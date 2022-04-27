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2022年4月27日
Blog – Brawl Stars

4月更新詳情：星光特技秀

全新英雄：珍娜

珍娜是駛徒的養女，她總是全心投入到自己的表演事業中！

她既是特技演員，也是歌手，更是星光特技秀最閃耀的明星！

  • 普通攻擊：高音狂飆

    • 珍娜發射扇形音波攻擊敵人，按住普通攻擊按鈕的時間越久，扇形就越狹長。

  • 超級技能：天空巡演

    • 珍娜使用噴射背包，在空中飛行一段時間。

    • 在飛行時，她會向地面的敵人發起攻擊。

  • 武裝配件：震撼低音

    • 珍娜放置一台音響，它可對範圍內的敵人每秒造成100傷害。

  • 武裝配件：完美退場

    • 珍娜的下一次普通攻擊會使自己後退。普通攻擊蓄力的時間越長，她後退的距離就越遠。

  • 能力之星：舞台視角

    • 在飛行時，珍娜可以看到身邊大範圍草叢內的敵人。

  • 能力之星：熱身彩排

    • 珍娜普通攻擊的蓄力速度提升30%。

全新英雄：邦妮（尚未推出）

邦妮是個率性，而且常常嗨過頭的小女孩。她是珍娜的妹妹，在美好星樂園，她以大膽的表演而出名，就是把自己從大炮「克萊德」裡發射出去！特技越刺激，邦妮越喜歡！

邦妮可以在兩種不同形態間切換：

大炮形態（預設形態）：

  • 普通攻擊：齒力全開

    • 射出一枚超大牙齒形狀的炮彈，射程較遠。

  • 超級技能：飛天新星

    • 邦妮把自己從大炮裡面發射出去，落地時對周圍的敵人造成傷害，並切換至本體形態。

本體形態：

  • 普通攻擊：爆爆外套

    • 迅速丟出多發手榴彈，射程較短，但可造成大量傷害。

  • 超級技能：最佳拍檔

    • 邦妮重新跳進大炮裡，回到大炮形態。

  • 武裝配件：甜蜜猛攻

    • 大炮克萊德的攻擊速度和移動速度提升30%，持續5秒。

  • 武裝配件：搗蛋衝擊

    • 邦妮向前衝刺，擊退敵人並造成300傷害。

  • 能力之星：淘氣火藥

    • 飛天新星的發射距離提升36%。

  • 能力之星：爆裂智齒

    • 大炮克萊德發射的牙齒炮彈命中目標後會碎裂，對周圍的敵人造成25%的額外傷害。

全新主題季：星光特技秀

全新造型

  • 星光特技秀造型

    • 碰撞測試機（達里爾造型）：星光聯賽造型

    • 特技車手（卡爾造型）：亂鬥通行券第1階獎勵

    • 玩火爆炸狂（史派克造型）

    • 怪獸卡車（梅格造型）

  • 宇宙極惡幫造型

    • 銀河梟雄（拜倫造型）

    • 星爆使者（蘿拉造型）

    • 邦妮女皇（邦妮造型）

  • 其他造型

    • 達摩玩偶（Mr.P造型：黃金週

    • 沙暴征服者（塔拉造型）：神燈亂鬥活動

    • 飛天女武神（珍娜造型）：亂鬥通行券第70階獎勵

  • 閃耀銀/璀璨金造型

    • 蓓爾

    • 駛徒

    • 阿信

    • 梅格

    • 蘿拉

全新個性元素 - 噴漆

  • 玩家的獎盃總數達到200盃後，可透過榮耀之路解鎖噴漆功能。噴漆解鎖後，同時還會獲得3款免費噴漆。

  • 獎盃總數達到650盃、1300盃和1600盃時，還可分別解鎖1個新的噴漆欄位。

  • 噴漆可透過亂鬥通行券獎勵、挑戰及商店獲取。

  • 噴漆設定介面位於與表情設定介面的旁邊。設定噴漆的方法與設定表情類似，二者在對戰中的使用方法也相同。

  • 使用噴漆後，英雄會將噴漆噴在對戰地圖的地面上。所有玩家都能看到噴漆。每名玩家一次只能留下1個噴漆。

  • 本次更新將推出35款噴漆，部分噴漆還擁有特別的動態效果！

全新表情

動態表情

  • 珍娜

  • 飛天女武神

  • 邦妮

  • 星光特技秀造型

  • 黃金週造型

  • 黃金週免費小禮物

  • 宇宙極惡幫造型

    • 銀河梟雄

    • 星爆使者

    • 邦妮女皇

  • 沙暴征服者

  • 達摩玩偶

  • 櫻花派對

  • 電競賽事人物

非動態表情

  • Chaos Cup

玩家頭像

  • 星光聯賽頭像（2款）

  • 榮耀之路英雄的新頭像（12款）

  • 特定造型的頭像，可透過商店獲取（4款）

全新武裝配件

  • 安珀：躍動火舞

    • 召喚3顆燃燒火球環繞安珀自己，

    • 碰到火焰的敵人會受到500傷害

  • 賈姬：地形重塑

    • 重建賈姬身邊被摧毀的環境

  • 梅格：維修工具箱

    • 梅格丟出工具箱，提升附近友方英雄的裝彈速度

平衡性調整

加強

嗶嗶

嗶嗶在礦車競速模式中的表現還不錯，但其他方面較無表現空間。我們小幅增強她的部分數值，讓她在其他地圖和陣容中也能有更好的發揮。

  • 基礎生命值從4200提升至4400

  • 普通攻擊基礎傷害從1300提升至1400

鷹獵人爆

本次調整中，我們提升鷹獵人爆箭矢的飛行速度，讓他的普通攻擊能更容易命中目標。除此之外，未來我們可能會對鷹獵人爆進行其他改動，敬請期待！

  • 普通攻擊的箭矢飛行速度提升約7%

格里夫

如果不使用能力之星「不用找了」，格里夫的遊戲體驗會變得比較差。所以玩家們只能選擇這個能力之星。我們降低「不用找了」的效果，並提升普通攻擊的攻擊速度。這樣一來玩家在選擇能力之星之時可以有更多策略性，而未獲得「不用找了」的格里夫遊戲體驗也會變得更好。

  • 能力之星「不用找了」：每次攻擊丟出全部金幣所需時間從35%縮短為25%

  • 普通攻擊的攻擊速度提升50毫秒，在沒有能力之星時，格里夫的攻擊速度比本次調整前更快，如果使用「不用找了」，則攻擊速度與本次調整前相同

  • 能力之星「止跌回升」：恢復失去的生命值從10%提升至15%

阿魯

對阿魯來說，機甲攻堅戰被移除簡直是晴天霹靂。為了讓阿魯好過一點，我們將能力之星「寒氣逼人」的機制整合到阿魯的超級技能中。另外能力之星「失溫現象」的機制也有所調整，讓它成為更具競爭力的選擇。本次調整應該能讓阿魯在每個戰力等級都獲得加強，並讓兩個能力之星都有出場機會。

  • 能力之星「寒氣逼人」的機制整合到超級技能中，但效果為調整前的90%

  • 能力之星「寒氣逼人」的新效果：阿魯超級技能範圍內的敵人被冰凍的速度加快33%，比調整前提升了20%

  • 能力之星「失溫現象」的新效果：根據冰凍指數的累積程度，降低敵人的攻擊傷害，最多可降低50%

斯威克

如果要形容斯威克的武裝配件，只能說用途不大。本次調整後，這些武裝配件的效果應該都能變得更好。根據斯威克玩家的操作風格，它們可以帶來更多不同的戰術選擇。

  • 武裝配件「伸縮自如」：現在還會讓下一次普通攻擊的傷害提升50%

  • 武裝配件「黏性殘渣」：既可使敵人減速，還能讓隊友看到範圍內草叢中的敵人。殘留物質的持續時間延長5秒（從15秒提升至20秒）

削弱

史派克

一直以來史派克的表現都非常全能。他的武裝配件「生命之樹」效果過於強大，能將許多英雄壓制得完全無法還手。削弱「生命之樹」的生命值應該可以讓其他英雄更容易對付史派克。

  • 武裝配件「生命之樹」：生命值從3500降低至1750

拜倫

在本次調整前，拜倫已經逍遙了很長一段時間。由於目前版本非常適合他的發揮，這位蛇油販子的價值逐漸展現。拜倫的整體強度還不算太誇張，但他的超級技能蓄能太過簡單。調整之後，拜倫需要更努力一點才行。

  • 完成超級技能蓄能所需的普通攻擊命中次數從3次調整為4次

范四處飛踢！范哼哼哈兮！范……被削弱了。他的單人滅團能力實在太強，搭配可以憑藉消滅召喚物來刷新超級技能的能力之星「電光追擊」，加上武裝配件「眩暈彈腿」的擊暈效果，誰看到范都要退避三舍。本次調整降低范衝入敵陣時的生存能力，並削弱他的爆發傷害。

  • 基礎生命值從4500降低至4300

  • 超級技能傷害從1200降低至1000

  • 武裝配件「眩暈彈腿」的擊暈效果持續時間從1秒降低至0.5秒

  • 能力之星「電光追擊」無法透過消滅召喚物生效

異芙

即使是在射程削弱之後，異芙依然顯得過於強勢。她的能力之星「意外驚喜」讓人難以處理，而即使沒有這個能力之星，異芙依然可以橫掃戰場。我們整體下調她的數值，這應該能讓她的強度回到正常水準。

  • 子彈飛行速度從3700降低至3500

  • 基礎生命值從3000降低至2900

  • 普通攻擊的基礎傷害從400降低至370

格爾

由於范的強勢，格爾最近如魚得水（因為他可以剋制范）。此外，他的能力之星「極地風暴」能夠一次擊暈多名英雄，非常好用。我們稍微降低擊暈效果的持續時間，這會讓格爾的對手能獲得反擊機會。

  • 能力之星「極地風暴」的擊暈效果持續時間從1.5秒降低至1.25秒（遊戲內四捨五入顯示為1.3秒）

重製

奔騰

在設計新的武裝配件時，我們發現什麼效果也比不上「電湧傳送器」的傳送能力。此外，在沒有這個武裝配件的情況下，使用奔騰的體驗有點差。我們不想有英雄完全依賴一個武裝配件才能展現風采，因此我們決定重製奔騰的整套技能組。重製後奔騰在各個戰力等級的遊戲體驗應該都會有所提升。此外，新的武裝配件應該也會為玩家帶來非常有趣的體驗。

  • 移除原武裝配件「電湧傳送器」

  • 重製後奔騰使用超級技能時還可跳出一小段距離

  • 新武裝配件「能量奔湧」：暫時強化2個階段，持續10秒

  • 新武裝配件「動能裝甲」：接下來的5秒內，奔騰可吸收下一次傷害的80%，轉化為能量以裝填3發彈藥

強化裝置 - 韌性

  • 我們將該裝置重製成新的強化裝置「洞察」。

  • 新強化裝置「洞察」：對敵方目標造成傷害後，在一定時間內顯示其位置

挑戰

  • 黃金週

  • 碰撞測試機 - 獎勵：噴漆

  • 未知主題挑戰 - 獎勵：噴漆

任務

  • 任務刷新

    • 任務刷新之後，不會再獲得相同英雄/遊戲模式或有相同要求（恢復生命值/傷害/獲勝等）的相關任務

    • 獎勵與刷新之前的任務獎勵相同

    • 特殊任務無法刷新，只有主題季任務和每日任務可以刷新

    • 獲得亂鬥通行券後，每週可額外獲得2次任務刷新機會（從1次變成3次！）

    • 每週都有任務刷新機會

  • 全新任務類型


    • 據點搶奪戰：「佔領據點X秒」

    • 金庫攻防戰：「對金庫造成X傷害」

    • 搶星大作戰：「在X場對戰結束時持有4顆以上的賞金之星」

    • 寶石爭奪戰：「持有3顆以上的寶石達X秒」

    • 極限淘汰賽：「X局未被擊倒」

    • 亂鬥足球：「傳球X次」

    • 荒野生死鬥：「收集X個能量方塊」

  • 全新的任務獎勵類型（如金幣、能量點數和表情等）

  • 提升盃數較低英雄的相關任務出現機率

地圖、遊戲模式和活動循環調整

  • 全新限時遊戲模式：機甲天降（3v3）

    • 新模式結合了PvP和PvE玩法

    • 玩家需要對抗入侵的機甲，摧毀機甲，收集螺栓！

    • 率先收集到8個螺栓的隊伍獲勝！

  • 7張新地圖：

    • 從天而降

    • 虛幻草原

    • 宏偉戰場

    • 機甲出擊

    • 啟程出發

    • 機甲現身

    • 喧囂之地

  • 全新地塊：彈射立柱

    • 亂鬥足球專屬地塊

    • 球撞到彈射立柱之後會被彈開，就像彈珠台中的緩衝器一樣

  • 地圖池調整

    • 據點搶奪戰

      • 移除

        • 齊頭並進

        • 開門大吉

      • 新增

        • 一分為二

        • 開放空間（新）

    • 極限淘汰賽

      • 移除

        • 大肆揮霍

        • 潺潺流水

      • 新增

        • 全新視角（新）

        • 藏寶地點（新）

    • 寶石爭奪戰

      • 移除

        • 彈跳餐廳

        • 交叉剪接

      • 新增

        • 彈簧陷阱

        • 深淵餐廳

    • 亂鬥足球

      • 移除

        • 粗製濫造

        • 場邊指導

      • 新增

        • 活力滿滿（新），包含全新彈射立柱

        • 最高得分（新），包含全新彈射立柱

        • 乒乒乓乓（新），包含全新彈射立柱 – 此地圖僅限友誼賽使用！

    • 搶星大作戰

      • 移除

        • 暗潮湧動

        • 歡鬧牛棚

      • 新增

      • 運河水道

      • 蝮蛇大草原

    • 金庫攻防戰

      • 移除

        • 遙遠的橋

        • 扭曲寶石

        • 迂回岔路

      • 新增

        • 轟隆峽谷

        • 滾雷山谷

        • 抓不到我（新）

    • 荒野生死鬥

      • 移除

        • 荒涼空間

        • 炙熱迷宮

      • 新增

        • 飛翔幻夢

        • 蓊鬱谷地

星光聯賽/戰隊聯賽地圖循環

  • 搶星大作戰：神秘流星、運河水道、蝮蛇大草原

  • 亂鬥足球：超級海灘、精準射門、綠蔭球場

  • 寶石爭奪戰：堅石礦井、顫慄空間、咻咻作響

  • 金庫攻防戰：燙手山芋、安全區域、抓不到我（新）

  • 據點搶奪戰：灼熱火圈、甲蟲決鬥、開放空間（新）

  • 極限淘汰賽：搖滾蓓爾、金臂峽谷、藏寶地點（新）

地圖場景調整

  • 新增：星光特技秀

  • 重新加入：亂鬥星戰艦

  • 移除：生態危機

  • 移除：虎年如意

連續登入獎勵（僅限新玩家）

  • 專為新玩家推出的全新15天連續登入獎勵

  • 總獎盃數達到40即可解鎖獎勵

  • 玩家必須連續登入15天才能領取全部獎勵，中途如有一天未登入遊戲則會錯過剩餘獎勵。

  • 獎勵

    • 第1天：造型（獨眼大盜）

    • 第2天：超稀有英雄（達里爾或佩妮2選1）

    • 第3天：將第2天所選英雄的戰力等級等級升至5級

    • 第4天：普通表情

    • 第5天：將第2天所選英雄的戰力等級等級升至7級

    • 第6天：造型（球場吉祥物或兔兔佩妮）

    • 第7天：武裝配件（英雄的2個武裝配件2選1）

    • 第8天：普通表情

    • 第9天：將第2天所選英雄的戰力等級等級升至8級

    • 第10天：普通表情

    • 第11天：將第2天所選英雄的戰力等級等級升至9級

    • 第12天：2款稀有表情

    • 第13天：能力之星（英雄的2個能力之星2選1）

    • 第14天：2款史詩表情

    • 第15天：史詩英雄（艾德加或格里夫2選1）

  • 玩家如果已解鎖其中一項獎勵，將獲得替代獎勵（大型寶箱）

星光聯賽

  • 增加禁用英雄的數量

    • 禁用英雄階段，每名玩家都可禁用1名英雄。

    • 倒數計時結束後，如果沒有選擇要禁用的英雄，系統將隨機禁用一位英雄。

    • 同一隊伍的玩家之間無法禁用相同的英雄，也就是說，每場比賽一共將禁用3至6位英雄。

  • 此外，由於禁用英雄的數量增加，玩家在榮耀之路解鎖星光聯賽後，需至少擁有12位英雄才能參加星光聯賽。

  • 平衡單人參加星光聯賽時同隊玩家之間的Rank

  • 現在連贏2場比賽可獲得比之前更多的Rank進度（僅適用於Rank鑽石III以下，Rank神話I以上保持不變。）

    • 移除連輸2場比賽會失去更多Rank進度的機制，同樣也僅適用於Rank鑽石III以下。

問題修復

  • 修復部分地區仍然可以看到黃金入場券的問題

  • 修復拜倫的台詞問題

  • 修復無法在聊天中使用電競賽事表情（如電競羅莎）的問題

  • 修復螳螂拳手動畫特效的問題

  • 修復垂直移動時向同一位置手動射擊會導致第二次攻擊射偏的問題

  • 修復碧兒在使用超級技能後會導致她蓄能普攻動畫效果消失的問題

  • 修復霸子在亂鬥足球中進球後大招無法繼續蓄能的問題

  • 修復嗶嗶取消擊退效果的普攻後動畫效果仍然存在的問題

  • 修復觸發「逆風高飛」機制的對局出現平局時，未獲得獎勵獎盃的問題

  • 修復非同戰隊的好友在星光聯賽中被顯示為青銅I的問題

  • 修復格羅姆的能力之星「X因子」造成額外傷害時，會讓他的超級技能提供額外蓄能的問題

  • 修復劇毒藤蔓的普通攻擊動畫特效持續時間異常的問題

其他

  • 現在玩家購買特殊造型後，可直接獲取附贈表情，無需再到商店領取。