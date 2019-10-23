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2019年10月23日
Blog – Brawl Stars

平衡性調整

​英雄平衡性調整

比特8號

  • 普通攻擊傷害從340降低至320

嗶嗶

  • 生命值從4300降低至4200

  • 泡泡曲球的傷害從1000降低至900

鷹獵人爆

  • 超級技能投放的地雷現在會按固定形式散佈

布洛克

  • 燃燒遍野的傷害從500提升至600

  • 致殘毒藥降低敵人傷害的幅度從16%提升至20%

達里爾

  • 護身鋼圈提供的護盾減傷從25%提升至30%

  • 翻滾填裝重新設計：達里爾在使用超級技能後，裝彈速度將在5秒內加倍

艾爾普里莫

  • 燃燒摔角魂的傷害從1000提高至1200

  • 流星衝刺增加的移動速度從28%降低至25%

吉恩

  • 治癒魔霧恢復的生命值從300提升至400

里昂

  • 隱療之術的每秒治療量從800提升至1000

  • 忍法煙玉隱形效果的持續時間從7秒降低至6秒

妮塔

  • 生命值從3800提升至4000

  • 普通攻擊傷害從740提升至800

佩妮

  • 普通攻擊傷害從840提升至900

小辣椒

● 普通攻擊最遠距離傷害從1640減少至1600

波可

  • 單曲循環的治療量從600提升至800

沙迪

  • 生命值從4000降低至3800

  • 沙塵迷蹤的持續時間從12秒降低至9秒

  • 復甦之風的每秒治療量從300降低至250

史派克

  • 療癒派對的治療量從600提升至800

滴答

  • 普通攻擊一觸即發在地上的存留時間從1.6秒延長至2.0秒

  • 自動自發縮短裝彈時間的效果從13%降低至10%