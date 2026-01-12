Hey Chief, see below the full list of Balance changes that went live after today’s maintenance:

Troops & Super Troops

Meteor Golem

• Damage against Walls reduced by 50% at all levels

Druid

• Evolve Time increased by 20%

• Healing per second increased by 17.65% to 23.08% across levels

• Hero Healing increased by 5% to 15% across levels 1-5

• Bear HP increased from 2200 to 2300 for level 4 and from 2300 to 2500 for level 5

• Bear DPS increased from 180 to 185 for level 4 and from 190 to 205 forl level 5

Super Witch

• HP increased by 4.17% for level 7

• DPS increased by 2.38% for level 7

Super Witch Big Boy

• Housing Space increased from 10 to 20

Super Giant

• HP increased by 5.66% for level 14

• DPS increased by 7.89% for level 14

Electro Dragon

• HP increased by 3.08% to 6.25% for levels 1-9

• DPS increased by 2.04% to 8.33% for levels 1-9

Hero Equipment

Heroic Torch (Grand Warden)

• HP Increase: +9% to +17%

• DPS Increase: +9% to +20%

• HP Regain on Activation: +4% to +10%

• Duration: +36% to +45%

• Damage Reduction: +50% to +250%

Life Gem (Grand Warden)

• Extra HP: +20% to +29% for levels 1-7

• Extra HP Cap: +14% to +26% for levels 1-7

• HP: +2.79% to +3.14% for levels 1-18

• DPS: +2.17% to +5.56% for levels 1-18

LavaLoon (Grand Warden)

• Spawned LavaLoons increased from 2 to 3 for levels 21-27

• Housing Space reduced by 8.7% for levels 1-27

Hog Puppet (Royal Champion)

• Hog Rider level increased by 9.09% to 25% for levels 1-7

• Number of Hog Riders increased by 11.11% to 14.29% for levels 1-7

Pets

Lassi

• HP increased by 2.78% to 9.76% for levels 1-15

• DPS increased by 4.35% to 37.93% for levels 1-15

Sneezy

• Boogers no longer trigger traps

Siege Machines and Spells

Wall Wrecker

• HP increased by 13.33% for level 5, and by 17.65% for 6

• DPS increased by 28.89% for level 5, and by 34% for level 6

Totem Spell

• HP decays per second now

Guardians

Longshot

• Attack Range reduced by 8.33%

• Search Radius reduced by 5.88%

• Alert Range reduced by 5%

• Splash Damage Radius reduced by 33.33%

Smasher

• Attack Range increased by 20%

• Alert Range increased by 16.67%

We will be keeping an eye on how these balance changes affect the attack strategies in the meta and make more adjustments if needed. Please keep the feedback coming as it helps us have a better understanding of how we can improve it for you!

- The Clash of Clans team



