Die Ketten sind gesprengt, die Tore zu Asche zerfallen und der Drachenfürst hat seine Freiheit erlangt! Die Drachenflucht-Saison steht bevor und darin dreht sich alles (wenig verwunderlich) um Drachen. Der Himmel steht in Flammen. Abwehranlagen stehen in Flammen. Alles steht in Flammen. Entfessle lohende Heldenskins, stürze dich in Ereignisse voller Drachen und meistere Herausforderungen, in denen mutige Krieger und noch mutigere Bestien gefragt sind.

1.–31. März: Goldpass: Verleihe deinem Dorf mit dem neuen und verbesserten Goldpass einen Schub! Sichere dir zusätzliche Vorteile und Gegenstände, wandle mit dem Schürfer deine Erze um und schalte den Drachenschuppen-Prinzen als Heldenskin frei.

1.–7. März: Entfesselter Drachenfürst: Nutze für begrenzte Zeit diesen neuen wilden Helden und seine Ausrüstung mit der maximal durch deinen Rathaus-Level zulässigen Stärke!

1.–31. März: Drachenfürst-Herausforderungslevel: Lerne den Drachenfürsten in diesen auf ihn zugeschnittenen Herausforderungsleveln kennen, die in drei Schwüngen hinzugefügt werden. Schalte dabei tonnenweise coole Belohnungen wie Magische Snacks und sogar eine Drachendekoration, die dir eventuell bekannt vorkommen wird, frei!

3.–31. März: Das Zeitalter der Drachen bricht an: Führe in dieser Saison mit Drachen-Verstärkungen aus dem Himmel Zerstörung herbei. Mit dabei sind:

3. März: Drachen

4. März: Drachenbabys

5. März: Drachenreiter

6. März: Elektrodrachen

7. März: Superdrachen

8. März: Infernodrachen

9. März: Azurblaue Drachen

10. März: Alle Drachen gleichzeitig!

19. März: Ein gewaltiger Schwarm Elektrodrachen schwingt sich in den Himmel!

27.–31. März: Drachenreiter (es kommen täglich mehr hinzu)

1.–11. März: Die Clankriegsliga läuft! Führe in den Modi 15-gg.-15, 30-gg.-30 oder im völlig neuen 5-gg.-5-Modus Drachenkriege gegen sieben andere Clans!

3.–31. März: Drachenflucht-Szenerie: In dieser tief im Inneren eines aktiven Vulkans verborgenen Drachenfestung werden die niederträchtigsten aller Truppen gefangen gehalten! Bei derartigen Sicherheitsvorkehrungen bedürfte es heldenhafter Fähigkeiten, um jemanden daraus zu befreien.

5.–31. März: Drachenschuppen-Heldenskins: Lege deinen Helden legendäre, in Drachenfeuer geschmiedete Rüstung an, die eine Aura von Feuer, Zorn und uralter Macht ausstrahlt.

7.–14. März: Drachendynamik-Medaillenereignis: Nutze Superdrachen, um im Kampf mehr Drachenschuppen zu verdienen. Sammle Schuppen, um Belohnungen und Diamantmedaillen freizuschalten. Verwende Schuppenmedaillen beim Händler, um noch mehr Belohnungen zu erhalten!

13.–20. März: Clanrausch: Die Drachenanhänger des Fürsten schmelzen Gold aus dem Dorf ein! Sammle über Kämpfe im Heimatdorf, Clankriegskämpfe, Einzelspielerangriffe, Sammler und die Beutekarre mit deinem Clan zusammen Gold, um deine Lager zu füllen und Geschmolzenes Gold beizutragen. Nutze den Drachenfürsten, um noch mehr Geschmolzenes Gold zu verdienen. Schließe den Pfad ab, um eine Dekoration freizuschalten!

22.–28. März: Clanspiele – Drachenedition: Es erscheinen öfter Aufgaben mit Bezug zu Drachen und sie gewähren mehr Punkte für die Spiele als gewöhnlich! Setze den Drachenfürsten bei Angriffen ein, um noch mehr zu verdienen, und hol dir in den Clanspielen haufenweise funkelnde Belohnungen!