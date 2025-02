Mach dich bereit für das 12. Clash-Jubiläum mit einer 12%igen Baubeschleunigung!

Spende Truppen und erhöhe die Dauer der Beschleunigung auf bis zu 29 Tage – ab dem 2. August, wenn das Clash-Jubiläum offiziell beginnt! Um das ultimative Ziel von einer 29 Tage andauernden Baubeschleunigung zu erreichen, muss die Community von Clash of Clans bis zum 2. August um 10:00 Uhr MESZ 45,000,000,000 gespendete Truppen erreichen! Falls die 29 Tage nicht erreicht werden, läuft der Schub entweder 7, 12, 17 oder 22 Tage, je nach erreichtem Meilenstein.

In diesem Ereignis wird gespendeter Wohnraumwert gezählt, sowohl bei normalen als auch Kriegsspenden! Auch gespendete Zauber und Belagerungsmaschinen zählen dazu. Also spende los! Die Beschleunigung zählt sowohl für Verbesserungen im Heimatdorf als auch für Upgrades in der Bauarbeiterbasis.

Viel Glück! Frohes Clash-Jubiläum!