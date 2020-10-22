全新武裝配件 (即將推出!)

狂牛：立即停止衝鋒，並施放一道衝擊波使附近敵人減速。



麥克絲：使用超能時空鞋後，麥克絲會在4秒後閃現回目前所在的位置，同時生命值也變為目前的數值。



碧兒：召喚3隻憤怒的蜜蜂以自己為中心向遠處螺旋飛行，可飛過掩體。蜜蜂飛得越遠，造成的傷害越高。



達里爾：達里爾在身邊製造一片減速區域，持續4秒。



妮塔：妮塔的熊靈（布魯斯）在3秒內受到的傷害降低35%。



芽芽：摧毀目前放置的自然屏障，並立即為超級技能完成蓄能。



布洛克：下一次普通攻擊將發射一枚超級火箭，造成更多傷害。



卡爾：下一次普通攻擊能使自己和十字鎬一起飛出。



比特8號：下一次普通攻擊將發射更多道光束。

