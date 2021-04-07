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2021年4月7日
Blog – Brawl Stars

4月更新：荒漠金臂幫

這次我們將跟隨#荒漠金臂幫主題季一起回到狂野西部！

在接下來的幾個月中，大家將在《荒野亂鬥》中看到以下相關調整和更新！

全新星虹英雄：蓓爾

蓓爾是本次亂鬥主題季的星虹英雄，她是一個不法之徒，引領著荒漠金臂幫，每到一個地方都會去搶劫鎮上的銀行！

  • 普通攻擊：索命觸電

    • 發射一道射程很遠的閃電球，命中目標後會繼續彈向周圍的敵人，直至範圍內沒有其他有效目標！

  • 超級技能：賞金標記

    • 發射一道射程很遠的閃電，可標記命中的目標，被標記的目標每次受傷都會受到額外傷害。一次只能標記一個目標，目標被擊敗後標記才會消失。

  • 武装配件：緩速陷阱

    • 蓓爾放置一個陷阱，陷阱被敵人觸發後會爆炸，對爆炸範圍內的敵人造成傷害並使其減速。

  • 能力之星1：正向回饋

    • 普通攻擊命中敵人時，蓓爾將獲得減傷護盾。

  • 能力之星2：彈盡糧絕

    • 被蓓爾超級技能標記的目標在一定時間內無法裝填彈藥。

全新神話英雄：斯威克（5月推出!）

他和拉夫上校都是亂鬥星勢力三人組的成員。拉夫的狗狗玩具上沾滿了口水，斯威克就是由這堆口水進化而來的小怪物。

  • 普通攻擊：黏黏炸彈

    • 黏黏飛彈命中敵人後會黏在敵人身上或物體表面，短暫延遲後再爆炸。

  • 超級技能：團團爆炸

    • 斯威克扔出一個大型炸彈，爆炸後會分裂成6個小號黏黏飛彈。

  • 武装配件：伸縮自如

    • 下一次普通攻擊的射程提升。

  • 能力之星1：連鎖反應

    • 根據黏黏飛彈爆炸範圍內的敵方英雄數量提升普通攻擊的傷害。

  • 能力之星2：黏性驚人

    • 超級技能爆炸後發射的小號黏黏飛彈可以讓敵人減速。

全新造型及角色視覺優化

全新造型

  • 黑化淘氣鬼：79寶石（碧兒造型）-玩家創意造型

  • 招財貓貓：79寶石（碧兒造型）

  • 黃金貓貓：149寶石（碧兒造型）

  • 荒漠提燈人：149寶石（沙迪造型）

  • 汪汪警長：79寶石（拉夫上校造型）

  • 金臂大盜：亂鬥主題季第70階獎勵（蓓爾造型）

  • 荒漠快槍手：亂鬥主題季第1階獎勵（柯爾特造型）

  • 西部酒館：25000星光點數（比特8號造型） -星光聯賽造型

  • 荒漠快拳：79寶石（艾德加造型）

  • 厄運賭俠：149寶石（塔拉造型）

  • 火焰蒙面俠：149寶石（安珀造型）

  • DIY機甲：49寶石（奔騰造型）

  • 閃耀銀/璀璨金造型：10000/25000金幣

    • 妮塔

    • 史派克

    • 吉恩

動畫表情：里昂、羅莎、佩妮、艾謎、卡爾、碧兒、賈姬、吉恩、保力和Mr.P。

臉部新增動態效果：

  • 艾謎、追星謎妹

  • 保力、楓糖保力、法師保力

  • 羅莎、骷髏派對、

  • 達里爾、卡爾、狂野路霸、雷納德卡爾、卡爾船長

  • 納妮、懷舊機型、莎莉納妮

  • 塔拉

  • 吉恩、海盜奇兵、神燈惡魔。

季節性活動

  • 亂鬥主題季第6季：荒漠金臂幫

  • 神燈亂鬥

  • 黃金週

  • 中國大陸伺服器開服周年紀念+周年挑戰（1週年）

遊戲模式/活動循環調整

  • 首領群攻戰和獵星大亂鬥可能會在本次主題季重返！

  • 全新的淘汰賽模式：極限淘汰賽

    • 3V3對戰，英雄無法復活。英雄被擊敗後，在當局對戰結束之前，無法重回戰場。

    • 先贏得2局對戰的隊伍獲得最終勝利。

    • 淘汰對方英雄最多的隊伍將贏得當局對戰。

    • 如果出現平局，則造成更多傷害的隊伍獲勝。 10張地圖將在主題季第6季期間循環出現！

星光聯賽

  • 優化禁用和選擇英雄階段的視覺效果顯示

  • 地圖池刷新，現在每個模式有4張地圖參與輪替

    • 搶星大作戰

      • 神秘流星

      • 運河水道

      • 酷熱地帶

      • Open Plaza

    • 亂鬥足球

      • 超級體育場

      • 後院球場

      • 綠蔭球場

      • 三重威脅

    • 寶石爭奪戰

      • 堅冰堡壘

      • 堅石礦井

      • 礦車狂奔

      • 暴洪堤壩

    • 金庫攻防戰

      • 燙手山芋

      • 安全區域

      • 驀然回首

      • Snaked Assault

    • 據點搶奪戰

      • 一分為二

      • 甲蟲決鬥

      • Triumvirate

      • 灼熱火圈

    • 機甲攻堅戰

      • 螺絲螺帽

      • 天降機甲

      • 工廠突襲

      • 機甲大道

  • 現在多個介面都可查看當前賽季RANK

  • 對戰結束後的結算介面新增星光聯賽相關任務的進度條

  • 現在大師以上RANK前500名的玩家在對戰結束後可以查看其排行榜名次，這一功能取代之前最高RANK看不到的進度條

  • 當前賽季結束後，玩家可在下個賽季開始前的倒數計時介面點擊進入排行榜

  • 在鑽石以上RANK，RANK進度增減變動將比之前更快。

  • 調整賽季之間的RANK重置機制：

    • 青銅：RANK保持不變

    • 白銀：RANK保持不變

    • 黃金：降低1個RANK（如黃金III降低至黃金II）

    • 鑽石：降低1個RANK

    • 神話：降低2個RANK

    • 傳奇：降低2個RANK

    • 大師：降低3個RANK

地圖編輯器

支援創建機甲攻堅戰、據點搶奪戰和雙人荒野生死鬥模式的地圖

英雄平衡性調整

保力

  • 普通攻擊傷害從680提升至700

  • 普通攻擊射程提升9 %

卡爾

  • 普通攻擊射程提升10%

史派克

  • 普通攻擊的裝彈速度提升5%

阿魯

  • 普通攻擊傷害從400提升至440

  • 普通攻擊的冰凍時間從1秒提升至1.5秒

波可

  • 超級技能蓄能所需的普通攻擊命中次數從5次降低至4次

法蘭克

  • 普通攻擊傷害從1200提升至1240

  • 超級技能傷害從1200提升至1240

奔騰

  • 普通攻擊傷害從1120提升至1180

艾謎

  • 能力之星「壞運連連」的傷害遞增比從20%提升至25%

賈姬

  • 能力之星「以岩還眼」的射程提升33%

嗶嗶

  • 能力之星「打者就位」提供的護盾減傷從30%降低至20%

Mr.P

  • 普通攻擊傷害從760降低至720

  • 武装配件「貼身助手」召喚的機器助手，生命值從1400降低至700，傷害從260降低至200

駛徒

  • 生命值從3200降低至3000

  • 普通攻擊的傷害從600降低至580

安珀

  • 普通攻擊的裝彈速度降低10%

拉夫上校

  • 普通攻擊的攻擊間隔從50毫秒延長至200毫秒

  • 生命值從3000降低至2800

拜倫

  • 普通攻擊傷害從380降低至340

芽芽

  • 普通攻擊傷害從1020降低至980：

  • 武装配件「割草機」為自己恢復的生命值從2000降低至1500

滴答

  • 普通攻擊的傷害從680降低至640

其他內容

  • 對戰重播介面新增倒轉//快轉功能

  • 「訓練洞窟」增加預覽選項，可以預覽尚未解鎖的內容，比如榮耀之路英雄、亂鬥通行券英雄或造型等等

問題修復

  • 現在玩家在牆邊放置召喚類配件時更加容易判別釋放的位置（如鷹獵人爆的超級圖騰）

  • 修復敵方英雄跳起來時，可以避開納妮「反射機制」這個配件反彈的子彈和傷害的問題