Dein Team. Dein Kampf.

Wähle deine Seite – Team Amethyst oder Team Jade – und tritt an die Seite von Millionen von Spielern, mit denen du gemeinsam die Horde zurückdrängst.

Jeder Kampf, den du austrägst, ob zwanglos oder im Ranglistenmodus, liefert Sterne. Jeder Stern hilft deinem Team, das Territorium zu erweitern, Felder einzunehmen und sich in Richtung Kartenmitte vorzukämpfen, wo die Skelettbasis wartet.

Aber mach‘s dir nicht zu gemütlich.

Die Skelette sitzen nicht einfach herum und warten darauf, besiegt zu werden. Sie haben einen Hühnerknochen mit dir zu rupfen und werden deinen Fortschritt vernichten, wenn du sie nicht aufhältst!

Halte die Stellung, dränge nach vorne und überlass ihnen keinen Zentimeter.

So funktioniert‘s

Spiele zwanglose oder Ranglistenkämpfe, um Sterne zu bekommen.

Verwende Sterne, um Felder auf der Karte zu erobern.

Greife Felder an, die and das Gebiet deines Teams angrenzen.

Erobere neutrale Felder mit Leichtigkeit, aber sei bereit, hart um Skelettfelder zu kämpfen.

Achtung!

Skelette breiten sich alle zwölf Stunden aus.

Sie können Felder zurückholen, die dein Team erobert hat.

Agiere schnell, um zu verhindern, dass die Kontrolle wichtiger Positionen an sie fällt!

Dein Ziel

Erobere Felder und arbeite dich zur Mitte vor.

Umzingle und besiege die Skelettbasis.

Sammle auf dem Weg tolle Belohnungen ein.

Belohnungen

Wähle eine Seite

Tritt einem Team bei, um eine exklusive Dekoration freizuschalten.

Besiege die Skelettbasis, um eine zeitlich begrenzte Szenerie freizuschalten (verfügbar bis Juni).

Kartenbelohnungen

Manche Felder enthalten Belohnungen für dein Team.

Erobere sie, damit alle die Belohnungen einfordern können.

Lässt du sie zu lange liegen, können die Skelette sie sich zurückholen.

Versteckte Belohnungen

Einige Belohnungen sind tiefer in der Karte vergraben.

Finde sie, bevor die Skelette es tun.

Dein Fortschritt

Jeder Stern, den du verdienst, zählt.

Trage Sterne bei, um deinem Team beim Vorankommen zu helfen.

Schalte mit deinem Fortschritt persönliche Belohnungen frei.

Arbeite gemeinsam mit anderen in Richtung Teambelohnungen.

Das hier ist größer als ein einzelner Spieler. Größer als ein einzelner Clan.

Das ist Clash gegen Skelette.

Weiterhin viel Spaß mit Clash!