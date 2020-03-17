全新英雄─賈姬！

賈姬最愛揮舞自己的電鑽！如果你不幸成了她的敵人，千萬別擋到她的路，不然就等著變成路吧！

● 普通攻擊- 鑽地震擊

賈姬跳上電鑽猛鑿地面，任何靠得太近的敵人都將嘗到苦頭。

● 超級技能 - 地裂深坑

賈姬在地上鑽出一個大洞，把周圍的敵人拉進來！使用超級技能時，她受到的傷害會降低。

● 能力之星 1: 以岩還眼

賈姬將自身受到傷害轉嫁到周圍的敵人身上。

● 能力之星 2: 防護頭盔

賈姬受到的所有傷害降低。

全新英雄─芽芽（Sprout）！（四月登場）



全新造型！

達里爾模組重製



球場吉祥物 - 80 寶石



PSG明星球員 - 80 寶石



黑兔佩妮 - 10 000星徽點數



校園網紅 - 500星徽點數



４月造型！

火爆教頭 - 150 寶石



狸貓大變身 - 150 寶石



鷹神荷魯斯 - 150 寶石



PSG Cup！

3月20日：參加PSG CUP即有機會贏得榮譽和超贊獎勵。達到9勝後，即可提前獲得PSG明星球員(雪莉造型)！



總獎盃數達800盃就能解鎖這項挑戰，挑戰均為亂鬥足球模式，地圖包含超級體育場、夢幻彈珠、銀河球場



武裝配件

每位英雄都擁有武裝配件，裝備後即能獲得專屬主動技能。

當英雄戰力等級達7級後，即可透過亂鬥寶箱開出和從商店購買。



可造成傷害的武裝配件不會蓄能超級技能（類似於能力之星）。



即使英雄沒獲得武裝配件，也可參加星光競賽。



友誼賽中可設置於對戰時禁用武裝配件



逆風高飛系統

該系統將改善對戰雙方獎盃數不平衡時的遊戲體驗

只在3v3模式中生效，不會影響單人/雙人荒野生死鬥模式



被系統判定為「逆風高飛」後，對戰獲勝可贏得更多獎盃，對戰失敗將失去更少獎盃



剛進入對戰時和對戰結束後可以看到「逆風高飛」的字樣



滿足以下兩種條件之一，即可被系統判定為「逆風高飛」



您配對到兩名雙排玩家，這兩名玩家的獎盃數相差超過200



對手隊伍裡3名英雄的平均獎盃數比您所在隊伍3名英雄的平均獎盃數高出200



如果您在對戰後使用了“再來一場”，則下場戰鬥不會再被系統判定為「逆風高飛」。



地圖及活動循環調整

增加新地圖，重新加入一些高人氣的舊地圖，移除部分表現不夠理想的地圖



入場券無法再透過寶箱開出或從商店購買。



下次更新後，入場券將被徹底移除。請盡快使用吧！



解鎖機甲入侵和巨型戰場時獲得的入場券數量從2提升至5



Supercell ID

Supercell ID好友功能在特定國家/地區上線



其他

安全遊戲 - 荒野亂鬥已向不足13歲的兒童開放，並將透過「低齡玩家帳號」保護他們的線上隱私



支持在華碩ROG II等更多型號上以120Hz刷新率運行



問題修復

亂鬥足球：當某方進球後，部分英雄在地面上留下的效果（例如保力的超級技能）不會再對敵人造成傷害，但地面上的視覺效果依然會持續一段時間



莫提斯：修復莫提斯可透過普通攻擊穿牆的問題



比特8號：修復比特8號在單人荒野生死鬥模式中透過復活接關地的能力之星復活後不能立即使用普通攻擊的問題



平衡性調整

卡爾 迴旋十字鎬每次轉動造成的傷害從400降低至360

麥克絲 生命值從3500降低至3400 能力之星「游擊裝彈」的裝彈效率降低17%

Mr.P 新機器助手出現的延遲從2秒增加至4秒

沙迪 普通攻擊的傷害從900降低至840 能力之星「滾滾黃沙」每次造成的傷害從120降低至100



武裝配件