Die Party ist noch nicht vorüber! Die Kobolde haben sich auf die Jagd nach endlosem Gold gemacht, dabei jedoch unter deinem Dorf seltsame Mixhelden gefunden. Die Afterparty läuft, mach dich bereit für eine verrückte Mix-A-Rama-Saison!

1.–9. September: Stell dich der Herausforderung „Bohrung ohne Boden“ und verdiene Belohnungen!

1.–11. September: Clankriegsligen sind zurück! Kämpfe um Ruhm und Belohnungen!

1.–30. September: Der Goldpass ist hier und mit ihm ein schmelzender Lakaienprinz-Skin – der Lavaprinz!

1.–30. September: Der Kobauldarbeiter wollte nicht untertauchen, sondern viel lieber im Dorf aushelfen … wenn du die Juwelen hast.

3.–30. September: Die Mix-A-Rama-Szenerie ist da! Mit den doppelt so großen und angepassten äußeren Gebäuden wird diese Untergrund-Szenerie dich tieeef beeindrucken!

5.–30. September: Die ersten Mix-A-Rama-Skins erscheinen im Shop. Diese Finsterreich-Rabauken sind eine seltsame Mischung aus Truppe und Held! Sieh sie dir an: Tentakelkönig, P.E.K.K.Ö.N.I.G.I.N., Wächter Ivan und Yeti-Gladiatorin.

9.–16. September: Von Spielern gewähltes Rampenlicht-Ereignis! Die beliebteste Supertruppe aus unserer Super-Community-Abstimmung wird in diesem besonderen Rampenlicht-Ereignis vorgestellt. Hol dir den Ereignispass und verdiene genügend Medaillen, um die 3x3-Super-Dekoration freizuschalten: den Cartoonbeschwörer!

15. September: Die Tabletop-RPG-Designs sind zurück im Shop – unter anderem die Legendäre Szenerie „Clash of Dragons“!

17.–20. September: 4-facher Sternebonus – mehr Ressourcen, mehr Belohnungen, mehr Gründe zum Kämpfen!

22.–28. September: Die Clanspiele sind zurück! Nutze den Supertruppen-Rabatt, um Aufgaben abzuschließen.

22.–28. September: Mit 99 % Supertruppen-Rabatt sind die Clanspiele-Aufgaben fix eingesackt!