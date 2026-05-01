Kein Puls, volle Power!

Ein waschechtes Skelettkönigreich liegt unter dem Dorf begraben ... aber nicht alles dort bleibt unter der Erde! Skelettonnenweise Ereignisse erheben sich aus den Tiefen und machen diese unterirdische Saison zu etwas ganz Besonderem! Tauche ab in die Tiefen, entdecke uraltes Chaos und kämpfe dich durch eine Saison voller Schädel, Schübe und schonungsloser Belohnungen. Willkommen im Skelettkönigreich.

1. bis 31. Mai: Goldpass: Skelettkönigreich – Schalte Belohnungen frei, bring deinen Fortschritt auf Touren und hol dir den verknöcherten exklusiven Heldenskin der Saison: den Skelettwächter. Außerdem ist der Schürfer jetzt ab Tag 1 des Passes zum Freischalten verfügbar!

1. bis 31. Mai: Skelett-Heldenskins – Vom markerschütternden Skelettkönig bis zur Gänsehaut erregenden Skelettkönigin ist jeder Held bereit, wiederaufzuerstehen und die Tiefen auf schaurige Weise zu beherrschen.

1. bis 31. Mai: Schub-Ereignisse für zurückkehrende Häuptlinge – Damit Rückkehrer sich direkt wieder in die Action stürzen können, hilft ein Set aus Spezialschüben und zeitlich begrenzten Ereignissen beim schnelleren Wiederaufbau, sorgt für zusätzliche Belohnungen und lässt dich dein Dorf wieder kampfbereit machen.

1. bis 31. Mai: Kobauldarbeiter und Koboldforscher sind zurück, um für ein bisschen Tempo zu sorgen ... Allerdings nicht umsonst.

1. bis 11. Mai: Clankriegsliga – Erklimme die neuen Ligen Titan und Legende! Und dank unserer neuesten Clankriegsliga-Änderungen erwarten dich in höheren Ligen spaßige Kampfmodifikatoren. Tu dich mit anderen zusammen und überwinde in 15-gg.-15- oder 30-gg.-30-Kriegen sieben Gegner.

3. bis 31. Mai: Skelettkönigreich-Szenerie – Ein Skelettbeschwörungs-Heiligtum liegt direkt unter deinen Sandalen verborgen. Dort rühren sich Schlangenwesen ohne Haut und uralte Knochen. Bring den Untergrund in dein Dorf ... wenn du es wagst.

4. bis 18. Mai: „Clash gg. Skelette“-Ereignis – Aus der Tiefe erheben sich Skelette. Erledige sie in einem Spezialereignis, stelle dich wachsenden Herausforderungen und verdiene Belohnungen, während du dich in diesem brandneuen Community-Ereignis durch die Untoten kämpfst.

9. bis 16. Mai: Mini-Rampenlicht: Superhexe – Knochengiganten brauchen eine gigantische Mama. Sammle Eiswürfel im Kampf, schalte die Superhexe-Supertruppe frei und verdiene Medaillen, um sie beim Händler in Belohnungen zu investieren. (RH8+)

Ab 15. Mai: Die „Kampf um die hohe See“-Skins vom Mai 2025 docken im Reiter für Designs an.

15. bis 31. Mai: Schattensamurai-Barbarenkönig-Heldenskin im Shop – Glühend schwarze Rüstung, das Testament eines Kriegers, Echos im Schatten. Dieser absolut exklusive Schattensamurai-Skin des Barbarenkönigs ist ein einmaliges Angebot. Wenn er weg ist, dann für immer!

17. bis 31. Mai: Bauarbeiterbasis-Bescherung – Vor neun Jahren erkundeten wir zum ersten Mal die unbekannten Gefilde der Bauarbeiterbasis. Um das zu feiern, veranstalten wir eine Bauarbeiterbasis-Bescherung! Alle Bauarbeiterbasis-Verbesserungskosten und -timer sind 50 % geringer. Und es wird noch andere coole Sachen geben, beispielsweise 4-fache Sterneboni und Bauarbeiterbasis-Aufgaben. Juhu!

18. bis 31. Mai: Knochengötze im Shop verfügbar – Ein Dorfbewohner hat diese seltsame Schädelsammlung entdeckt. Lass mit jedem Tippen auf diese elegant-unheimliche 3x3-Superdeko ein frisches Artefakt sprießen. Den Köpfen von Skeletten entspringt pure Magie.

22. bis 28. Mai: Clanspiele – Schließe besonders lohnende Herausforderungen ab, verdiene schneller Punkte und schalte mit deinem Clan einen ganzen Pfad an Belohnungen frei.

27. bis 31. Mai: Unbegrenzter-Drachenfürst-Ereignis – Ungezügelte Schmerzen! Der Drachenfürst kann während der Verbesserung verwendet werden und all seine Ausrüstung wird während dieses Ereignisses auf ihren Maximallevel gebracht!