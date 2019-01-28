亂鬥新春！全新英雄、造型、地圖，還有更多內容！
吉恩是一位能力全面的輔助英雄，無論是遠距離作戰還是近距離交鋒他都能應付自如！
吉恩的超級技能是從神燈裡伸出一隻神秘魔手，把敵人拉到自己眼前！
蒸蒸日上（達里爾）
舞獅高手（布洛克）
花郎特務（柯爾特）
達陣狂牛（狂牛）
愛戀夜曲（波可）
香濃爆米花（彈射
史派克（造型：粉紅派對改為櫻花派對）
達里爾
波可
彈射
柯爾特
亂鬥足球
英雄將在球門内復活
現在使用普通攻擊踢球會消耗彈藥
荒野生死鬥
在超過300盃的對戰中，玩家名稱將顯示為空，不再顯示為「???」
毒霧剛出現或擴張的時候不會立刻造成傷害
搶星大作戰
對戰時間從2分30秒減少至2分鐘
團隊首領戰
現在將顯示首領會在多久時間後進入下一個怒氣等級
增加了一個新的怒氣等級
遊戲中將顯示玩家當前正在進行的對戰難度
所有模式
草叢不會在35秒後重新長出
爆炸或其他破壞不會再留下1格空隙
調整許多其他英雄的特效
新增莫提斯配音
新增鷹獵人爆配音
新增布洛克配音
聊天 - 隊友離開小組後，仍然可以看到小組聊天室裡的資訊
戰隊 -已加入戰隊仍然可以點擊搜索戰隊按鈕
商店優化
在設定中更改排行榜地區
用寶石購買能力之星的價格從266降低至233
玩家能累積的代幣上限從100提升至200
第3個活動欄位只會出現搶星大作戰和金庫攻防戰。
搶星大作戰活動增加4張新地圖，保留3張舊地圖。
金庫攻防戰活動增加4張新地圖，保留3張舊地圖。
對保留的金庫攻防戰舊地圖進行微調，使更多英雄有機會上場。
第4個活動欄位只會出現亂鬥足球和「帶隨機事件的荒野生死鬥」。
荒野生死鬥活動增加1張新地圖和1張以前移除的舊地圖。
亂鬥足球活動增加1張新地圖。
現在僅有荒野生死鬥模式會出現隨機事件。
移除生命汲取隨機事件。
移除寶石爭霸戰、搶星大作戰和金庫攻防戰活動中很少出現的地圖。