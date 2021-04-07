這次我們將跟隨#荒漠金臂幫主題季一起回到狂野西部！

在接下來的幾個月中，大家將在《荒野亂鬥》中看到以下相關調整和更新！



全新星虹英雄：蓓爾

蓓爾是本次亂鬥主題季的星虹英雄，她是一個不法之徒，引領著荒漠金臂幫，每到一個地方都會去搶劫鎮上的銀行！



普通攻擊：索命觸電

發射一道射程很遠的閃電球，命中目標後會繼續彈向周圍的敵人，直至範圍內沒有其他有效目標！



超級技能：賞金標記

發射一道射程很遠的閃電，可標記命中的目標，被標記的目標每次受傷都會受到額外傷害。一次只能標記一個目標，目標被擊敗後標記才會消失。



武装配件：緩速陷阱

蓓爾放置一個陷阱，陷阱被敵人觸發後會爆炸，對爆炸範圍內的敵人造成傷害並使其減速。



能力之星1：正向回饋

普通攻擊命中敵人時，蓓爾將獲得減傷護盾。



能力之星2：彈盡糧絕

被蓓爾超級技能標記的目標在一定時間內無法裝填彈藥。





全新神話英雄：斯威克（5月推出!）

他和拉夫上校都是亂鬥星勢力三人組的成員。拉夫的狗狗玩具上沾滿了口水，斯威克就是由這堆口水進化而來的小怪物。



普通攻擊：黏黏炸彈

黏黏飛彈命中敵人後會黏在敵人身上或物體表面，短暫延遲後再爆炸。



超級技能：團團爆炸

斯威克扔出一個大型炸彈，爆炸後會分裂成6個小號黏黏飛彈。



武装配件：伸縮自如

下一次普通攻擊的射程提升。



能力之星1：連鎖反應

根據黏黏飛彈爆炸範圍內的敵方英雄數量提升普通攻擊的傷害。



能力之星2：黏性驚人

超級技能爆炸後發射的小號黏黏飛彈可以讓敵人減速。





全新造型及角色視覺優化

全新造型



黑化淘氣鬼：79寶石（碧兒造型）-玩家創意造型



招財貓貓：79寶石（碧兒造型）



黃金貓貓：149寶石（碧兒造型）



荒漠提燈人：149寶石（沙迪造型）



汪汪警長：79寶石（拉夫上校造型）



金臂大盜：亂鬥主題季第70階獎勵（蓓爾造型）



荒漠快槍手：亂鬥主題季第1階獎勵（柯爾特造型）



西部酒館：25000星光點數（比特8號造型） -星光聯賽造型



荒漠快拳：79寶石（艾德加造型）



厄運賭俠：149寶石（塔拉造型）



火焰蒙面俠：149寶石（安珀造型）



DIY機甲：49寶石（奔騰造型）



閃耀銀/璀璨金造型：10000/25000金幣

妮塔

史派克

吉恩





動畫表情：里昂、羅莎、佩妮、艾謎、卡爾、碧兒、賈姬、吉恩、保力和Mr.P。



臉部新增動態效果：



艾謎、追星謎妹



保力、楓糖保力、法師保力



羅莎、骷髏派對、



達里爾、卡爾、狂野路霸、雷納德卡爾、卡爾船長



納妮、懷舊機型、莎莉納妮



塔拉



吉恩、海盜奇兵、神燈惡魔。



季節性活動

亂鬥主題季第6季：荒漠金臂幫



神燈亂鬥



黃金週



中國大陸伺服器開服周年紀念+周年挑戰（1週年）



遊戲模式/活動循環調整

首領群攻戰和獵星大亂鬥可能會在本次主題季重返！



全新的淘汰賽模式：極限淘汰賽

3V3對戰，英雄無法復活。英雄被擊敗後，在當局對戰結束之前，無法重回戰場。

先贏得2局對戰的隊伍獲得最終勝利。

淘汰對方英雄最多的隊伍將贏得當局對戰。

如果出現平局，則造成更多傷害的隊伍獲勝。 10張地圖將在主題季第6季期間循環出現！





星光聯賽

優化禁用和選擇英雄階段的視覺效果顯示

地圖池刷新，現在每個模式有4張地圖參與輪替 搶星大作戰 神秘流星

運河水道

酷熱地帶

Open Plaza 亂鬥足球

超級體育場

後院球場

綠蔭球場

三重威脅

寶石爭奪戰

堅冰堡壘

堅石礦井

礦車狂奔

暴洪堤壩

金庫攻防戰

燙手山芋

安全區域

驀然回首

Snaked Assault

據點搶奪戰

一分為二

甲蟲決鬥

Triumvirate

灼熱火圈

機甲攻堅戰

螺絲螺帽

天降機甲

工廠突襲

機甲大道

現在多個介面都可查看當前賽季RANK



對戰結束後的結算介面新增星光聯賽相關任務的進度條



現在大師以上RANK前500名的玩家在對戰結束後可以查看其排行榜名次，這一功能取代之前最高RANK看不到的進度條



當前賽季結束後，玩家可在下個賽季開始前的倒數計時介面點擊進入排行榜



在鑽石以上RANK，RANK進度增減變動將比之前更快。



調整賽季之間的RANK重置機制：

青銅：RANK保持不變

白銀：RANK保持不變

黃金：降低1個RANK（如黃金III降低至黃金II）

鑽石：降低1個RANK

神話：降低2個RANK

傳奇：降低2個RANK

大師：降低3個RANK





地圖編輯器

支援創建機甲攻堅戰、據點搶奪戰和雙人荒野生死鬥模式的地圖



英雄平衡性調整

保力



普通攻擊傷害從680提升至700



普通攻擊射程提升9 %



卡爾



普通攻擊射程提升10%



史派克



普通攻擊的裝彈速度提升5%



阿魯



普通攻擊傷害從400提升至440



普通攻擊的冰凍時間從1秒提升至1.5秒



波可



超級技能蓄能所需的普通攻擊命中次數從5次降低至4次



法蘭克



普通攻擊傷害從1200提升至1240



超級技能傷害從1200提升至1240



奔騰



普通攻擊傷害從1120提升至1180



艾謎



能力之星「壞運連連」的傷害遞增比從20%提升至25%



賈姬



能力之星「以岩還眼」的射程提升33%



嗶嗶



能力之星「打者就位」提供的護盾減傷從30%降低至20%



Mr.P



普通攻擊傷害從760降低至720



武装配件「貼身助手」召喚的機器助手，生命值從1400降低至700，傷害從260降低至200



駛徒



生命值從3200降低至3000



普通攻擊的傷害從600降低至580



安珀



普通攻擊的裝彈速度降低10%



拉夫上校



普通攻擊的攻擊間隔從50毫秒延長至200毫秒



生命值從3000降低至2800



拜倫



普通攻擊傷害從380降低至340



芽芽



普通攻擊傷害從1020降低至980：



武装配件「割草機」為自己恢復的生命值從2000降低至1500



滴答



普通攻擊的傷害從680降低至640



其他內容

對戰重播介面新增倒轉//快轉功能



「訓練洞窟」增加預覽選項，可以預覽尚未解鎖的內容，比如榮耀之路英雄、亂鬥通行券英雄或造型等等



問題修復