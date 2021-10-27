全新英雄：蘿拉



蘿拉是荒野亂萊塢的電影巨星，她超級自戀，為了吸引大家的目光，可是什麼都做得出來！她披著一條假狐狸圍巾，上面鑲嵌有鑽石眼睛。這雙鑽石之眼射出的星光和蘿拉本人一樣閃亮！



星虹英雄



普通攻擊

蘿拉拿起她的假狐狸圍巾，向前方一小片扇形區域射出連串星光子彈



超級技能

蘿拉召喚出她的魅影分身，模仿她自己的移動和攻擊（如果蘿拉在已有魅影分身的情況下再次使用超級技能，則會替換掉已有的分身）



武裝配件

蘿拉的魅影分身停止移動，並獲得一個持續4秒的護盾，使其受到的傷害減少75%



能力之星1

蘿拉只剩最後一發彈藥時，她的普通攻擊傷害提升30%



能力之星2

魅影分身射出的星光子彈可以治療路徑上的友軍，每發星光子彈可恢復100生命值





全新造型和視覺特效優化

全新造型

街頭小太妹（蘿拉造型）：亂鬥通行券第70階獎勵

B-800（狂牛造型）：亂鬥通行券第1階獎勵

大導演（霸子造型）：在星光聯賽中贏得60局對戰後，可花費25,000星光點數購買

喵喵大盜（潔西造型）：可在全球總決賽期間免費解鎖，11月將公佈更多相關訊息，敬請期待

亂鬥隊長（鴉造型）：79寶石

魔鬼剋星（格爾造型）：149寶石

百變金剛（奔騰造型）：79寶石

南瓜騎士（駛徒造型）：149寶石

沼澤水怪（吉恩造型）：79寶石

P古拉伯爵（Mr.P造型）：79寶石

亂鬥惡靈（斯威克造型）：49寶石



璀璨金/閃耀銀造型：

嗶嗶

卡爾

安珀

葛蕾特

爆破麥克



模組重製

潔西（包含璀璨金潔西、閃耀銀潔西，其他造型重製將於日後實裝！）



全新表情及動態表情

反骨扛霸子



蘿拉（及街頭小太妹）



亂鬥萬聖節表情（南瓜、亡靈新娘、散彈魔女、萬聖派對、狼人里昂、亂鬥惡靈、南瓜騎士、沼澤水怪、P古拉伯爵）



亂鬥之城表情（火焰飛車手、廚娘保力、狂野路霸、鄉村搖滾、8號加油機）



季節性活動

亂鬥萬聖節！

遊戲模式 / 活動循環調整

亂鬥萬聖節隨機事件：躲貓貓！

每隔7秒，所有英雄會同時隱身（類似里昂），隱身持續7秒





挑戰

亂鬥萬聖節挑戰 獲得9場勝利，敗場上限為4場：可贏取專屬表情

獨闖荒野挑戰 獲得11場勝利，敗場上限為4場（僅需花費1寶石，即可購買額外挑戰）：可贏取專屬表情



地圖調整

增加：

荒野亂萊塢場景

莫提斯暗夜工坊和荒野亂萊塢場景中的亂鬥萬聖節裝飾



移除：

塔拉的市集場景



星光聯賽

獲得頭像的條件調整為需要贏得30局對戰（之前為贏得15場比賽），解鎖造型購買資格調整為需要贏得60局對戰（之前為贏得30場比賽） 地圖循環： 寶石爭奪戰



堅石礦井、 寶石要塞、礦車狂奔 搶星大作戰 神秘流星、夾心蛋糕、酷熱地帶 金庫攻防戰 燙手山芋、維修站、安全區域 據點搶奪戰 甲蟲決鬥、灼熱火圈、一分為二 亂鬥足球 綠蔭球場、陽光球場、後院球場



平衡性調整

阿信

普通攻擊「一掃而空」累積怒氣值的加成從100%提升至200%



降低受到攻擊時獲得的怒氣值。充滿怒氣值需要承受的傷害從最大生命值的75%調整為125%



總體來看，阿信目前強度適中。但是，他承受傷害獲得的回報有些太高了，其效果比攻擊敵人還要好。另外，「怒氣衝衝衝」的效果也明顯強於「一掃而空」。因此，我們增強了「一掃而空」，並下調了承受傷害時獲得的怒氣值。相比調整前，阿信想維持住自己的高怒氣值，需要更偏重於攻擊敵人才行。

法蘭克

武裝配件「魅力無法擋」在將敵人拉向法蘭克的同時還會造成雙倍傷害



武裝配件「降噪耳機」現在也會免疫艾爾普里莫的武裝配件「高蛋白補品」



「降噪耳機」是個非常好用的武裝配件，但它對艾爾普里莫的過肩摔不起作用。為保持效果的一致性，我們修復了這一問題，相當於小幅加強了「降噪耳機」。普里莫對此表示抗議。「魅力無法擋」的使用率一直偏低，給它增加一些爆發傷害應該能改變現狀，提高這個武裝配件的競爭力。

格里夫

能力之星「止跌回升」每次恢復已失去生命值的10%（調整前為7%）



和格里夫的另一能力之星「不用找了」相比，「止跌回升」已經跌到完全彈不起來（哈哈）。本次調整後，得益於生命值恢復量提升，擅長使用格里夫的玩家應該可以更強勢給對手持續施壓，這也正是該能力之星的預期作用。

梅格

強化機甲被摧毀後，梅格擁有的彈藥量從0調整為33%。



提供強化型態結束時的梅格少量彈藥可以讓她更好進行還擊、擊倒血量較低的敵人，並顯著提升梅格切換形態時的遊戲體驗。

賈姬

基礎生命值從4600提升至5000



完成超級技能蓄能所需的普通攻擊命中次數從5次調整為4次



移除觸發超級技能時的護盾效果



最近一次更新後，賈姬的表現不錯。賈姬的舊版超級技能會提供護盾，在重做後仍然保留了這一效果。在本次更新中，我們準備將該護盾移除，並回調賈姬的基礎生命值作為補償。另外，出於一致性考慮，完成超級技能蓄能所需的普攻命中次數也回調至削弱前的4次。

莫提斯

能力之星「恐怖收割」恢復的生命值從1800調整為1400



總體來看，莫提斯的重製相當成功，在各個盃段都有一戰之力，並且無需依賴能力之星。但是在莫提斯重製後，他的能力之星「恐怖收割」顯得有些太……強力。因此，我們降低其生命值恢復量，希望藉此能讓重製後的「腹蛇突襲」更有吸引力。

布洛克

普通攻擊火箭的飛行速度降低11%



經過一段時間的觀察，我們認為，布洛克的火箭爆炸範圍改動效果很明顯。降低火箭的飛行速度應該能讓對手有更多機會躲避爆炸，同時讓布洛克老玩家的精準預瞄變得更加有利。

里昂

武裝配件「神隱結界」丟下的棒棒糖會在20秒持續時間內逐漸流失生命值



近期里昂的使用率大幅提升，很大程度上是因為「神隱結界」的強大功能性。雖然投彈手英雄可以有效應對這一妙具，但和鷹獵人爆的「超級圖騰」一樣，在某些對戰和陣容中，「神隱結界」的效果實在太好了。

我們將里昂的「神隱結界」調整為會隨時間流失生命值（與阿鷹獵人爆的圖騰保持一致），這意味著里昂玩家在使用它時需要更加謹慎地考慮時機和放置地點。

其他

現在，對戰中也可查看玩家是否擁有武裝配件。它會出現在英雄腳下顯示能力之星的圓圈處。



在本次更新後，新建戰隊的成員最大數量從100人調整為30人。本次更新不會調整當前成員多於30人的戰隊，但在11月的更新中，戰隊人數上限將會調整，請大家提前做好準備。



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