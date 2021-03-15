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2021年3月15日
Blog – Brawl Stars

3月更新詳情：星光聯賽

全新英雄-駛徒

駛徒是一名出色的特技車手，汽油在他血液裡流淌，一點就燃。他每次出場都風頭盡出，所到之處火花四濺。總獎盃數達到1萬即可在榮耀之路解鎖他！

  • 普通攻擊

    • 火焰特技：駛徒發射兩束可重傷敵人的絢麗火焰。

  • 超級技能

    • 燃油衝鋒：駛徒在短距離內發動突襲，將目標敵人撞開。突襲過程中會與地面摩擦產生陣陣火焰，碰到火焰的敵人將受到傷害。駛徒的普通攻擊擊中敵人時，其超級技能將立即完成蓄能。。

  • 武裝配件

    • 加速區域：駛徒放置一個加速裝置，當自己和友軍位於裝置範圍內時，移動速度將提升。

  • 能力之星1：

    • 飛速突進：增加駛徒的衝刺距離

  • 能力之星2：

    • 燃料補給（預計於更新數週後推出）：駛徒每次使用超級技能都會恢復500生命值

全新造型和角色

全新造型

  • 機械狂徒：星光聯賽首個賽季獎勵。解鎖購買資格後即可花費25000星徽點數購買（佩妮造型）

  • 地下執法者： 49寶石（嗶嗶造型）

  • 超級巨星： 29寶石（駛徒造型）

  • PSG火爆教頭：PSG CUP 2021挑戰獎勵，之後也可以花費149寶石購買（爆破麥克造型）

動態表情：彈射、狂牛、法蘭克、爆破麥克、鴉、鷹獵人爆、滴答、納妮、達里爾

臉部新增動態效果：

  • 布洛克、街頭低音炮

  • 鷹獵人爆、原型機甲爆、鷹神荷魯斯、深淵獵人

  • 滴答、巨螯王者

  • 艾爾普里莫、蝙蝠假面、王者降臨

  • 波可、海上樂手

  • 彈射、金光四射、經典彈射、綠洲侍衛

遊戲模式/活動循環調整

  • 全新PSG主題挑戰，獎勵PSG火爆教頭造型！

    • 獲勝9場即可完成挑戰（戰敗4場，挑戰結束）

    • 新增花費寶石購買額外挑戰機會的功能（可購買2次，首次購買花費80寶石，再次購買需花費更多寶石）

星光聯賽

荒野亂鬥中取代星光競賽的全新競技模式！

  • 星光聯賽將在總獎盃數達到4500時在榮耀之路解鎖

  • 玩家每天可進行的對戰次數沒有上限

  • 每個賽季為期10週（和亂鬥主題季同步，但首個賽季的時間不足10週）

  • 賽制為BO3（三局兩勝）

  • 系統會隨機選擇模式和地圖，然後整場BO3對戰都會使用該模式和地圖點擊「對戰」後，系統每次都會選擇不同的遊戲模式和地圖。

  • 兩隊都會有隊長

    • 個人模式中，系統會自動將星光聯賽RANK最高的玩家選為隊長。

    • 小隊模式中，對戰中的隊長就是原本組成的小隊中的隊長。

  • 對戰開始前會有禁用和選擇英雄的階段

    • 雙方隊長會同時選擇要禁用的英雄，禁用後，雙方隊伍均無法選用該英雄

    • 然後是輪流選擇英雄的階段，每個玩家需根據遊戲提示操作

    • 扣除禁用英雄外，雙方選擇的英雄不能重複，也就是只能有1名玩家能選用

  • 可以選擇單排的「個人」模式或提前組成3人小隊進行多排的「小隊」模式每種模式會分開進行配對，RANK進度也不互通

  • 配對和RANK進度

    • 系統會根據玩家目前的RANK配對對手

    • 個人模式中，玩家之間的RANK相差不會超過2級

    • 小隊模式允許任意RANK的玩家預先組隊，系統會根據小隊成員中的最高RANK配對對手

    • 對手的RANK越高，獲勝時累積的RANK進度越多，戰敗時失去的進度越少

  • 系統會根據玩家在星光競賽表現，為玩家分配星光聯賽的初始RANK

    • 青銅I：0-149

    • 青銅II：150-299

    • 青銅III ：300-449

    • 白銀I：450-599

    • 白銀II：600-749

    • 白銀III：750-899

    • 黃金I：900-1049

    • 黃金II：1050-1199

    • 黃金III：1200-1499

  • 每個賽季結束後，玩家的RANK會降低

  • 前500名的玩家必須在整個賽季中保持活躍，才能維持自己的RANK。這些玩家每7天至少需要進行一場對戰，否則每7天都會失去一些RANK進度，直到跌出前500。

  • 懲罰

    • 配對到對手之後，在任何時候離開對戰都將受到懲罰

  • 獎勵

    • 玩家必須在星光聯賽賽季內至少進行1場對戰，才有資格獲得賽季結束獎勵

    • 專屬造型獎勵：解鎖機械狂徒購買資格

      • 需在星光聯賽中達到特定RANK後解鎖

      • 解鎖之後，整個賽季內該造型都會出現在商店中，供玩家購買

      • 只要解鎖該造型，即使玩家這個賽季沒有購買，該造型也會出現在之後的商店造型循環中。沒有參加該賽季的玩家之後將無法購買該造型。

    • 個人頭像獎勵

      • 可以解鎖兩款不同的頭像。其中一款只要在該模式中進行一定次數的對戰即可獲得，另一款需要達到特定RANK。

    • 系統會根據玩家在賽季內達到的最高RANK獎勵星光點數。如果你的個人模式RANK高於小隊模式RANK，你就會獲得個人模式RANK對應的獎勵

地圖編輯器

  • 新增據點爭奪戰和機甲攻堅戰，將於更新上線數週後實裝。

其他內容

  • 高螢幕更新率的裝置

    • 若製造商有增加荒野亂鬥所提供的高螢幕更新率（90/120/144/240Hz）其相容選擇，荒野亂鬥就會自動以高螢幕更新率運行。

英雄平衡性調整

保力

  • 能力之星「加量不加價」提供的傷害加成從140提升至200

碧兒

  • 能力之星「一線生機」被替換為「甜蜜護盾」，效果為碧兒在普通攻擊獲得蓄能時，受到的傷害降低20%

鷹獵人爆

  • 普通攻擊傷害從520提升至560

布洛克

  • 普通攻擊傷害從1040提升至1120

卡爾

  • 重新設計武裝配件「炙熱排氣管」，會讓碰到熔岩的敵人身上著火，在4秒內每秒受到300傷害。

  • 能力之星「安全駕駛」的減傷效果從30%提升至35%


  • 能力之星「致殘毒藥」使敵人傷害降低的效果從20%提升至25%

  • 能力之星「毒腐收割」對低生命值目標提供的傷害加成從120提升至152

格爾

  • 超級技能傷害從100提升至240

吉恩

  • 生命值從3200提升至3600

阿魯

  • 生命值從3100提升至3200

  • 阿魯的超級技能現在會對范圍內的敵人每秒造成40傷害

  • 能力之星「失溫現象」降低敵人裝彈速度效果的上限從35%提升至50%

安珀

  • 普通攻擊每秒傷害從2200降低至2000

  • 超級技能傷害從1800提升至1920

艾德加

  • 生命值從3000降低至2800

潔西

  • 生命值從3200降低至3000

Mr.P

  • 生命值從3200降低至3000

滴答

  • 普通攻擊的地雷分散距離會隨投擲距離的增加而增加

  • 武裝配件「備用地雷」被替換為「地雷大放送」，使用後，下次普通攻擊將分裂為6顆地雷

問題修復

  • 修復新施加的持續性傷害錯誤覆蓋已有效果的問題（例如拜倫的毒會導致鴉的毒失效）

  • 修復潮能女俠造型材質問題

  • 修復自動瞄準會選擇超出射程的英雄為目標的問題