全新英雄─艾謎，噬血奪魂和星光競賽都隨著本次更新到來！
荒野亂鬥迎來全新英雄——艾謎！她時時刻刻都泡在社交平台上，除了她的粉絲，沒人能「真正」理解她，尤其是她叔叔莫提斯！
她的普通攻擊是噴出一團定型噴霧，超級技能可對超大範圍內的敵人造成傷害。總獎盃數達到8000即可在榮譽之路免費領取艾謎！
普通攻擊：定型毒霧- 艾謎噴出一團定型噴霧，如果敵人待在噴霧中，就會收到多次傷害。
超級技能：侵蝕魅力- 減緩身邊敵人的移動速度並對他們造成傷害
能力之星：壞運連連- 艾謎的定型毒霧對作用範圍內的敵人造成的傷害會依次遞增，每次增加20%。
能力之星：食腐復甦- 艾謎超級技能作用範圍內的每個敵方英雄都能使她每秒恢復200生命值。
獎盃數已經超過8000的玩家將自動獲得艾謎
萬聖節限定造型上線啦，只能在本次活動期間購買哦！以後還有機會買到嗎？也許下個萬聖節吧！
亂鬥萬聖節造型！（即將登場！）
散彈魔女（雪莉造型） –150寶石
狼人里昂 - 150寶石
亡靈新娘（小辣椒造型） – 80寶石
更多造型！
暗影騎士（潔西造型） - 10000星徽點數
動感DJ（法蘭克造型） – 80 寶石
噬血奪魂- （生命汲取回歸啦！）
於500盃解鎖
僅會出現在全新的萬聖節特別活動欄位中！
英雄在對戰中會持續受到傷害
對敵方英雄造成傷害的80%將轉化為自己的生命值
消滅敵方英雄，自己將回滿生命值
在雙人荒野生死鬥模式中，如果同一隊伍的兩名英雄都存活，則將共用恢復效果
全新主題背景、音樂、載入介面、裝飾物及對戰場景！
全新競技性十足的亂鬥模式！每天可參加3場星光競賽對戰，在排行榜上衝擊更高排名，勇奪榮譽和星徽點數！
星光競賽每個賽季為期14天，將於10月29日星期二正式展開！
獲得任意一位英雄的能力之星即可解鎖星光競賽，同時也只能使用已獲得能力之星的英雄參加星光競賽的對戰。每天最多可參加3次對戰，賽季結束後排名重置。
星光競賽中的配對基於您的積分（即獲勝場數，而非獎盃數）
3v3獲勝 = 30分
3v3平局 = 15分
3v3戰敗 = 5分
單人和雙人荒野生死鬥中獲得的積分與排名相關
大獲全勝！在星光競賽3v3模式中達成特殊目標，即可獲得額外積分！
寶石爭奪戰：在第15顆寶石出現前獲勝
金庫攻防戰/機甲攻堅戰：在己方保險櫃或多功能炮台生命值不低於80%的情況下獲勝
亂鬥足球：2比0完封對手
搶星大作戰：在領先對方至少10顆賞金之星的情況下獲勝
每個賽季結束後，您會根據本賽季的積分獲得獎勵
排行榜前200名的玩家會根據排名獲得額外獎勵！如果積分相同，則會根據玩家的總獎盃數排名。
所有獵星大亂鬥和部分其他模式的地圖場景都將換成莫提斯的暗夜工坊
首領群攻戰 - 每次活動刷新時，首領都將獲得一種隨機特殊能力。除了普通的近戰攻擊和衝鋒技能，首領還會獲得雷射、閃電鏈或火箭中的其中一種技能！
新增由社群玩家設計的首領群攻戰和獵星大亂鬥地圖
優化法蘭克外觀
馴龍騎士特效重新製作
雪莉動畫重新製作
新增里昂配音
新增英雄被擊倒時的特效
首領群攻戰和獵星大亂鬥模式現在會在螢幕右上角將以數字顯示排名
新增透過玩家標籤加好友的功能
小隊中不是隊長的成員又可以邀請其他玩家加入小隊了
玩家個人資訊介面已從榮耀之路的介面獨立出來
開啟友誼戰房間時，現在會默認選擇上次選擇的遊戲模式
修復進入友誼戰房間並重啟遊戲後，會聽到對方小隊中準備就緒的英雄語音問題
修復搶星大作戰和獵星大亂鬥模式中，如果炮台被消滅，而炮台已經發射出的子彈或炮彈消滅了敵人（例如佩妮的佩式艦炮）時，玩家無法獲得賞金之星的問題。
修復炮台的當前目標正在帶球，而且躲藏在草叢中時，炮台無法正確開火的問題。