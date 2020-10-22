亂鬥萬聖節來啦！這次更新將有全新英雄！全新挑戰！全新造型！還有地圖編輯器，以及更多內容！快查看以下內容了解了解吧！
全新傳奇英雄 - 安珀
普通攻擊
安珀持續朝敵人噴射烈焰，還可以點燃地面上的可燃性火油。
超級技能
安珀扔出一個瓶子，在目標位置留下一大片火油，而且瓶子在飛行途中也會沿路漏下火油。
武裝配件
提升移動速度，並且在身後留下可燃性火油。
能力之星
安珀的超級技能最多可同時在地面留下兩灘火油，同時當她靠近火油時，超級技能會自動蓄能。
地圖編輯器（BETA版）
總獎盃數達到1000後解鎖
創建地圖，並在友誼戰中體驗！ 【限寶石爭奪戰、荒野生死鬥和亂鬥足球模式】
到YouTube搜尋 #BrawlMaps就能看到創作者們製作的教學或介紹影片唷！
全新造型
深淵獵人（獨特視覺特效、獨特動畫）/ 150寶石/ 玩家創意（鷹獵人爆造型）
殭屍打者（獨特視覺特效、獨特臉部表情）/ 80寶石/ 玩家創意（嗶嗶造型）
骷髏派對（普通攻擊獨特視覺特效、羅莎動畫效果更新）/ 80寶石/ 亂鬥萬聖節（羅莎造型）
閃耀銀狂牛/ 璀璨金狂牛
閃耀銀保力/ 璀璨金保力
閃耀銀彈射/ 璀璨金彈射
閃耀銀法蘭克/ 璀璨金法蘭克
閃耀銀莫提斯/ 璀璨金莫提斯
星光挑戰者（獨特視覺特效、獨特動畫）/ 4.99美元（限時）（柯爾特造型）
其他造型和角色優化
小辣椒：新臉部特效
鯊魚俠（里昂造型）：新視覺特效
羅莎：動畫更新
亂鬥萬聖節
全新主介面背景
全新主介面音樂
全新場景：波可的演奏會！
亂鬥萬聖節挑戰
完成挑戰即可獲得「骷髏派對」造型和專屬表情
總獎盃數達到800盃即可解鎖該挑戰
獲勝12場即可完成挑戰（戰敗4場，挑戰結束）
寶石爭奪戰（咻咻作響）
據點搶奪戰（灼熱火圈）
金庫攻防戰（荒涼工坊）
搶星大作戰（神秘流星）
限時推出噬血奪魂模式，同時會有新地圖加入該模式的地圖循環中。
「波可的演奏會」和「莫提斯的暗夜工坊」場景中會出現萬聖節裝飾物。
亂鬥主題季
新增提示訊息，提醒玩家在主題季第3季結束前領取第1季的獎勵，否則系統會自動領取那些獎勵（自動領取獎勵的機制將在11月更新中新增）
配對
移除2或3個玩家組隊對戰時會配對到更高盃數對手的設定。
以前和朋友一起組隊對戰時，會配配到獎盃數更高的對手。現在即使組隊，配對系統也只會考慮小隊中獎盃數最高的玩家其獎盃數。
遊戲模式/活動循環調整
波可的演奏會
全新對戰場景
全新對戰音樂
機甲攻堅戰
每張地圖的螺栓會在固定位置刷出，同時在同一場對戰中，螺栓會在各個刷新點按順序循環出現。
新的機甲攻堅戰地圖循環
據點搶奪戰
新的據點搶奪戰地圖循環
多張新地圖
亂鬥足球
加入空氣牆，防止玩家踢進烏龍球。只有當對方成員是最後控球者時，球才能進入我方球門。
星光競賽
荒野生死鬥（單人、雙人）不會再出現在模式循環中
地圖循環只包含荒野亂鬥全球錦標賽比賽地圖
全新武裝配件 (即將推出!)
狂牛：立即停止衝鋒，並施放一道衝擊波使附近敵人減速。
麥克絲：使用超能時空鞋後，麥克絲會在4秒後閃現回目前所在的位置，同時生命值也變為目前的數值。
碧兒：召喚3隻憤怒的蜜蜂以自己為中心向遠處螺旋飛行，可飛過掩體。蜜蜂飛得越遠，造成的傷害越高。
達里爾：達里爾在身邊製造一片減速區域，持續4秒。
妮塔：妮塔的熊靈（布魯斯）在3秒內受到的傷害降低35%。
芽芽：摧毀目前放置的自然屏障，並立即為超級技能完成蓄能。
布洛克：下一次普通攻擊將發射一枚超級火箭，造成更多傷害。
卡爾：下一次普通攻擊能使自己和十字鎬一起飛出。
比特8號：下一次普通攻擊將發射更多道光束。
柯爾特：下一次普通攻擊將發射一枚強力子彈，可以穿透敵人和摧毀掩體。
全新表情
現在每個英雄都有5個表情欄位
3個英雄表情欄位+2個一般表情欄位
2個一般表情欄位為所有英雄共用
英雄平衡性調整
比特8號
生命值從4300提升至4800
葛蕾特
超級技能命中後提供的蓄能提高100%
普通攻擊的裝彈速度提升11%
艾謎
普通攻擊的裝彈速度提升5%
格爾
普通攻擊的裝彈速度提升14%
妮塔
普通攻擊的裝彈速度提升12%
觸發武裝配件「震盪熊掌」後，熊靈現在可以繼續移動和攻擊。
鷹獵人爆
觸發武裝配件「地雷引線」後，地雷會延遲1.5秒後再爆炸。延遲爆炸期間，敵方無法看見地雷。
麥克絲
能力之星「游擊裝彈」的裝彈效率降低50%
問題修復
新增支援更多90/120/144 Hz (fps) 的裝置
小辣椒武裝配件「自動瞄準鏡」不再使法蘭克武裝配件「降噪耳機」無效化
無論地圖主題，羅莎運用武裝配件「植物生長燈」都會長出綠色草叢
修復升級至最高階段時，機甲聖騎造型其盾牌異常消失的問題
修復鷹獵人爆武裝配件「超級圖騰」和碧兒武裝配件「危險蜂蜜」每次進入其他玩家視野都會播放音效的問題
修復奔騰和葛蕾特使用超級技能可以摧毀障礙物旁邊掩體的問題