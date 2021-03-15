全新英雄-駛徒
駛徒是一名出色的特技車手，汽油在他血液裡流淌，一點就燃。他每次出場都風頭盡出，所到之處火花四濺。總獎盃數達到1萬即可在榮耀之路解鎖他！
普通攻擊
火焰特技：駛徒發射兩束可重傷敵人的絢麗火焰。
超級技能
燃油衝鋒：駛徒在短距離內發動突襲，將目標敵人撞開。突襲過程中會與地面摩擦產生陣陣火焰，碰到火焰的敵人將受到傷害。駛徒的普通攻擊擊中敵人時，其超級技能將立即完成蓄能。。
武裝配件
加速區域：駛徒放置一個加速裝置，當自己和友軍位於裝置範圍內時，移動速度將提升。
能力之星1：
飛速突進：增加駛徒的衝刺距離
能力之星2：
燃料補給（預計於更新數週後推出）：駛徒每次使用超級技能都會恢復500生命值
全新造型和角色
全新造型
機械狂徒：星光聯賽首個賽季獎勵。解鎖購買資格後即可花費25000星徽點數購買（佩妮造型）
地下執法者： 49寶石（嗶嗶造型）
超級巨星： 29寶石（駛徒造型）
PSG火爆教頭：PSG CUP 2021挑戰獎勵，之後也可以花費149寶石購買（爆破麥克造型）
動態表情：彈射、狂牛、法蘭克、爆破麥克、鴉、鷹獵人爆、滴答、納妮、達里爾
臉部新增動態效果：
布洛克、街頭低音炮
鷹獵人爆、原型機甲爆、鷹神荷魯斯、深淵獵人
滴答、巨螯王者
艾爾普里莫、蝙蝠假面、王者降臨
波可、海上樂手
彈射、金光四射、經典彈射、綠洲侍衛
遊戲模式/活動循環調整
全新PSG主題挑戰，獎勵PSG火爆教頭造型！
獲勝9場即可完成挑戰（戰敗4場，挑戰結束）
新增花費寶石購買額外挑戰機會的功能（可購買2次，首次購買花費80寶石，再次購買需花費更多寶石）
星光聯賽
荒野亂鬥中取代星光競賽的全新競技模式！
星光聯賽將在總獎盃數達到4500時在榮耀之路解鎖
玩家每天可進行的對戰次數沒有上限
每個賽季為期10週（和亂鬥主題季同步，但首個賽季的時間不足10週）
賽制為BO3（三局兩勝）
系統會隨機選擇模式和地圖，然後整場BO3對戰都會使用該模式和地圖點擊「對戰」後，系統每次都會選擇不同的遊戲模式和地圖。
兩隊都會有隊長
個人模式中，系統會自動將星光聯賽RANK最高的玩家選為隊長。
小隊模式中，對戰中的隊長就是原本組成的小隊中的隊長。
對戰開始前會有禁用和選擇英雄的階段
雙方隊長會同時選擇要禁用的英雄，禁用後，雙方隊伍均無法選用該英雄
然後是輪流選擇英雄的階段，每個玩家需根據遊戲提示操作
扣除禁用英雄外，雙方選擇的英雄不能重複，也就是只能有1名玩家能選用
可以選擇單排的「個人」模式或提前組成3人小隊進行多排的「小隊」模式每種模式會分開進行配對，RANK進度也不互通
配對和RANK進度
系統會根據玩家目前的RANK配對對手
個人模式中，玩家之間的RANK相差不會超過2級
小隊模式允許任意RANK的玩家預先組隊，系統會根據小隊成員中的最高RANK配對對手
對手的RANK越高，獲勝時累積的RANK進度越多，戰敗時失去的進度越少
系統會根據玩家在星光競賽表現，為玩家分配星光聯賽的初始RANK
青銅I：0-149
青銅II：150-299
青銅III ：300-449
白銀I：450-599
白銀II：600-749
白銀III：750-899
黃金I：900-1049
黃金II：1050-1199
黃金III：1200-1499
每個賽季結束後，玩家的RANK會降低
前500名的玩家必須在整個賽季中保持活躍，才能維持自己的RANK。這些玩家每7天至少需要進行一場對戰，否則每7天都會失去一些RANK進度，直到跌出前500。
懲罰
配對到對手之後，在任何時候離開對戰都將受到懲罰
獎勵
玩家必須在星光聯賽賽季內至少進行1場對戰，才有資格獲得賽季結束獎勵
專屬造型獎勵：解鎖機械狂徒購買資格
需在星光聯賽中達到特定RANK後解鎖
解鎖之後，整個賽季內該造型都會出現在商店中，供玩家購買
只要解鎖該造型，即使玩家這個賽季沒有購買，該造型也會出現在之後的商店造型循環中。沒有參加該賽季的玩家之後將無法購買該造型。
個人頭像獎勵
可以解鎖兩款不同的頭像。其中一款只要在該模式中進行一定次數的對戰即可獲得，另一款需要達到特定RANK。
系統會根據玩家在賽季內達到的最高RANK獎勵星光點數。如果你的個人模式RANK高於小隊模式RANK，你就會獲得個人模式RANK對應的獎勵
地圖編輯器
新增據點爭奪戰和機甲攻堅戰，將於更新上線數週後實裝。
其他內容
高螢幕更新率的裝置
若製造商有增加荒野亂鬥所提供的高螢幕更新率（90/120/144/240Hz）其相容選擇，荒野亂鬥就會自動以高螢幕更新率運行。
英雄平衡性調整
保力
能力之星「加量不加價」提供的傷害加成從140提升至200
碧兒
能力之星「一線生機」被替換為「甜蜜護盾」，效果為碧兒在普通攻擊獲得蓄能時，受到的傷害降低20%
鷹獵人爆
普通攻擊傷害從520提升至560
布洛克
普通攻擊傷害從1040提升至1120
卡爾
重新設計武裝配件「炙熱排氣管」，會讓碰到熔岩的敵人身上著火，在4秒內每秒受到300傷害。
能力之星「安全駕駛」的減傷效果從30%提升至35%
鴉
能力之星「致殘毒藥」使敵人傷害降低的效果從20%提升至25%
能力之星「毒腐收割」對低生命值目標提供的傷害加成從120提升至152
格爾
超級技能傷害從100提升至240
吉恩
生命值從3200提升至3600
阿魯
生命值從3100提升至3200
阿魯的超級技能現在會對范圍內的敵人每秒造成40傷害
能力之星「失溫現象」降低敵人裝彈速度效果的上限從35%提升至50%
安珀
普通攻擊每秒傷害從2200降低至2000
超級技能傷害從1800提升至1920
艾德加
生命值從3000降低至2800
潔西
生命值從3200降低至3000
Mr.P
生命值從3200降低至3000
滴答
普通攻擊的地雷分散距離會隨投擲距離的增加而增加
武裝配件「備用地雷」被替換為「地雷大放送」，使用後，下次普通攻擊將分裂為6顆地雷
問題修復
修復新施加的持續性傷害錯誤覆蓋已有效果的問題（例如拜倫的毒會導致鴉的毒失效）
修復潮能女俠造型材質問題
修復自動瞄準會選擇超出射程的英雄為目標的問題