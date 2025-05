Heldentum ist Vergangenheit in dieser dunklen Saison, in der stylishe, aber zwielichtige Helden um geschmuggelte Beute kämpfen! In Clash bricht ein Zeitalter des Unheils und des Chaos an!

Folgendes halten die Düsteren Tage bereit:

1.–30. Juni: Verfügbarkeitszeitraum des Goldpasses! Mach diese Saison mit dem Showtime-Gladiatorin-Skin und zusätzlichen Belohnungen erinnerungswürdig.

1.–30. Juni: Wenn du die klassische Standardszenerie nutzt, fällt dir eventuell auf, dass sie etwas ... düsterer geworden ist!

1.–9. Juni: Erkunde in dieser besonderen Saison-Herausforderung mit steuerbarer Heldin die dunklen Straßen von Düstere-Tage-Stadt und verdiene Belohnungen!

1.–11. Juni: Es ist Zeit für die Clankriegsligen! Stelle erneut unter Beweis, dass dein Clan der allerbeste ist!

3.–30. Juni: Die Szenerie der Düsternis ist da! Verwandle dein Dorf in eine dunkle Großstadt, in der die größten Störenfriede der Welt ihren Geschäften nachgehen.

5.–30. Juni: Düstere-Tage-Schurken... ähm, „Helden“-Skins sorgen für Furore!

8.–16. Juni: Stelle dich unserer zweiten Saison-Herausforderung und entfessle die neue Dunkle-Krone-Ausrüstung im Kampf!

10.–30. Juni: Lass dich im Düsteres-Abkommen-Medaillenereignis mit einem zwielichtigen Helden ein und erhalte Schuldeneintreiber als temporäre Einheiten für deine Armee! Sie erbeuten doppelt so viel wie normale Kobolde. Außerdem bekommen Ressourcenlager die restliche Saison über einen neuen Look!

18.–30. Juni: Es kommt eine melodische Superdekoration mit Funktionen, die der absolute Hit sind!

19.–26. Juni: Natürlich lässt der Kobauldarbeiter eine solche Saison nicht aus! Er hilft dir gegen Juwelen bei Bauprojekten.

22.–28. Juni: Die Clanspiele kehren zurück! Beweise, dass du ebenso stark wie der Strongman bist!

Meinst du, du hast das Zeug dazu, in diesen Düsteren Tagen groß herauszukommen, Häuptling? Zeit, den Beweis anzutreten!