In dieser Szenerie erwarten dich extrem detailreiche Elemente in einem riesigen Ausmaß! So etwas gab es noch nie in Clash of Clans! Die Szenerie beinhaltet visuelle Features wie Übergangsanimationen und einzigartige Videosequenzen – dies macht legendäre Szenerien zu einem ganz besonderen Erlebnis. Halte Ausschau nach unserem Video, in dem wir einen Blick hinter die Kulissen werfen und beleuchten, wie solch aufwendige Designs entstehen.