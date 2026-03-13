Schau nach oben, Häuptling! Das Clanrausch-Ereignis ist zurück! Dieses Mal dreht sich alles um die Drachen des Fürsten – sie schmelzen das Gold des Dorfes!

Sammle über Kämpfe im Heimatdorf, Clankriegskämpfe, Einzelspielerangriffe, Sammler und die Beutekarre mit deinem Clan zusammen Gold, um deine Lager zu füllen und Geschmolzenes Gold beizutragen. Verwende den Drachenfürsten, um mehr Geschmolzenes Gold zu verdienen, und schließe den Pfad ab, um die 3x3 Felder große Elektrodrachen-Statue als Dekoration freizuschalten!

Ich will dabei sein!

Das Clanrausch-Ereignis ist verfügbar für Spieler mit Rathaus-Level 6 oder höher.

Wann?

Beginn des Ereignisses:

13. März, 8:00 Uhr UTC

Ende des Ereignisses:

20. Mai, 8:00 Uhr UTC

Nach Ende des Ereignisses am 20. März kannst du noch einen Tag lang (bis 21. März um 8:00 Uhr UTC) auf das Ereignisgebäude zugreifen, um deine Belohnungen einzufordern.

Ein funkelnder Schatz!

Gold. Wunderschönes, glänzendes, lager-sprengendes Gold. Der Drachenrausch dreht sich voll und ganz um den Überfall auf deine Gegner und das Erbeuten von so viel Gold, wie du tragen kannst. Jede Goldmünze, die du aus Kämpfen und Einzelspielerkämpfen, von Sammlern und Beutekarren erhältst, wird zu Geschmolzenem Gold für deinen Clan. Dieses Ereignis ist pures Goldfieber, Häuptling, und das lässt sich nur heilen, wenn man noch mehr sammelt.

Ereignisressource: Geschmolzenes Gold

All das Gold, das dein Clan sammelt, liegt nicht einfach nur herum und ist hübsch anzusehen. Es wird in Geschmolzenes Gold verwandelt – die brandheiße Ereignisressource, die deinen Clanrausch-Fortschritt antreibt. Je mehr Gold du lieferst, desto eher kann dein Clan es in eine ruhmreiche Dekoration verwandeln.

Entfessle den Drachenfürsten

Willst du noch mehr Geschmolzenes Gold? Sorge für Hitze mit dem Drachenfürsten. Wenn du ihn bei deinen Angriffen einsetzt, verdienst du zusätzliches Geschmolzenes Gold aus dem Gold, das du sammelst. Das bedeutet eine größere Schmelze, schnelleren Fortschritt und mehr Schätze, die sich direkt in die Schmiede deines Clans ergießen. Wenn du dem Gold hinterherjagst, Häuptling, dann kannst du das auch einfach mit einem Drachen tun.

Ereignisschub!

Am 19. März wird die Menge an Geschmolzenem Gold, die du pro erbeutetem Gold erhältst, Clan-weit erhöht!

Belohnungen: Elektrodrachen-Statue und mehr!

Liefere deinem Clan Geschmolzenes Gold, um Truhen und eine Clanburg-Torte auf dem Belohnungspfad freizuschalten. Schließe das Ereignis ab, um die 3x3 Felder große Elektrodrachen-Statuen-Deko freizuschalten.

Einfordern von Belohnungen

Für das Einfordern von Belohnungen bestehen die folgenden Voraussetzungen:

Du musst in einem Clan sein.

Du musst während des Ereignisses mindestens einen Beitrag in deinem aktuellen Clan leisten.

Du musst deine Belohnungen innerhalb von einem Tag nach Ende des Ereignisses abholen.

Wechsel des Clans

Du kannst während des Clanrausch-Ereignisses den Clan wechseln, selbst wenn du schon zum Belohnungspfad eines Clans beigetragen hast. Du kannst mit deinem neuen Clan teilnehmen, solange dieser weniger als 100 Beitragende umfasst.

Du verdienst nur Belohnungen von dem Clan, dem du am Ende des Ereignisses angehörst, und solange du mindestens einen Beitrag im Clan geleistet hast.