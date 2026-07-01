Die Winde haben gedreht, Häuptling. Und so kommt etwas Episches auf uns zu.

Der Barbar ist zu einer Reise aufgebrochen. Er hat sich Göttern entgegengestellt, Monster bekämpft, Schätze gefunden – und absolut keine Ahnung, wie er nach Hause kommen soll. Da kommst du ins Spiel! Willkommen bei der Barbarenodyssee.

1. bis 31. Juli: Goldpass: Barbarenodyssee – Schalte Belohnungen frei, beschleunige deinen Fortschritt und hol dir den exklusiven Heldenskin dieser Saison: Zeuskönig. Blitzstrahl in der Hand, perfekt gekämmter Bart. Der Zeuskönig regiert mit Weisheit und Mut ein Wolkenkönigreich und leitet von seinem flauschigen Plätzchen aus orientierungslose Abenteurer durch die Lande von Clash.

1. bis 31. Juli: Kobauldarbeiter – Er ist den gesamten Monat lang zurück, damit du deine Bauarbeiten maximieren kannst ... Allerdings nicht umsonst.

1. bis 11. Juli: Clankriegsliga – Ziehe gegen sieben andere Clans in 15-gg.-15- oder 30-gg.-30-Modi in den Krieg. Verdiene Bonusbeute, Clan-EP und Ligamedaillen. Clananführer haben zwei Tage Zeit für die Anmeldung. Die Götter des Krieges haben ein Auge auf dich, Häuptling. Mach dich bloß nicht zum Narren.

1. bis 7. Juli: Sommerfest-Ereignis 1: Gold-Quest – Die erste Etappe der Sommerfest-Odyssee. Der Barbar und seine Crew haben einen glänzenden Goldschatz entdeckt! Genieße eine Woche mit Gold-Sommerfest-Schüben, etwa geringere Timer und Kosten aller Verbesserungen damit.

3. bis 31. Juli: Odyssee-Szenerie – Stelle dich den wilden Wellen und entdecke eine mysteriöse Insel, auf der einst legendäre Schlachten wüteten. Hier findest du bröckelnde Steinstatuen, seewärts anschwellende Stürme und den Nachhall von Kriegern und Bestien, die an diesem Ort lange vor deiner Ankunft Kämpfe austrugen. Erhebe dein Schwert und nimm mit glühendem Herzen deinen Platz zwischen Helden aus alten Zeiten ein.

5. bis 31. Juli: Heldenskin: Hydrafürst (Drachenfürst) – Drei Köpfe, zwei Schwingen, eine Gehirnzelle. Der Hydrafürst ist ein brutaler Beschützer kostbarer Ressourcen und ein treues Schoßtier der Hadesgladiatorin. Sie hält mehrere Köpfe für äußerst süß.

6. bis 8. Juli: Massen-Zauber-Ereignis: Klonzauber – Klonzauber in jeder Armee. Stelle eine ganze Armee von dir auf. Niemand hat der Abwehr gesagt, dass es so viele von dir geben würde. Nicht mal du hast erwartet, dass es so viele von dir gibt.

7. bis 31. Juli: Heldenskin: Medusakönigin (Bogenschützen-Königin) – Sie ist nicht nett zu Fremden – eigentlich zu niemandem. Mit zischenden Schlangen als Haar und Augen, die andere mit einem Blick versteinern, lässt sich nur schwer Gesellschaft finden.

8. bis 15. Juli: Sommerfest-Ereignis 2: Elixier-Quest – Die zweite Etappe. Der Barbar und seine Kumpel haben den gruseligen Elixierwald erreicht! Genieße eine Woche mit Elixier-Sommerfest-Schüben, etwa geringere Timer und Kosten aller Verbesserungen damit.

8. bis 17. Juli: Mini-Medaillenereignis: Schleichkobold (RH8+) – Verdiene im Kampf Belohnungen und gib sie beim Händler aus. Rein, raus, Taschen voll. Ein Klassiker.

8. bis 22. Juli: Koboldforscher für nur 1 Juwel – Der Koboldforscher tischt ein derart verdächtig gut klingendes Angebot auf, dass selbst Odysseus ins Kleingedruckte schauen würde. Aber er würde nichts finden.

9. bis 31 Juli: Heldenskin: Poseidonwächter (Großer Wächter) – Der dreiste Bruder des Zeuskönigs und ein Gauner der Ozeane. Jene, die unerlaubt die Gewässer des Poseidonwächters durchqueren, versenkt er voller fieser Freude auf dem Meeresboden.

11. bis 31. Juli: Heldenskin: Midasprinz (Lakaienprinz) – Er hat einen Goldschatz, der tief genug zum Schwimmen ist, und einen königlichen Thron. Was könnte der Midasprinz da noch wollen? Mehr Gold natürlich! Mehr! MEHR!

13. bis 14. Juli: Massen-Truppen-Ereignis: Meteorgolems – Massen-Meteorgolems, ein Angriffsfenster, null strukturelle Sympathie. Die Steine fallen. Alles zerfällt zu Staub. Das war es doch sicher, was Prometheus meinte ... Wahrscheinlich.

13. bis 31. Juli: Heldenskin: Hadesgladiatorin (Königliche Gladiatorin) – „Geh einen Handel ein!“ Diese Herrscherin der Dunkles-Elixier-Tiefen ist die Wächterin der Geister gefallener Truppen. Triffst du ein Abkommen mit ihr, lässt sie dich womöglich erneut Tageslicht sehen.

15. bis 22. Juli: Sommerfest-Ereignis 3: Dunkles-Elixier-Quest – Die dritte Etappe der Sommerfest-Odyssee. Dunkles-Elixier-Aufgaben in atemberaubender Geschwindigkeit. Da draußen wartet immer noch der Horizont, Häuptling.

15. bis 22. Juli: Ereignis: Helden ohne Limit – Alle Helden verfügbar, selbst während des Verbesserns, und alle Ausrüstung auf dem Maximum. Die Götter segnen ihre Streiter (zumindest kurzfristig). Mach das Beste draus.

15. Juli: Rückkehr der Cyberpunk-Skins – Neon kehrt ins Designmenü zurück. Eine andere Odyssee, eine andere Ästhetik. Aber nicht minder legendär.

16. bis 21. Juli: Ereignis: Schatzsuche – In gegnerischen Dörfern versteckte Truhen warten auf die Tapferen. Für alle Spieler auf RH3+. Ein Umweg von der Odyssee, der sich lohnt.

20. bis 22. Juli: Massen-Zauber-Ereignis: Frost- und Wutzauber – Boreas fror das Schlachtfeld ein. Anschließend tobte Ares darüber. Und jetzt hast du die Chance, dasselbe zu tun.

22. Juli bis 1. August: Sommerfest-Ereignis 4: Omni-Quest – Die finale Etappe. Der Barbar hat eine Kreatur besiegt, die massig Ressourcen abwirft! Genieße Gold-, Elixier- und Dunkles-Elixier-Schübe, etwa geringere Timer und Kosten aller Verbesserungen im Heimatdorf!

22. bis 28. Juli: Clanspiele – Schließe Herausforderungen ab, verdiene Punkte und sichere dir den kompletten Belohnungspfad mit deinem Clan.

22. Juli bis 1. August: Koboldforscher – Auf den letzten Metern kehrt der Koboldforscher zurück. Das 1-Juwelen-Fenster hat sich geschlossen. Er ist zum vollen Preis zurück und es juckt ihn nicht die Bohne. Wie dreist er doch ist. Und trotzdem ist er‘s wert.

27. bis 28. Juli: Massen-Zauber-und-Truppen-Ereignis: Elektrotitaninnen und Sprungzauber – Elektrotitaninnen über jeder Mauer und ein Haufen Sprungzauber, um sie dorthin zu bringen. Die Mauern von Troja hielten zehn Jahre stand. Die deines Ziels werden nicht so viel Glück haben.

Jeder Held hat seine Odyssee, Häuptling. Und deine startet jetzt.

Weiterhin viel Spaß mit Clash!