Ein riesiger Meteor ist im Dorf eingeschlagen und hat eine Clash-Weihnacht-Frostzeit eingeläutet! Kämpfe dich durch Schneewüsten, triff auf Frostmonster und spiele unverfroren spaßige Ereignisse in einer eiszigartigen Saison!

1.–11. Dezember: Clankriegsligen – Kämpfe mit deinem Clan gegen andere und sichere dir Belohnungen!

3.–31. Dezember: Frostzeit-Szenerie im Shop verfügbar. Wolltest du dein Dorf schon immer einmal zu einer eisigen Frostfestung machen? Jetzt ist deine Zeit endlich gekommen!

5.–31. Dezember: Frostzeit-Heldenskins im Shop verfügbar. Diese Skins gewähren ein Coolheitsplus trotz Minusgraden!

8.–31. Dezember: Das Schmelzchaos-Medaillenereignis heizt uns ein. Sammle Schlaffünkchen und verdiene Glutmedaillen, die du beim Händler gegen zusätzliche Belohnungen und Ausrüstung eintauschen kannst.

12.–19. Dezember: Das Clanrausch-Ereignis macht Teamwork zu Dreamwork. Arbeite mit deinem Clan zusammen, um geteilte Belohnungen zu verdienen und eine epische 3x3-Dekoration fürs Abschließen des Pfads zu erhalten! Halte während des Ereignisses Ausschau nach Clanrausch-Schüben. Mit diesen rauschst du noch schneller über den Belohnungspfad!

12.–19. Dezember: Der Kobauldarbeiter und der Koboldforscher kommen an. Die beiden helfen dir gegen einen kleinen Juwelenlohn in deinem Dorf.

22–28. Dezember: Die Clanspiele kehren zurück ... mit einer Neuerung. Schließe Aufgaben mit deinem Clan ab, um Punkte zu verdienen und Belohnungen freizuschalten. Der Strongman erhöht die Anzahl an Punkten, die du diese Saison verdienen kannst, von 4000 auf 10.000. Dadurch wird es für Clans mit weniger aktiven Mitgliedern einfacher, alle Belohnungen freizuschalten. Du benötigst nach wie vor 4000 Punkte, um die zusätzliche Belohnung freizuschalten, wenn die Spiele enden.

29. Dezember–2. Januar: Das Sternenjäger-Ereignis kehrt zurück. Verdiene in Kämpfen und Ranglistenkämpfen Sterne, um zusätzliche Belohnungen freizuschalten!