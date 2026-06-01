Vor zwei Jahren kam Anime-Clash ins Dorf, seitdem gaben die Helden alles. Sie übertrafen sich selbst, erweiterten ihre Reiche, drangen in den Himmel vor, erreichten Powerlevels in den Tausenden, und schrien ganze Folgen lang.

Jetzt geht es weiter: Saison 2 von Anime-Wut ist da, mit sechs Helden auf sechs Wegen, einem gefallenen Beschützer und einer Anime-Sequelstory, die sich über den gesamten Juni entfaltet. Entzünde die innere Wut, entfessle deine ultimative Form und lass deine Pfeile vom Schicksal leiten. Vermutlich gegen eine Mauer ...

1.–30. Juni: Goldpass: Anime-Wut – Schalte Belohnungen frei, erziele Fortschritt und hol dir den Haupt-Heldenskin: Anime-Wut-Fürst. Dieser Heldenschlächter sucht nach würdigen Gegnern und fackelt den Rest ab, denn er ist das katastrophale Chaos in Person. Die Verderbnis ergreift von dir Besitz, und wir sehen gerne zu.

1.–30. Juni: Anime-Wut-Heldenskins – vom „Frost und Flammen“-Look des Anime-Wut-Königs bis zur Schmetterlingskaiserin-Aura der Anime-Wut-Königin – jeder Held nimmt eine bislang für unmöglich gehaltene Form an. Sechs Skins. Sechs Pfade. Es bahnt sich eine hitzige Powerscaling-Diskussion an

1.–10. Juni: Der Manga zu Clash of Clans – Zehn Kapitel, zehn japanische Mangaka, eine Shonen-Story über die Verderbnis des Anime-Wut-Fürsten und die Helden, die ihn aufhalten wollen. Zehn Tage lang erscheint im Spiel täglich ein neues Kapitel von jeweils einem anderen Künstler. Lies alle Kapitel!

1.–10. Juni: Clankriegsliga – Ziehe gegen sieben andere Clans in 15-gg.-15- oder 30-gg.-30-Modi in den Krieg! Verdiene Bonusbeute, Clan-EP und Ligamedaillen. Clananführer haben nach Start des Ereignisses zwei Tage Zeit für die Anmeldung! Achtung – diesen Monat gibt es eine zweite CWL. Bereite dich vor.

2. Juni: Anime-Wut-XL-Szenerie – Das Klirren von Schwertern zerschlägt die ruhige Atmosphäre dieses heiligen Schreins. Legendäre Krieger kämpfen im Schatten der großen Statue, um ihrem Schicksal zu folgen. Nicht alle haben Erfolg.

2. Juni: Massen-M.E.C.H.A. und Besenhexe (RH10+) – die Anime-Truppen sind zurück. M.E.C.H.A. und die Besenhexe sind für einen Tag Teil deiner Armee. Der Pilot hat ein Schicksal. Die Hexe muss etwas liefern. Beiden fehlt die Zeit für Erklärungen.

3.–9. Juni: Herausforderungslevel: Anime-Anarchie: Schwebe schmetterlingsgleich über diesen uralten Kampfaltar und schnapp dir 3-Sterne-Belohnungen mit dem neuen Monolithpfeil. Halte die Hand ruhig. Je mehr Armeeplatz beansprucht wird, desto schwächer wird er. Die Welt ist grausam, aber wunderschön.

4.–13. Juni: Anime-Wut-Medaillenereignis – Kämpfe dich durch Anime-Aufgaben und sammle Miaumedaillen, um sie im Händlershop für fantastische Belohnungen wie die neue epische Ausrüstung „Monolithpfeil“ auszugeben oder die Superdekoration „Furorfigur“. Erwacht, meine Meister. Mitten in deinem Dorf nehmen die Anime-Wut-Helden abwechselnd ihre härtesten Posen ein. Nur der Aztec-Dubstep fehlt noch. Hinweis: Der Ereignis-Shop bleib noch zwei Tage nach dem Ereignis geöffnet, schnapp dir also mit heißem Herzen die Belohnungen!

9. Juni: Ereignis mit Rückruf- und Wiederbelebungszaubern – Entsende sie. Hol sie raus. Entsende sie erneut. Einsatz und Rückkehr, Häuptling. Deine Helden werden besiegt, aber du spulst zurück und erhältst trotzdem 3 Sterne. Subarus Traum

13.–15. Juni: Ressourcenfest Nr. 1 (RH8+) – Sammler mit Schub, Kobauldarbeiter und Koboldforscher zur gleichen Zeit. Tagsüber herrscht gemütlicher Alltag, nachts wird fleißig gebaut.

15.–30. Juni: Fußballfurore – Die Anime-Wut macht der Fußballfurore Platz. Der Ball klebt dir am Fuß, die Menge jubelt auf der Tribüne, und irgendwo brüllt ein Barbar: „ICH BIN DAS FELD!“ Heldenskins, zurückkehrende Fußballtruppen, Massen-Fußballtruppenereignisse und mehr erscheinen in Clash. Die Massen versammeln sich und deine Armee tut es ihnen gleich.

15.–25. Juni: Clankriegsligen (11 gg. 11) – Die Clankriegsliga kehrt im besonderen Format mit Fußballfurore zurück. 11 gegen 11 Krieger, Fußballgrafik und Fußballbelohnungen. Die erste 11-gg.-11-CWL überhaupt – nicht verpassen. Elf Egos betreten die Bühne, ein Clan erledigt den Rest.

Hinweis: Die traditionellen Formate 15 gg. 15 und 30 gg. 30 sind ebenfalls verfügbar.

15.–30. Juni: Die zeitlich begrenzten Fußballfurore-Truppen sind Barbarenkicker, Rieseneinwerfer und der Gelbe-Karte-Zauber. Wechsle sie ein! Die Fußballtruppen sind zurück aus dem Training und bereit für ihren unglaublich langen Volley.

15.–30. Juni: Halbzeitwächter (exklusiv im CWL-Shop). Verdiene ihn in der CWL auf dem Feld. Trage ihn mit Stolz. Nur im CWL-Shop verfügbar, nach dem Schlusspfiff ist er weg.

15. Juni: Skins und eine Szenerie vom letzten Jahr kehren zurück – Die Noir-Mafia-Saison „Düstere Tage“ vom Juni 2025 feiert im Designmenü ihre Rückkehr. Barbarenschlächter, Königin Fatale, Großer Pate, Showtime-Gladiatorin, Lakaienermittler sowie die Szenerie der Düsternis. Eine Lady, eine Deko und eine zweite Chance – eines würde mir drei Sterne gewähren ...

16.–30. Juni: Arena-des-Ruhms-XL-Szenerie – Flutlicht, Kameras, Anstoß! In der Bastion sportlicher Brillanz ereignet sich das schönste und zugleich brutalste Spiel. Die Menge singt, die Hörner schmettern und Legenden entstehen.

16.–20. Juni: Clanrausch – Eine furiose Energie verleiht den Kriegern ihren Kampfgeist. Sammelt als Clan Wutelixier in Kämpfen, Einzelspieler-Kämpfen, durch Sammler und die Beutekarre. Schließe den Pfad ab, um die Barbarenwut-Dekoration freizuschalten. Anime-Truppen gewähren zusätzliches Wutelixier.

19.–30. Juni: Halbzeit-Heldenskins: Die Kameras lieben sie, und sie haben nichts dagegen. Die Halbzeitkönigin und Halbzeitgladiatorin schreiten aufs Feld.

20. Juni: Massen-Barbarenkicker- und Rieseneinwerfer-Truppenereignis – in diesem Ereignis für einen Tag bleibt niemand auf der Bank. Sterne, Tore und reines Chaos. Der Ball ist dein Freund

22.–28. Juni: Clanspiele – In dieser Runde gibt es Aufgaben mit Schub. In bestimmten Aufgaben verdienen die Spieler mehr Punkte. Farme im Clan und gönn dir den ganzen Belohnungspfad. Hier kommt die Kulturfest-Folge, also müssen auch alle mitmachen. Geschwänzt wird nicht!

27.–30. Juni: Schatzsuche-Ereignis – In den gegnerischen Dörfern warten Schatztruhen darauf, entdeckt zu werden. Noch aufsteigende Spieler erwartet ein Fortschrittsschub. Diesen gibt es für die Rathaus-Level 3 bis 16. Gerüchten zufolge sucht jemand nach dem einen, ganz besonderen Schatz. Keine Ahnung, warum es ihm nur um diesen einen geht ...

27.–29. Juni: Ressourcenfest Nr. 2 (RH8+) – Sammler mit Schub zum Zweiten, Kobauldarbeiter und Koboldforscher kehren zurück. Es ist die letzte Saison: Teil 2, Cour 2, letztes Kapitel, Rückblick-Folge, Häuptling. Deck dich vor dem Finale ein. Dem wahren Finale. Diesmal ist es ernst.

30. Juni: Massen-Gelbe-Karte-Zauber – ein ganzes Deck Gelbe-Karte-Zauber in jeder Armee. Zwing die Verteidigungsanlagen und Helden, eine Pause einzulegen. Der letzte Junitag, der letzte Tag von Fußballfurore, die letzte Verwarnung dieser Saison. Haben die gegnerischen Basen eine Chance? Nee, du gewinnst.