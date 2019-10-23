荒野亂鬥迎來全新英雄——艾謎！她時時刻刻都泡在社交平台上，除了她的粉絲，沒人能「真正」理解她，尤其是她叔叔莫提斯！

她的普通攻擊是噴出一團定型噴霧，超級技能可對超大範圍內的敵人造成傷害。總獎盃數達到8000即可在榮譽之路免費領取艾謎！