戰時，會配配到獎盃數更高的對手。現在即使組隊，配對系統也只會考慮小隊中獎盃數最高的玩家其獎盃數。

遊戲模式/活動循環調整

  • 波可的演奏會

    • 全新對戰場景

    • 全新對戰音樂

  • 機甲攻堅戰

    • 每張地圖的螺栓會在固定位置刷出，同時在同一場對戰中，螺栓會在各個刷新點按順序循環出現。

    • 新的機甲攻堅戰地圖循環

  • 據點搶奪戰

    • 新的據點搶奪戰地圖循環

    • 多張新地圖

  • 亂鬥足球

    • 加入空氣牆，防止玩家踢進烏龍球。只有當對方成員是最後控球者時，球才能進入我方球門。

  • 星光競賽

    • 荒野生死鬥（單人、雙人）不會再出現在模式循環中

    • 地圖循環只包含荒野亂鬥全球錦標賽比賽地圖

全新武裝配件 (即將推出!)

  • 狂牛：立即停止衝鋒，並施放一道衝擊波使附近敵人減速。

  • 麥克絲：使用超能時空鞋後，麥克絲會在4秒後閃現回目前所在的位置，同時生命值也變為目前的數值。

  • 碧兒：召喚3隻憤怒的蜜蜂以自己為中心向遠處螺旋飛行，可飛過掩體。蜜蜂飛得越遠，造成的傷害越高。

  • 達里爾：達里爾在身邊製造一片減速區域，持續4秒。

  • 妮塔：妮塔的熊靈（布魯斯）在3秒內受到的傷害降低35%。

  • 芽芽：摧毀目前放置的自然屏障，並立即為超級技能完成蓄能。

  • 布洛克：下一次普通攻擊將發射一枚超級火箭，造成更多傷害。

  • 卡爾：下一次普通攻擊能使自己和十字鎬一起飛出。

  • 比特8號：下一次普通攻擊將發射更多道光束。

  • 柯爾特：下一次普通攻擊將發射一枚強力子彈，可以穿透敵人和摧毀掩體。

全新表情

  • 現在每個英雄都有5個表情欄位

  • 3個英雄表情欄位+2個一般表情欄位

  • 2個一般表情欄位為所有英雄共用

英雄平衡性調整

  • 比特8號

    • 生命值從4300提升至4800

  • 葛蕾特

    • 超級技能命中後提供的蓄能提高100%

    • 普通攻擊的裝彈速度提升11%

  • 艾謎

    • 普通攻擊的裝彈速度提升5%

  • 格爾

    • 普通攻擊的裝彈速度提升14%

  • 妮塔

    • 普通攻擊的裝彈速度提升12%

    • 觸發武裝配件「震盪熊掌」後，熊靈現在可以繼續移動和攻擊。

  • 鷹獵人爆

    • 觸發武裝配件「地雷引線」後，地雷會延遲1.5秒後再爆炸。延遲爆炸期間，敵方無法看見地雷。

  • 麥克絲

    • 能力之星「游擊裝彈」的裝彈效率降低50%

問題修復

  • 新增支援更多90/120/144 Hz (fps) 的裝置

  • 小辣椒武裝配件「自動瞄準鏡」不再使法蘭克武裝配件「降噪耳機」無效化

  • 無論地圖主題，羅莎運用武裝配件「植物生長燈」都會長出綠色草叢

  • 修復升級至最高階段時，機甲聖騎造型其盾牌異常消失的問題

  • 修復鷹獵人爆武裝配件「超級圖騰」和碧兒武裝配件「危險蜂蜜」每次進入其他玩家視野都會播放音效的問題

  • 修復奔騰和葛蕾特使用超級技能可以摧毀障礙物旁邊掩體的問題