全新英雄-駛徒

駛徒是一名出色的特技車手，汽油在他血液裡流淌，一點就燃。他每次出場都風頭盡出，所到之處火花四濺。總獎盃數達到1萬即可在榮耀之路解鎖他！



飛速突進：增加駛徒的衝刺距離

加速區域：駛徒放置一個加速裝置，當自己和友軍位於裝置範圍內時，移動速度將提升。

燃油衝鋒：駛徒在短距離內發動突襲，將目標敵人撞開。突襲過程中會與地面摩擦產生陣陣火焰，碰到火焰的敵人將受到傷害。駛徒的普通攻擊擊中敵人時，其超級技能將立即完成蓄能。。

火焰特技：駛徒發射兩束可重傷敵人的絢麗火焰。

全新造型和角色

全新造型

PSG火爆教頭：PSG CUP 2021挑戰獎勵，之後也可以花費149寶石購買（爆破麥克造型）

動態表情：彈射、狂牛、法蘭克、爆破麥克、鴉、鷹獵人爆、滴答、納妮、達里爾



臉部新增動態效果：



鷹獵人爆、原型機甲爆、鷹神荷魯斯、深淵獵人

遊戲模式/活動循環調整

新增花費寶石購買額外挑戰機會的功能（可購買2次，首次購買花費80寶石，再次購買需花費更多寶石）

星光聯賽



荒野亂鬥中取代星光競賽的全新競技模式！

星光聯賽將在總獎盃數達到4500時在榮耀之路解鎖



玩家每天可進行的對戰次數沒有上限



每個賽季為期10週（和亂鬥主題季同步，但首個賽季的時間不足10週）



賽制為BO3（三局兩勝）



系統會隨機選擇模式和地圖，然後整場BO3對戰都會使用該模式和地圖點擊「對戰」後，系統每次都會選擇不同的遊戲模式和地圖。



兩隊都會有隊長 個人模式中，系統會自動將星光聯賽RANK最高的玩家選為隊長。



小隊模式中，對戰中的隊長就是原本組成的小隊中的隊長。



對戰開始前會有禁用和選擇英雄的階段

雙方隊長會同時選擇要禁用的英雄，禁用後，雙方隊伍均無法選用該英雄



然後是輪流選擇英雄的階段，每個玩家需根據遊戲提示操作



扣除禁用英雄外，雙方選擇的英雄不能重複，也就是只能有1名玩家能選用



可以選擇單排的「個人」模式或提前組成3人小隊進行多排的「小隊」模式每種模式會分開進行配對，RANK進度也不互通



配對和RANK進度 系統會根據玩家目前的RANK配對對手



個人模式中，玩家之間的RANK相差不會超過2級



小隊模式允許任意RANK的玩家預先組隊，系統會根據小隊成員中的最高RANK配對對手



對手的RANK越高，獲勝時累積的RANK進度越多，戰敗時失去的進度越少



系統會根據玩家在星光競賽表現，為玩家分配星光聯賽的初始RANK

青銅I：0-149



青銅II：150-299



青銅III ：300-449



白銀I：450-599



白銀II：600-749



白銀III：750-899



黃金I：900-1049



黃金II：1050-1199



黃金III：1200-1499



每個賽季結束後，玩家的RANK會降低



前500名的玩家必須在整個賽季中保持活躍，才能維持自己的RANK。這些玩家每7天至少需要進行一場對戰，否則每7天都會失去一些RANK進度，直到跌出前500。



懲罰

配對到對手之後，在任何時候離開對戰都將受到懲罰

