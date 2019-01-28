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2019年1月28日
Blog – Brawl Stars

1月更新詳情！

亂鬥新春！全新英雄、造型、地圖，還有更多內容！

全新英雄 - 吉恩！（即將推出！）

  • 吉恩是一位能力全面的輔助英雄，無論是遠距離作戰還是近距離交鋒他都能應付自如！

  • 吉恩的超級技能是從神燈裡伸出一隻神秘魔手，把敵人拉到自己眼前！

全新造型（即將推出！）

  • 蒸蒸日上（達里爾）

  • 舞獅高手（布洛克）

  • 花郎特務（柯爾特）

  • 達陣狂牛（狂牛）

  • 愛戀夜曲（波可）

  • 香濃爆米花（彈射

全新英雄3D模型（全新特效、更新已有造型）

  • 史派克（造型：粉紅派對改為櫻花派對）

  • 達里爾

  • 波可

  • 彈射

  • 柯爾特

活動模式平衡性調整

亂鬥足球

  • 英雄將在球門内復活

  • 現在使用普通攻擊踢球會消耗彈藥

荒野生死鬥

  • 在超過300盃的對戰中，玩家名稱將顯示為空，不再顯示為「???」

  • 毒霧剛出現或擴張的時候不會立刻造成傷害

搶星大作戰

  • 對戰時間從2分30秒減少至2分鐘

團隊首領戰

  • 現在將顯示首領會在多久時間後進入下一個怒氣等級

  • 增加了一個新的怒氣等級

  • 遊戲中將顯示玩家當前正在進行的對戰難度

所有模式

  • 草叢不會在35秒後重新長出

  • 爆炸或其他破壞不會再留下1格空隙

角色調整

  • 調整許多其他英雄的特效

  • 新增莫提斯配音

  • 新增鷹獵人爆配音

  • 新增布洛克配音

系統優化

  • 聊天 - 隊友離開小組後，仍然可以看到小組聊天室裡的資訊

  • 戰隊 -已加入戰隊仍然可以點擊搜索戰隊按鈕

  • 商店優化

  • 在設定中更改排行榜地區

經濟

  • 用寶石購買能力之星的價格從266降低至233

  • 玩家能累積的代幣上限從100提升至200

地圖及活動循環

  • 第3個活動欄位只會出現搶星大作戰和金庫攻防戰。


    搶星大作戰活動增加4張新地圖，保留3張舊地圖。


    金庫攻防戰活動增加4張新地圖，保留3張舊地圖。


    對保留的金庫攻防戰舊地圖進行微調，使更多英雄有機會上場。

  • 第4個活動欄位只會出現亂鬥足球和「帶隨機事件的荒野生死鬥」。


    荒野生死鬥活動增加1張新地圖和1張以前移除的舊地圖。


    亂鬥足球活動增加1張新地圖。


    現在僅有荒野生死鬥模式會出現隨機事件。


    移除生命汲取隨機事件。


    移除寶石爭霸戰、搶星大作戰和金庫攻防戰活動中很少出現的地圖。