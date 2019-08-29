全新英雄：比特8號
🏆榮譽之路6000盃解鎖🏆
普通攻擊：爆能光線槍
比特8號連續發射多道爆能光束
超級技能：能量增強器
放置一台能量增強器，使作用範圍內所有友軍英雄的攻擊傷害提升30%，對普通攻擊和超級技能都有效。
能力之星：功率全開
傷害放大器的作用範圍增大50%
能力之星：復活接關（會在更新一段時間後推出）
在對戰中首次被擊倒後將立即重生，每場對戰只會生效一次(在巨型戰場模式中扮演巨型英雄時無效)
已經達到6000盃及以上的玩家在更新上線後將自動解鎖並獲得比特8號
更新後，榮譽之路原來6000盃位置上的超級寶箱將被替換為比特8號
全新造型
經典遊戲機 – 30寶石
鯊魚俠 – 80寶石
紅粉佳人 – 500星徽點數
藍色鳶尾 – 500星徽點數
英雄視覺效果調整
小辣椒重製
佩妮動畫重製
莫提斯攻擊動畫重製
兔兔佩妮造型修復
狂牛動畫修復
其他視覺效果細節調整
新增地圖及活動循環調整
亂鬥足球現在將在3號活動欄位常駐（搶星大作戰將移至4號活動欄位）
搶星大作戰、金庫攻防戰和機甲攻堅戰現在將在4號活動欄位中循環出現
寶石爭奪戰
新增：皇家同花順
荒野生死鬥
新增：荒蕪氣旋、無法之地、荒郊野嶺、險要路口
移除：風暴之眼、千湖之國、炙手可熱、幽暗溪流
亂鬥足球
新增：綠茵場上、長傳急攻、困難重重、粗製濫造、大力射門、綠蔭球場、精準射門
搶星大作戰
新增：叢生綠洲
移除：神殿廢墟、烈日炎炎、炙熱沙灘
金庫攻防戰
移除：海灘尋寶、街角往事
機甲攻堅戰
移除：機械賽場、長驅直入、聯合進攻
荒野生死鬥中秋主題活動（9月初）
活動期間，荒野生死鬥地圖中的箱子和能量方塊將換上特殊外觀。
獎盃調整
提升英雄RANK上限
新增RANK21（550盃）至RANK35（1250盃）
增加新的一次性星徽點數獎勵
達到RANK25（750盃） - 獎勵400星徽點數
達到RANK30（1000盃） - 獎勵500星徽點數
達到RANK35（1250盃） - 獎勵600星徽點數
每次達到新的RANK級數可以獲得10枚獎章的獎勵
如果英雄在更新前就達到過某一新增RANK級數對應的獎盃數區間，該英雄將在更新後自動升至對應的新增RANK級數，並獲得所有應得的星徽點數和獎章獎勵
英雄在更新前達到的歷史最高獎盃數將決定該英雄在更新後的RANK級數和獲得的獎勵數量（例如：一個英雄在更新前最高達到過750盃，但更新時只有500盃，更新後獎勵將根據750盃發放）
商店
賽季結束特惠包
1個大型寶箱 – 500星徽點數
1個超級寶箱 – 1500星徽點數
賽季結束星徽點數獎勵重製
賽季結束時，每位英雄獲得的星徽點數將根據其所處的獎盃數區間來計算
賽季結束時，每位英雄的獎盃數將根據其賽季末所處的獎盃數區間重置到特定的獎盃數
這一改動是為了讓更多玩家可以獲得星徽點數，並降低其獲取難度，同時進一步鼓勵玩家在賽季期間使用不同的英雄進行對戰
英雄的獎盃數超過500之後，在該英雄的英雄介面中點擊RANK圖示即可查看
英雄能力之星重製
吉恩
能力之星「療傷聖手」將被替換為新的能力之星「精靈神掌」
精靈神掌：在超級技能蓄能完畢的狀態下，吉恩的普通傷害提高300
平衡性調整
卡爾
十字鎬的飛行速度提升8%
能力之星「安全駕駛」的傷害減免效果從30%提升至40%
柯爾特
能力之星「速度之靴」的移動速度加成從8%提升至10%
帕姆
能力之星「愛的禁區」的每秒傷害從300提升至500
能力之星「愛的抱抱」的生命值恢復從30提升至40
鷹獵人爆
能力之星「鷹眼」的偵測距離加成從2格提升至3格
布洛克
能力之星「燃燒遍野」的每秒傷害從300提升至400
滴答
普通攻擊投擲的微型地雷的爆炸範圍擴大11%
艾爾普里莫
能力之星「燃燒摔角魂」的每秒傷害從800提高至1000
法蘭克
能力之星「強健體魄」增加的生命值從1000提升至1100
羅莎
初始生命值從5000提升至5200
史派克
能力之星「療癒派對」的每秒生命值恢復從500提升至600
塔拉
能力之星「療傷隱者」召喚出的幻影不再會給滿血的英雄治療
能力之星「惡魔分身」召喚出的塔拉幻影的生命值從2400提升至3000
嗶嗶
能力之星「打者就位」的傷害減免效果從30%提升至40%
里昂
能力之星「隱療之術」的每秒生命值恢復從600提升至800
雪莉
能力之星「緊急救護」不再為自己恢復全部生命值，改為恢復2000生命值
莫提斯
能力之星「腹蛇突襲」提升的普通攻擊距離從100%降至75%
波可
能力之星「驚世獨奏」的傷害從1200降至1000
達里爾
能力之星「護身鋼圈」的傷害減免效果從30%降低至25%
從兩把雙管獵槍中射出的彈丸都將從英雄的中間位置向前散開，並且兩波彈丸有相同的散佈
小辣椒
能力之星「命中有禮」命中目標後恢復的彈藥從0.5格降低至0.4格
能力之星「暗地守候」造成的最高額外傷害從400提升至500
其他調整
除了彈藥能量條，其他能量條在蓄滿時都將顯示為紅色
更新後，在荒野生死鬥模式中攻擊箱子時會產生近戰攻擊命中的效果（視覺效果和聲音效果都會出現）
嗶嗶揮舞球棒時加入了螢幕晃動效果
在亂鬥足球中，各類寵物（炮台、妮塔的熊靈等）現在能看到帶球藏在草叢中的敵方英雄
戰隊郵件處於冷卻狀態時，點擊戰隊郵件按鈕彈出的提示訊息中會顯示冷卻倒數時間
在友誼賽中，機器人隊友現在會選擇任何英雄（英雄的稀有度越高，被選中的機率越低）
問題修復
修復柯爾特的能力之星「特製左輪」（及其他有射程提升效果的能力之星）會使亂鬥足球模式中踢球時的瞄準指示線在視覺上變長的問題
修復在商店中查看過新造型後仍然會收到推送通知的問題
滴答超級技能分離出的頭部不再追蹤在空中飛行的目標，也不會被飛行中的目標引爆。
在追星大作戰模式中，佩妮的能力之星「佩炮終擊」擊敗敵人後，佩妮的賞金之星現在會正確增加