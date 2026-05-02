Hallo Häuptling!

Wir haben viel darüber geredet, offenere Gespräche mit der Community zu führen. Nicht nur über das, was kommt, sondern auch über unsere Beweggründe dafür. Der Mai fühlt sich nach einer guten Zeit an, das in die Tat umzusetzen. Unten folgt eine Momentaufnahme dessen, was diesen Monat kommt, sowie einiger Überlegungen dahinter. Wenn du das komplette Bild haben willst, dann sieh dir den Kalender an.

Clankriegsliga: Änderungen der Ligastruktur

Beginnend mit der Mai-CWL aktualisieren wir die Ligastruktur mit neuen Stufen.

Und hier ist das Wichtige dabei: Während sich alles einspielt, werden einige Spieler, vor allem diejenigen an der Spitze, zunächst womöglich weniger Medaillen erhalten. Das ist der Nebeneffekt, wenn ein neues System erst sein Gleichgewicht finden muss.

Um sicherzustellen, dass während des Übergangs niemand schlecht wegkommt, planen wir zur Kompensation eine Bonus-CWL in naher Zukunft. Halte die Augen nach weiteren Einzelheiten offen.

Für Dörfer, in denen es etwas ruhig geworden ist

Im Mai werden einige Spieler Ereignisse erhalten, die für andere nicht verfügbar sein werden.

Dabei handelt es sich um Spieler, die Probleme damit haben, ihr Dorf vorwärtszubringen. Einige von ihnen haben untätige Bauarbeiter, andere könnten einen Schub für das Sammeln von Ressourcen gebrauchen und wieder andere machen kaum bis gar keinen Fortschritt.

Wir wollen diese Spieler ermutigen, ihren Fortschritt weiter voranzutreiben. Daher veröffentlichen wir diesen Monat die folgenden Ereignisse, die sich an sie richten:

Anmeldekalender

Schatzsuche-Ereignis

Schub für Ressourcensammler und Rabatte auf Verbesserungskosten

Wir glauben, dass diese Ereignisse die entsprechenden Spieler auf spaßigere, beständigere und aktivere Weise fortschreiten lassen. So kommen sie dem Endgame näher, wo die besten Inhalte auf sie warten, und können ebenfalls daran teilhaben!

Schatzsuche-Ereignis (Aufhol-Ereignis): Nur RH3 bis RH16

Die Schatzsuche kehrt Ende Mai zurück, aber mit einer Änderung. Sie wird nur auf Rathaus-Level 3 bis 16 verfügbar sein.

Diese Änderung erfolgt aus demselben Grund wie zuvor erläutert: Wir wollen, dass Spieler sich vorwärts bewegen, statt an Ort und Stelle festzustecken. Mehr Ereignisse bedeuten, es gibt mehr zu tun, mehr Belohnungen zu verdienen und mehr Gründe, das Spiel zu starten und zu spielen. Falls du noch nicht das Endgame erreicht hast, bleibt dadurch beim Fortschreiten nicht der Spaß auf der Strecke.

Ein gesundes Clash braucht Spieler, die kontinuierlich vorankommen, sich an Kriegen beteiligen und in Richtung Spitze zielen. Ereignisse wie die Schatzsuche sind besonders effektiv dabei, diesen Spielern zu helfen, aufzuholen und beschäftigt zu bleiben. Wir beginnen also damit, sie dort ins Visier zu nehmen, wo die größte Wirkung zu erzielen ist.

Das heißt für Endgame-Spieler nicht, dass ihnen Inhalte weggenommen werden. Es geht darum, ein starkes Clash-Ökosystem zu bewahren, damit es immer mehr Rivalen zum Bekämpfen und mehr Clans zum Kräftemessen gibt und mehr Gründe, weiter an die Spitze zu drängen. Wir werden weiterhin auch Inhalte und Ereignisse bringen, die auf das Endgame abzielen.

Unbegrenzter-Drachenfürst-Ereignis

Am Ende des Monats wird der Drachenfürst von der Kette gelassen.

Du wirst ihn (und seine Ausrüstung) mit voller Kraft einsetzen können, selbst während er gerade verbessert wird. Keine Ausfallzeit, keine Warterei. Wir wollen, dass alle erleben, wie stark dieser Held sein kann, ohne dass dem irgendetwas im Wege steht.

Ein Hinweis bezüglich A/B-Tests

Einige Ereignisse in diesem Monat werden Teil von begrenzten Tests sein. Wir wollen das gleich von Beginn an klarstellen.

Das lässt sich folgendermaßen einordnen: Wenn wir etwas Neues ausprobieren, wie ein neues Ereignisformat, ein Angebot oder ein Belohnungssystem, dann fahren wir manchmal kleine Tests. Bei diesen bekommen Spieler womöglich leicht andere Versionen desselben Ereignisses zu Gesicht oder in manchen Fällen eine Extra-Bonusversion.

Das hilft uns dabei, zu verstehen, was tatsächlich funktioniert. Kommen die Spieler häufiger zurück? Wird der Fortschritt verbessert? Macht das Ganze mehr Spaß?

Ohne diese Tests müssten wir raten. Dank ihnen können wir Entscheidungen auf Basis echten Spielerverhaltens treffen. Wenn etwas einen starken positiven Einfluss hat, können wir es öfter veranstalten oder sogar dauerhaft verankern. Wir wissen, dass Häuptlinge sich gerne mit ihren Clankameraden austauschen und dabei könnte auffallen, dass nicht für alle dasselbe Ereignis verfügbar ist. Das ist während dieser Art von Tests auch zu erwarten.

Wir halten die Tests überschaubar, also wird nur eine begrenzte Anzahl von Spielern eine leicht veränderte Version erhalten. Wenn du dich in einer dieser Gruppen befindest, wird sich nichts ungewöhnlich anfühlen. Entweder hast du das Ereignis oder du hast es nicht, oder du erlebst es auf leicht andere Weise. Was wir dabei erfahren, teilen wir, wann immer wir können.

Vielen Dank für die Treue, dafür, Dinge beim Namen zu nennen, wenn sie sich nicht richtig anfühlen, und dafür, uns dabei zu helfen, Clash jeden Monat besser zu machen. Ob du schon alles aufs Maximum gebracht hast oder gerade deine ersten Mauern hochziehst – du bist ein Teil davon, dieses Spiel am Leben zu halten.

Weiterhin viel Spaß mit Clash!