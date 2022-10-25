全新英雄：巴斯特

巴斯特是一名坦克型英雄，能夠保護隊友，是美好星樂園電影院的電影放映師，他和他的好哥們范一起工作，他們都夢想成為動作電影巨星。



天賦：巴斯特四周特定範圍內有隊友時，其超級技能會自動蓄能



普通攻擊：鏡頭耀光

巴斯特用放映機射出一束錐形強光，對範圍內的所有敵人造成傷害。



超級技能：蒙太奇藝術

巴斯特在身前投影出防護罩，擋下全部敵方子彈，並將能量反彈給敵人。



武裝配件1：劇組萬用腰帶

巴斯特為自己和附近的友軍恢復生命值。他的超級技能蓄能範圍內每有一名友軍，生命值恢復量就會提升1000



武裝配件2：慢動作重播

巴斯特的下一次普通攻擊會將敵人拉向自己，並減慢他們的移動速度，持續2秒。



能力之星1：強檔鉅作

巴斯特的超級技能蓄能範圍內每有一名友軍，鏡頭耀光的傷害就會提15%。



能力之星2：道具防彈背心

使用超級技能時，巴斯特受到的傷害減少20%，並免疫擊退、減速和擊暈效果。





全新主題季：幽靈詭站

全新造型

壞壞浣熊搭檔（佩妮造型）：亂鬥通行券第1階獎勵



鏈鋸殺手（巴斯特造型）：亂鬥通行券第70階獎勵



殭屍查票員（葛蕾特造型）：星光聯賽造型



披薩大師（阿信造型）：戰隊聯賽造型



縫合怪客（葛羅姆造型）：149寶石



酷技喪屍（布洛克造型）：29寶石



捍衛飛官（珍娜造型）：29寶石



猛血特種兵（斯威克造型）：79寶石



怒離行者（塔拉造型）：全球總決賽觀賽獎勵，明年會以149寶石出售



終極寶箱（達里爾造型）：特別活動



全新動態表情

巴斯特+鏈鋸殺手（18款）



縫合怪客（9款）



12位英雄獲得全新特殊表情

鴉、里昂、莫提斯、芽芽、法蘭克、賈姬、狂牛、達里爾、滴答、比特8號、帕姆、格爾



全新造型表情

猛血特種兵、捍衛飛官、殭屍查票員、酷技喪屍、披薩大師、壞壞浣熊搭檔、怒離行者、終極寶箱、惡劣車手和龐克吉他手



全新電競表情（8款）



全新噴漆

全新英雄噴漆

莫提斯、吉恩、麥克絲、斯威克、拜倫、芽芽、塔拉、Mr.P



挑戰與活動

拒絕、史上更難挑戰（大師噴漆）、幽靈詭站（分成3款）、剪刀、石頭、布、單身節噴漆





全新個人頭像

挑戰與活動

終極寶箱、全球總決賽、動作英雄、亂鬥足球





強化裝置重製

裝置代幣和神奇碎片從遊戲中移除（也不會再從寶箱中開出）



寶箱中的金幣數量也對應增加



移除所有玩家已裝備的強化裝置，並將所有神奇碎片、裝置代幣和強化裝置（所有等級），轉換成金幣作為補償退還

自強化裝置推出以來，所有已收集的神奇碎片及裝置代幣都會被轉換成金幣退還

轉換比率為：1塊神奇碎片 = 2.25金幣；1個裝置代幣 = 217.5金幣



現在只要英雄戰力等級達到10級，就可以在英雄介面用金幣購買強化裝置



強化裝置現在分成3種稀有度：

超稀有：適用於所有英雄（1000金幣）

史詩：適用於部分個英雄（1500金幣）

神話：僅適用於少數英雄（2000金幣）

目前推出的神話級強化裝置只適用於1名英雄，但隨著更多強化裝置的推出，可能會有所調整





全新強化裝置！



快手裝填（史詩/1500金幣）

效果：裝彈速度提升20%

英雄：

蓓爾

異芙

蘿拉

鷹獵人爆

布洛克

柯爾特

比特8號

安珀

彈射

格里夫



超速蓄能（史詩/1500金幣）



效果：超級技能蓄能速度提升10%

英雄：

阿信

阿魯

歐提斯

狂牛

納妮

邦妮

艾德加

芽芽

艾爾普里莫

賈姬



長臂（神話/2000金幣）



效果：吉恩精靈魔手的射程提升一格

英雄：

吉恩



鐵頭（神話/2000金幣）



效果：滴答的頭部獲得1000點額外生命值

英雄：

滴答



我們預計以後大部分更新都會推出新的強化裝置！



檢舉系統 1.0：星光聯賽

現在星光聯賽結束時可以檢舉玩家的惡意行為*



這次推出的第一代檢舉系統是比較初步的版本，目前僅能在星光聯賽檢舉玩家的惡意行為。但這將有助於我們分析宏觀檢舉次數及個別玩家重複檢舉次數等資料，並為之後檢舉系統推廣至其他模式做準備



在這次更新推出後，我們將開始封禁做出惡意行為的玩家，並在之後的更新中不斷優化檢舉系統



所以現在開始要乖乖的唷，我們正盯著你！



*什麼是惡意行為？



惡意行為是指「故意擾亂其他玩家遊戲體驗」的行為。

能力之星及武裝配件

現在只要英雄戰力等級達到7級和9級，就可以在英雄介面用金幣購買武裝配件和能力之星



費用：

武裝配件（1000金幣）

能力之星（2000金幣）



請注意：能力之星和武裝配件將不會再於商店的每日精選中出現，但暫時還是可以從寶箱中開出！



挑戰//活動

只有更難挑戰：要21場勝利才能完成挑戰，可購買挑戰機會 - 大師噴漆



剪刀石頭布挑戰：你可以在特惠包裡拿到剪刀、挑戰裡拿到石頭，任務裡拿到布，在活動結束後，剪刀、石頭、布都可在商店中購買



亂鬥萬聖節挑戰：3個火車噴漆；跟朋友一起完成挑戰，獲得3款不同部分的火車噴漆！那麼接下來最大的挑戰就是跟朋友一起同時用噴漆拚出完整的火車！



雙重行動挑戰：「捍衛飛官」和「猛血特種兵」強強聯手，再加上一個獎勵是拒絕噴漆的任務：挑戰獎勵，2個動作英雄的玩家頭像



任務

其中一個每日任務欄將被以下通用任務取代：

贏得X場比賽

造成X傷害

恢復X點生命值



通用任務無法被刷新，也不會被刷新出來



地圖、遊戲模式和活動循環調整

全新練習賽模式

現在使用遊戲中的「試用」功能時，可以選擇要在訓練場還是新的練習賽中進行。

練習賽可以使用包含未解鎖的所有英雄進行練習對戰。

遊戲模式和地圖則會隨機出現。

可以在任何時候退出練習賽。



友誼賽

現在在友誼賽（非排位賽）中同隊隊友可以使用相同的英雄。



地圖

我們沒有對目前的地圖循環做調整

友誼賽又可以選擇地圖「紫色天堂」了





地圖場景調整

新增



幽靈詭站（全新）



亂鬥之城



平衡性調整

加強



梅格

基礎生命值由2200提升至2300



儘管經過上次的加強，梅格仍然沒有找到她的立足之地。讓她在基礎型態時能打得更激進一點，就能更頻繁地轉換成機甲型態，也可以造成更大的威脅。



保力

基礎傷害由700提升至760



保力的飲料已經有一段時間不如以往濃烈，是時候該調整一下配方了。



異芙

基礎傷害由370提升至400



自從上一次慘遭削弱後，異芙在戰場上已經沒有太大的影響力。儘管我們不想讓她回到以前OP的狀態，但調回她的基礎傷害應該還算安全，也能讓她成為更好的英雄選擇。



格斯

護盾值和治療量會隨戰力等級變化

治療量由1000調整為800至1200

護盾值由3600調整為2600至3900



增加超級技能的飛行速度，由3200增加至3600



武裝配件「爆裂幽魂」的傷害由1800降低至1400



武裝配件「靈界契約」的生命消耗由30%降低至15%



超級技能能夠穿牆



格斯超級技能的調整對我們來說是一道難題，但觀察他這段時間的表現後，很明顯他還是處於弱勢。這和他的超級技能有很大的關係，很多時候你不想要冒著射不到隊友的風險使用它。增加超級技能的飛行速度不但更容易擊中隊友，讓它穿牆，還能實現一些很棒的團隊操作，格斯也能成為更加稱職的輔助英雄。此外，他的護盾值和治療量會隨著戰力等級變化，先前固定的數值讓它在戰力等級較低的對戰裡過於強勢，但在戰力等級較高的對戰又處於弱勢。這也是我們做此調整的原因。



吉恩

能力之星「精靈神掌」效果改為精靈魔手命中敵人時，可以造成1000傷害。

他之前的能力之星沒有提供足夠的價值，而且無法匹敵另一個能力之星「治癒魔霧」。

削弱



波可

基礎傷害由800降低至760



波可的最新單曲實在太殺了，雖然我們都很愛盡情高歌，但還是必須把音量調低一點。



山姆

能力之星「鐵血復甦」恢復的生命值由30%降低至20%



雖然山姆操作的天花板很高，他的能力之星「鐵血復甦」很明顯還是過於強勢。降低恢復量可以讓更多英雄能夠與之抗衡。



駛徒

武裝配件「加速區域」會隨時間損失生命值



讓武裝配件召喚出來的裝置隨時間損失生命值，使之與遊戲內的其他裝置保持一致。



碧兒

武裝配件「危險蜂蜜」會隨時間損失生命值



保持一致！



問題修復

優化遊戲在性能較低裝置上的表現



修復爆裂物在該對戰回合結束時不會爆炸的問題，例如小辣椒的手榴彈在亂鬥足球得分後不會爆炸



修復珍娜的瞄準準心在使用武裝配件「完美退場」後會失效的問題



修復珍娜武裝配件的特效在傳送後不會消失的問題



修復各種UI問題



修復各種表情問題，包括消失的音效



修復蓓爾「劇毒藤蔓」造型在射擊時消失的特效



修復玩家或戰隊更換所在地區後，本地排行榜沒有更新的問題



修復無人戰隊出現在排行榜上的問題



修復戰隊隊長14天沒有上線後，隊長職位沒有更換的問題



其他內容



主題



幽靈詭站



亂鬥萬聖節



動作巨星



其他



使用寶石補差額

如果你在購買時沒有足夠的金幣，現在可以使用寶石補差額。目前可以在購買武裝配件、能力之星、強化裝置和升級英雄時使用。



系統版本低於iOS 11或Android 7.0的裝置無法執行遊戲。

由於一些不在我們控制範圍內的技術原因，在下一次更新後將無法繼續在系統版本低於iOS 11和Android 7.0的裝置上執行。如果目前你的裝置系統版本低於iOS 11或Android 7.0，除非你將系統升級至更新版本，否則遊戲更新後，你將無法繼續在這些裝置上執行《荒野亂鬥》。請盡快將你的裝置系統升至iOS 11、Android 7.0或更新版本，繼續暢玩《荒野亂鬥》。



你可以在下方找到關於如何升級系統版本的相關資訊：



替代獎勵

如果玩家已經擁有在任務或挑戰中獲得的特定獎勵，如表情、頭像或噴漆等，將可獲得替代獎勵。



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