Der Quest-Magier hat ein Problem: Er jagt dem Titel des großartigsten Taktikers im rundenbasierten The Awesome Quest hinterher und ihm fehlen einige Kartenmarken für ein legendäres Deck. Doch er hat Glück, denn beim Sammeln von genau diesen bist du ein echter Experte.

Du hast gute Karten, Häuptling!

Das Karten-Medaillenereignis ist für alle Spieler ab Rathaus-Level 6 verfügbar.

Wann?

Ereignisbeginn: 12. August um 08:00 Uhr UTC

Ereignisende: 31. August um 08:00 Uhr UTC

Der Ereignisreiter des Händlers und das Ereignisgebäude bleiben bis zum 2. September um 08:00 Uhr UTC verfügbar, also gib bis dahin alle deine Questmedaillen aus.

Ereignisressourcen

Kartenmarken

In Mehrspieler-Kämpfen findest du Kartenmarken in gegnerischen Dörfern.

Drei zufällige Gebäude in jeder Basis enthalten Kartenmarken.

Sie starten mit 200 pro Kampf verfügbaren Kartenmarken.

Zerstöre sie, um die Kartenmarken zu sammeln und auf dem Ereignispfad voranzukommen.

Du kannst dir auch zusätzliche Kartenmarken von der Wundervollen Kugel holen – deinem Ereignisgebäude, das sie täglich generiert und sich dabei im Laufe der Zeit steigert.

Questmedaillen

Durch das Sammeln von Kartenmarken und dein Fortschreiten auf dem Ereignispfad schaltest du Questmedaillen frei.

Verwende die Questmedaillen beim Händler, um dir Belohnungen zu holen – einschließlich neuer und zurückkehrender epischer Ausrüstung.

Neue epische Heldenausrüstung

Rachedeck – Der neueste Trick des Drachenfürsten ist ab Rathaus-Level 15 verfügbar. Das Hegen eines Grolls kann von Vorteil sein.

Du kannst es beim Händler mit Questmedaillen kaufen.

Ausrüstungsschub: Vom 26. bis 31. August wird das Rachedeck auf den mit deinem Heldenhalle-Level maximal möglichen Level gebracht.

Temporäre Einheit: Elefantenreiter

Der Elefantenreiter, Gewinner des Supercell-Make-Wettbewerbs, stürmt als temporäre Einheit während des Ereignisses in deine Armee. Schalte ihn über den Ereignispfad frei und lass den Elefantenreiter deine Gegner zertrampeln.

Ereignisgebäude: Wundervolle Kugel

Der persönliche Partytrick des Quest-Magiers. Füttere sie mit Kartenmarken und es wird etwas Gutes gezogen – kein besonderes Boosterpack-Glück benötigt.

Händlerbelohnungen

Gib deine Questmedaillen für Folgendes aus:

Epische Rachedeck-Ausrüstung für den Drachenfürsten.

Eine brandneue Mirakelkarte-Superdekoration.

Volle Auswahl bei Heldenausrüstung für jeden Helden – Elektrostiefel, Zauberspiegel, Dunkle Krone, Heroische Fackel und Stachelball.

Erze, Tränke, Bücher, Runen und Ressourcen, um deinen Fortschritt voranzutreiben.

Stadtgebäude-Teile, mit denen du deine Clanstadt eindecken kannst.

Ereignispass

Möchtest du auf dem Ereignispfad noch schneller Fortschritt machen? Schnapp dir den Ereignispass, um zusätzliche Belohnungen und einen Geschwindigkeitsschub in Richtung Händlerangebote zu erhalten.