比特8號
普通攻擊傷害從340降低至320
嗶嗶
生命值從4300降低至4200
泡泡曲球的傷害從1000降低至900
鷹獵人爆
超級技能投放的地雷現在會按固定形式散佈
布洛克
燃燒遍野的傷害從500提升至600
鴉
致殘毒藥降低敵人傷害的幅度從16%提升至20%
達里爾
護身鋼圈提供的護盾減傷從25%提升至30%
翻滾填裝重新設計：達里爾在使用超級技能後，裝彈速度將在5秒內加倍
艾爾普里莫
燃燒摔角魂的傷害從1000提高至1200
流星衝刺增加的移動速度從28%降低至25%
吉恩
治癒魔霧恢復的生命值從300提升至400
里昂
隱療之術的每秒治療量從800提升至1000
忍法煙玉隱形效果的持續時間從7秒降低至6秒
妮塔
生命值從3800提升至4000
普通攻擊傷害從740提升至800
佩妮
普通攻擊傷害從840提升至900
小辣椒
● 普通攻擊最遠距離傷害從1640減少至1600
波可
單曲循環的治療量從600提升至800
沙迪
生命值從4000降低至3800
沙塵迷蹤的持續時間從12秒降低至9秒
復甦之風的每秒治療量從300降低至250
史派克
療癒派對的治療量從600提升至800
滴答
普通攻擊一觸即發在地上的存留時間從1.6秒延長至2.0秒
自動自發縮短裝彈時間的效果從13%降低至10%