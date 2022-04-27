全新英雄：珍娜

珍娜是駛徒的養女，她總是全心投入到自己的表演事業中！



她既是特技演員，也是歌手，更是星光特技秀最閃耀的明星！



普通攻擊：高音狂飆

珍娜發射扇形音波攻擊敵人，按住普通攻擊按鈕的時間越久，扇形就越狹長。



超級技能：天空巡演

珍娜使用噴射背包，在空中飛行一段時間。

在飛行時，她會向地面的敵人發起攻擊。



武裝配件：震撼低音

珍娜放置一台音響，它可對範圍內的敵人每秒造成100傷害。



武裝配件：完美退場

珍娜的下一次普通攻擊會使自己後退。普通攻擊蓄力的時間越長，她後退的距離就越遠。



能力之星：舞台視角

在飛行時，珍娜可以看到身邊大範圍草叢內的敵人。



能力之星：熱身彩排

珍娜普通攻擊的蓄力速度提升30%。





全新英雄：邦妮（尚未推出）

邦妮是個率性，而且常常嗨過頭的小女孩。她是珍娜的妹妹，在美好星樂園，她以大膽的表演而出名，就是把自己從大炮「克萊德」裡發射出去！特技越刺激，邦妮越喜歡！



邦妮可以在兩種不同形態間切換：



大炮形態（預設形態）：



普通攻擊：齒力全開

射出一枚超大牙齒形狀的炮彈，射程較遠。



超級技能：飛天新星

邦妮把自己從大炮裡面發射出去，落地時對周圍的敵人造成傷害，並切換至本體形態。





本體形態：



普通攻擊：爆爆外套

迅速丟出多發手榴彈，射程較短，但可造成大量傷害。



超級技能：最佳拍檔

邦妮重新跳進大炮裡，回到大炮形態。



武裝配件：甜蜜猛攻

大炮克萊德的攻擊速度和移動速度提升30%，持續5秒。



武裝配件：搗蛋衝擊

邦妮向前衝刺，擊退敵人並造成300傷害。



能力之星：淘氣火藥

飛天新星的發射距離提升36%。



能力之星：爆裂智齒

大炮克萊德發射的牙齒炮彈命中目標後會碎裂，對周圍的敵人造成25%的額外傷害。





全新主題季：星光特技秀

全新造型



星光特技秀造型

碰撞測試機（達里爾造型）：星光聯賽造型

特技車手（卡爾造型）：亂鬥通行券第1階獎勵

玩火爆炸狂（史派克造型）

怪獸卡車（梅格造型）



宇宙極惡幫造型

銀河梟雄（拜倫造型）

星爆使者（蘿拉造型）

邦妮女皇（邦妮造型）



其他造型

達摩玩偶（Mr.P造型：黃金週

沙暴征服者（塔拉造型）：神燈亂鬥活動

飛天女武神（珍娜造型）：亂鬥通行券第70階獎勵



閃耀銀/璀璨金造型

蓓爾

駛徒

阿信

梅格

蘿拉





全新個性元素 - 噴漆

玩家的獎盃總數達到200盃後，可透過榮耀之路解鎖噴漆功能。噴漆解鎖後，同時還會獲得3款免費噴漆。

獎盃總數達到650盃、1300盃和1600盃時，還可分別解鎖1個新的噴漆欄位。



噴漆可透過亂鬥通行券獎勵、挑戰及商店獲取。



噴漆設定介面位於與表情設定介面的旁邊。設定噴漆的方法與設定表情類似，二者在對戰中的使用方法也相同。



使用噴漆後，英雄會將噴漆噴在對戰地圖的地面上。所有玩家都能看到噴漆。每名玩家一次只能留下1個噴漆。

本次更新將推出35款噴漆，部分噴漆還擁有特別的動態效果！



全新表情

動態表情

珍娜



飛天女武神



邦妮



星光特技秀造型



黃金週造型



黃金週免費小禮物



宇宙極惡幫造型

銀河梟雄

星爆使者

邦妮女皇



沙暴征服者



達摩玩偶



櫻花派對



電競賽事人物



非動態表情

Chaos Cup



玩家頭像

星光聯賽頭像（2款）



榮耀之路英雄的新頭像（12款）



特定造型的頭像，可透過商店獲取（4款）



全新武裝配件

安珀：躍動火舞

召喚3顆燃燒火球環繞安珀自己，

碰到火焰的敵人會受到500傷害



賈姬：地形重塑

重建賈姬身邊被摧毀的環境



梅格：維修工具箱

梅格丟出工具箱，提升附近友方英雄的裝彈速度





平衡性調整



加強

嗶嗶

嗶嗶在礦車競速模式中的表現還不錯，但其他方面較無表現空間。我們小幅增強她的部分數值，讓她在其他地圖和陣容中也能有更好的發揮。



基礎生命值從4200提升至4400



普通攻擊基礎傷害從1300提升至1400



鷹獵人爆

本次調整中，我們提升鷹獵人爆箭矢的飛行速度，讓他的普通攻擊能更容易命中目標。除此之外，未來我們可能會對鷹獵人爆進行其他改動，敬請期待！



普通攻擊的箭矢飛行速度提升約7%



格里夫

如果不使用能力之星「不用找了」，格里夫的遊戲體驗會變得比較差。所以玩家們只能選擇這個能力之星。我們降低「不用找了」的效果，並提升普通攻擊的攻擊速度。這樣一來玩家在選擇能力之星之時可以有更多策略性，而未獲得「不用找了」的格里夫遊戲體驗也會變得更好。



能力之星「不用找了」：每次攻擊丟出全部金幣所需時間從35%縮短為25%



普通攻擊的攻擊速度提升50毫秒，在沒有能力之星時，格里夫的攻擊速度比本次調整前更快，如果使用「不用找了」，則攻擊速度與本次調整前相同



能力之星「止跌回升」：恢復失去的生命值從10%提升至15%



阿魯

對阿魯來說，機甲攻堅戰被移除簡直是晴天霹靂。為了讓阿魯好過一點，我們將能力之星「寒氣逼人」的機制整合到阿魯的超級技能中。另外能力之星「失溫現象」的機制也有所調整，讓它成為更具競爭力的選擇。本次調整應該能讓阿魯在每個戰力等級都獲得加強，並讓兩個能力之星都有出場機會。



能力之星「寒氣逼人」的機制整合到超級技能中，但效果為調整前的90%



能力之星「寒氣逼人」的新效果：阿魯超級技能範圍內的敵人被冰凍的速度加快33%，比調整前提升了20%



能力之星「失溫現象」的新效果：根據冰凍指數的累積程度，降低敵人的攻擊傷害，最多可降低50%



斯威克

如果要形容斯威克的武裝配件，只能說用途不大。本次調整後，這些武裝配件的效果應該都能變得更好。根據斯威克玩家的操作風格，它們可以帶來更多不同的戰術選擇。



武裝配件「伸縮自如」：現在還會讓下一次普通攻擊的傷害提升50%



武裝配件「黏性殘渣」：既可使敵人減速，還能讓隊友看到範圍內草叢中的敵人。殘留物質的持續時間延長5秒（從15秒提升至20秒）



削弱

史派克

一直以來史派克的表現都非常全能。他的武裝配件「生命之樹」效果過於強大，能將許多英雄壓制得完全無法還手。削弱「生命之樹」的生命值應該可以讓其他英雄更容易對付史派克。



武裝配件「生命之樹」：生命值從3500降低至1750



拜倫

在本次調整前，拜倫已經逍遙了很長一段時間。由於目前版本非常適合他的發揮，這位蛇油販子的價值逐漸展現。拜倫的整體強度還不算太誇張，但他的超級技能蓄能太過簡單。調整之後，拜倫需要更努力一點才行。

完成超級技能蓄能所需的普通攻擊命中次數從3次調整為4次

范

范四處飛踢！范哼哼哈兮！范……被削弱了。他的單人滅團能力實在太強，搭配可以憑藉消滅召喚物來刷新超級技能的能力之星「電光追擊」，加上武裝配件「眩暈彈腿」的擊暈效果，誰看到范都要退避三舍。本次調整降低范衝入敵陣時的生存能力，並削弱他的爆發傷害。



基礎生命值從4500降低至4300



超級技能傷害從1200降低至1000



武裝配件「眩暈彈腿」的擊暈效果持續時間從1秒降低至0.5秒



能力之星「電光追擊」無法透過消滅召喚物生效



異芙

即使是在射程削弱之後，異芙依然顯得過於強勢。她的能力之星「意外驚喜」讓人難以處理，而即使沒有這個能力之星，異芙依然可以橫掃戰場。我們整體下調她的數值，這應該能讓她的強度回到正常水準。



子彈飛行速度從3700降低至3500



基礎生命值從3000降低至2900



普通攻擊的基礎傷害從400降低至370



格爾

由於范的強勢，格爾最近如魚得水（因為他可以剋制范）。此外，他的能力之星「極地風暴」能夠一次擊暈多名英雄，非常好用。我們稍微降低擊暈效果的持續時間，這會讓格爾的對手能獲得反擊機會。

能力之星「極地風暴」的擊暈效果持續時間從1.5秒降低至1.25秒（遊戲內四捨五入顯示為1.3秒）



重製



奔騰

在設計新的武裝配件時，我們發現什麼效果也比不上「電湧傳送器」的傳送能力。此外，在沒有這個武裝配件的情況下，使用奔騰的體驗有點差。我們不想有英雄完全依賴一個武裝配件才能展現風采，因此我們決定重製奔騰的整套技能組。重製後奔騰在各個戰力等級的遊戲體驗應該都會有所提升。此外，新的武裝配件應該也會為玩家帶來非常有趣的體驗。

移除原武裝配件「電湧傳送器」



重製後奔騰使用超級技能時還可跳出一小段距離



新武裝配件「能量奔湧」：暫時強化2個階段，持續10秒



新武裝配件「動能裝甲」：接下來的5秒內，奔騰可吸收下一次傷害的80%，轉化為能量以裝填3發彈藥



強化裝置 - 韌性

我們將該裝置重製成新的強化裝置「洞察」。



新強化裝置「洞察」：對敵方目標造成傷害後，在一定時間內顯示其位置



挑戰

黃金週



碰撞測試機 - 獎勵：噴漆



未知主題挑戰 - 獎勵：噴漆



任務



任務刷新

任務刷新之後，不會再獲得相同英雄/遊戲模式或有相同要求（恢復生命值/傷害/獲勝等）的相關任務

獎勵與刷新之前的任務獎勵相同

特殊任務無法刷新，只有主題季任務和每日任務可以刷新

獲得亂鬥通行券後，每週可額外獲得2次任務刷新機會（從1次變成3次！）

每週都有任務刷新機會



全新任務類型

據點搶奪戰：「佔領據點X秒」

金庫攻防戰：「對金庫造成X傷害」

搶星大作戰：「在X場對戰結束時持有4顆以上的賞金之星」

寶石爭奪戰：「持有3顆以上的寶石達X秒」

極限淘汰賽：「X局未被擊倒」

亂鬥足球：「傳球X次」

荒野生死鬥：「收集X個能量方塊」



全新的任務獎勵類型（如金幣、能量點數和表情等）



提升盃數較低英雄的相關任務出現機率



地圖、遊戲模式和活動循環調整

全新限時遊戲模式：機甲天降（3v3）

新模式結合了PvP和PvE玩法

玩家需要對抗入侵的機甲，摧毀機甲，收集螺栓！

率先收集到8個螺栓的隊伍獲勝！



7張新地圖：

從天而降

虛幻草原

宏偉戰場

機甲出擊

啟程出發

機甲現身

喧囂之地



全新地塊：彈射立柱

亂鬥足球專屬地塊

球撞到彈射立柱之後會被彈開，就像彈珠台中的緩衝器一樣



地圖池調整

據點搶奪戰

移除

齊頭並進

開門大吉

新增

一分為二

開放空間（新） 極限淘汰賽

移除

大肆揮霍

潺潺流水

新增

全新視角（新）

藏寶地點（新）

寶石爭奪戰

移除

彈跳餐廳

交叉剪接

新增

彈簧陷阱

深淵餐廳 亂鬥足球

移除

粗製濫造

場邊指導

新增

活力滿滿（新），包含全新彈射立柱

最高得分（新），包含全新彈射立柱

乒乒乓乓（新），包含全新彈射立柱 – 此地圖僅限友誼賽使用！ 搶星大作戰

移除

暗潮湧動

歡鬧牛棚

新增

運河水道

蝮蛇大草原

金庫攻防戰

移除

遙遠的橋

扭曲寶石

迂回岔路

新增

轟隆峽谷

滾雷山谷

抓不到我（新） 荒野生死鬥

移除

荒涼空間

炙熱迷宮

新增

飛翔幻夢

蓊鬱谷地



星光聯賽/戰隊聯賽地圖循環

搶星大作戰：神秘流星、運河水道、蝮蛇大草原

亂鬥足球：超級海灘、精準射門、綠蔭球場



寶石爭奪戰：堅石礦井、顫慄空間、咻咻作響



金庫攻防戰：燙手山芋、安全區域、抓不到我（新）



據點搶奪戰：灼熱火圈、甲蟲決鬥、開放空間（新）



極限淘汰賽：搖滾蓓爾、金臂峽谷、藏寶地點（新）



地圖場景調整

新增：星光特技秀



重新加入：亂鬥星戰艦



移除：生態危機



移除：虎年如意



連續登入獎勵（僅限新玩家）

專為新玩家推出的全新15天連續登入獎勵



總獎盃數達到40即可解鎖獎勵



玩家必須連續登入15天才能領取全部獎勵，中途如有一天未登入遊戲則會錯過剩餘獎勵。



獎勵

第1天：造型（獨眼大盜）

第2天：超稀有英雄（達里爾或佩妮2選1）

第3天：將第2天所選英雄的戰力等級等級升至5級

第4天：普通表情

第5天：將第2天所選英雄的戰力等級等級升至7級

第6天：造型（球場吉祥物或兔兔佩妮）

第7天：武裝配件（英雄的2個武裝配件2選1）

第8天：普通表情

第9天：將第2天所選英雄的戰力等級等級升至8級

第10天：普通表情

第11天：將第2天所選英雄的戰力等級等級升至9級

第12天：2款稀有表情

第13天：能力之星（英雄的2個能力之星2選1）

第14天：2款史詩表情

第15天：史詩英雄（艾德加或格里夫2選1）



玩家如果已解鎖其中一項獎勵，將獲得替代獎勵（大型寶箱）

星光聯賽

增加禁用英雄的數量

禁用英雄階段，每名玩家都可禁用1名英雄。

倒數計時結束後，如果沒有選擇要禁用的英雄，系統將隨機禁用一位英雄。

同一隊伍的玩家之間無法禁用相同的英雄，也就是說，每場比賽一共將禁用3至6位英雄。



此外，由於禁用英雄的數量增加，玩家在榮耀之路解鎖星光聯賽後，需至少擁有12位英雄才能參加星光聯賽。

平衡單人參加星光聯賽時同隊玩家之間的Rank



現在連贏2場比賽可獲得比之前更多的Rank進度（僅適用於Rank鑽石III以下，Rank神話I以上保持不變。） 移除連輸2場比賽會失去更多Rank進度的機制，同樣也僅適用於Rank鑽石III以下。



問題修復

修復部分地區仍然可以看到黃金入場券的問題



修復拜倫的台詞問題



修復無法在聊天中使用電競賽事表情（如電競羅莎）的問題



修復螳螂拳手動畫特效的問題



修復垂直移動時向同一位置手動射擊會導致第二次攻擊射偏的問題



修復碧兒在使用超級技能後會導致她蓄能普攻動畫效果消失的問題



修復霸子在亂鬥足球中進球後大招無法繼續蓄能的問題



修復嗶嗶取消擊退效果的普攻後動畫效果仍然存在的問題



修復觸發「逆風高飛」機制的對局出現平局時，未獲得獎勵獎盃的問題



修復非同戰隊的好友在星光聯賽中被顯示為青銅I的問題



修復格羅姆的能力之星「X因子」造成額外傷害時，會讓他的超級技能提供額外蓄能的問題



修復劇毒藤蔓的普通攻擊動畫特效持續時間異常的問題



其他

