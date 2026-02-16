Große Veränderungen beim Goldpass!
Der Saisonpass ist seit 2018 Teil von Clash. Wir haben ihn im Laufe der Jahre verbessert, aber im Kern sah er lange Zeit gleich aus und spielte sich gleich. Doch das ändern wir jetzt, und zwar ab nächste Saison!
Wir haben den Goldpass von Grund auf überarbeitet, damit er sich moderner anfühlt, es belohnender ist, ihn durchzuspielen, und er eine bessere Balance für Silber- wie Goldspieler bietet. Dies umfasst neue Features, ein neues Fortschrittssystem und einige Veränderungen der Art, wie Belohnungen auf dem Pfad erscheinen.
Dann gehen wir diese Änderungen mal durch: Mach‘s dir bequem und lies weiter, Häuptling!
Eine brandneue Goldpass-Erfahrung
Das gesamte Goldpass-Interface wurde aufgemöbelt:
Ein neues Vollbild-Design
Größere Icons und bessere Sichtbarkeit der Belohnungen
Ein sauberer, moderner Verlauf, durch den der Fortschritt besser verständlich ist.
Alle Aspekte sollten schneller, klarer und befriedigender zu verwenden sein.
Neues Aufgabensystem: Tagesaufgaben!
Wir haben die Art, wie du Saisonpunkte erhältst, komplett überarbeitet.
Das alte Herausforderungssystem wurde durch ein einfacheres Tagesaufgaben-Setup ersetzt. Jeden Tag gibt es 8 stets verfügbare Aufgaben, die sich auf normales Gameplay konzentrieren. Sie enden nicht irgendwann, und sie sind auf Anhieb leicht verständlich (selbst wenn du ein Spieler auf Rathaus-Level 7 bist, der für seine Angriffe immer noch Riesen mit Ballons verwendet!).
Der Abschluss von Aufgaben verschafft dir Stempel. Sammle genug Stempel, um eine Stempelkarte zu füllen, und du verdienst Bonus-Saisonpunkte.
Du beginnst die Saison mit mehreren Stempelkarten und bekommst jeden Tag eine neue. Die Karten werden gestapelt. Wenn du also einen Tag verpasst, dann fällst du nicht automatisch zurück, sondern kannst später jederzeit wieder aufholen.
Goldpass-Spieler verdienen zusätzliche Bonuspunkte, wenn sie Stempelkarten komplettieren, und in der finalen Woche der Saison verdienst du sogar noch mehr Punkte je Stempel und vollständiger Karte. Dadurch fühlt sich der Abschluss der Saison schneller und belohnender an, vor allem für Gelegenheitsspieler.
Weil Punkte jetzt gleichmäßiger durch die Saison hindurch verdient werden, haben wir den alten Bonus für den fortgesetzten Goldpass-Kauf entfernt. Der Fortschritt sollte sich jetzt reibungsloser und gleichmäßiger für alle anfühlen.
Jetzt neu: Auswahlknoten!
Ja, du hast richtig gehört! An bestimmten Stellen des Pfads kannst du jetzt zwischen zwei Belohnungen wählen, anstatt auf eine festgelegt zu sein. Diese Wahlmöglichkeiten sollen dir dabei helfen, deine Belohnungen besser auf deinen aktuellen Rathaus-Level und deine Verbesserungspläne abzustimmen, und sie geben dir letztlich die Chance, das zu wählen, was dir am besten gefällt.
Du wirst zum Beispiel wählen können zwischen:
Zwei Heldenskins – entweder dem Skin der aktuellen Saison oder einem zurückkehrenden Klassiker
Einer Rune des Golds oder einer Rune des Elixiers (ja ... doppelt!)
Einem Buch des Kampfes oder einem Buch der Zauber (ebenfalls ... doppelt!)
Höhere Rathaus-Level schalten bedeutendere Wahlmöglichkeiten frei, während niedrigere nur Belohnungen erhalten, die sinnvoll für ihren Fortschritt sind. Wenn du kurz vor der Verbesserung deines Rathauses stehst, lohnt es sich, sie vor dem Beginn der März-Saison durchzuführen, um vom Start weg mehr Wert geboten zu bekommen!
Auswahlknoten drehen sich voll und ganz um Planung und Flexibilität. Du weißt weiterhin genau, was du bekommst. Du kannst dich nur nun für die Option entscheiden, die am besten zu deinem Dorf passt.
Ein wichtiger Hinweis: Wenn ein Auswahlknoten nicht beansprucht wird, bevor die Saison endet, dann wird automatisch die erste gezeigte Option gewählt, oder es erfolgt eine Umwandlung in Juwelen, falls dein Inventar voll ist – so wie das aktuell schon bei nicht beanspruchten Belohnungen der Fall ist.
Das Sparschwein ist jetzt das Sparschweinchen: Klingt niedlicher, ist aber auch größer & besser!
Im Gedenken an das Schweinchen des Schweinereiters. Die Saisonbank wurde umgebaut zum Sparschweinchen.
Sie startet jetzt von vornherein mit maximaler Größe, es gibt keine Größenverbesserungen oder Einkommensmultiplikatoren mehr. Stattdessen wendet der Goldpass einen 5-fachen Auszahlungsmultiplikator an, wenn du den Inhalt der Bank am Ende der Saison einforderst.
Silberpfad-Spieler verdienen bis zu:
8 Mio. Gold und Elixier
2 Mio. Bauarbeitergold und Bauarbeiterelixier
Goldpass-Spieler verdienen bis zu:
40 Mio. Gold und Elixier
10 Mio. Bauarbeitergold und Bauarbeiterelixier
Das Sparschweinchen skaliert jetzt mit dem Rathaus-Level. Auf niedrigeren Rathaus-Leveln wird die Gesamtsumme jetzt niedriger als zuvor sein, bei höheren Rathaus-Leveln winkt eine höhere Auszahlung. Dies sorgt für Fairness und Kontrollierbarkeit über alle Stufen des Fortschritts hinweg.
Verbesserungen der bestehenden Goldpass-Vorteile
Du kannst jetzt „Spenden für 1 Juwel“ auf dich selbst anwenden, was das Farmen und den Aufbau erheblich reibungsloser macht. Ob du nun in der Legenden-Liga spielst oder spät für deinen CWL-Angriff dran bist – bei uns liegst du richtig. Beziehungsweise bei dir selber!
Zudem hast du jetzt, wenn du bei einem vollen Lager einen magischen Gegenstand erhältst, die Möglichkeit, ihn sofort zu verwenden (oder zu verkaufen).
Wir haben diese Saison auch mehr Hindernisschaufeln im Angebot, nämlich bis zu drei! Lass uns diese aufgetürmten Dekos im Dorf aufstellen, Häuptling!
Truhen gibt es jetzt auf dem Silberpfad!
Truhen erscheinen jetzt direkt auf dem Silberpfad und sie ersetzen die meisten der Tränke, die garantierte Belohnungen darstellten. Jede Truhe enthält eine zufällige Belohnung, und das können Erze, Designs oder andere Bonusgegenstände sein!
Wir wissen, dass sich das nicht nach einem vollwertigen Ersatz anfühlen mag, aber wir denken, dass es besser für die Spieler ist, weil sie die Chance haben, sogar noch bessere Belohnungen zu erhalten. Auch Free-to-play-Spieler haben es verdient, an Bücher und Skins zu kommen – und Kisten sind die beste Möglichkeit, diese auf spannende Weise zu liefern!
Wenn du den kompletten Pfad mal im Spiel gesehen hast, sollte das klar werden! Falls du das nicht so empfindest, dann teile uns gerne deine Gedanken über die sozialen Netzwerke mit.
WARUM DIESE AUFTEILUNG WICHTIG IST
Auswahlknoten verbessern deine Fähigkeit, das Spiel rund um den Fortschritt deines Dorfs zu kontrollieren und zu planen. Bei den Truhen geht es darum, dich zu überraschen und dir die Chance zu geben, etwas zu gewinnen, das womöglich in einem anderen Teil des Spiels sehr schwer zu bekommen ist.
Neues Goldpass-Feature: Schürfer (RH10+)
EIN NEUER CHARAKTER kommt in unsere Dörfer! Goldpass-Spieler werden den Zugriff auf einen neuen Dorfhelfer freischalten, den „Schürfer“, sobald sie 2400 Saisonpunkte erreicht haben.
Der Schürfer wandelt Erze in andere Erze um, wobei es eine Abklingzeit gibt, so wie bei der allseits bekannten und beliebten Alchemistin.
Es gibt keine Juwelenkosten, keine Verbesserungen und keine Boni – nur eine simple, vorhersagbare Umwandlung alle 23 Stunden.
Spieler unter Rathaus-Level 10 werden stattdessen einen Ressourcentrank bekommen. Mehr Einzelheiten zum Schürfer findest du in Creator-Videos!
FORTSCHRITT UND SKALIERTE BELOHNUNGEN
Der Goldpass-Fortschritt ist jetzt die Saison hindurch gleichmäßiger. Weil Aufgaben täglich und nicht alle auf einmal auftauchen, werden Vorteile in einer gleichmäßigeren Geschwindigkeit freigeschaltet. Einige Spieler schalten gewisse Schübe vielleicht etwas später als zuvor frei, aber Gelegenheitsspielern sollte es einfacher fallen, Schritt zu halten.
Alle Belohnungen des Saisonpasses skalieren auf Basis deiner Rathaus- und Meisterhütte-Level zu Beginn der Saison. Dies umfasst auch die Ressourcen-Belohnungen, Truheninhalte und das Sparschweinchen.
Wenn die Saison beginnt, wird die Skalierung festgelegt. Die Verbesserung des Rathauses während der Saison ändert also nichts an den Belohnungen auf diesem Pfad. Wenn du kurz vor der Verbesserung stehst, dann solltest du sie am besten noch vor Beginn der Saison abschließen, um im folgenden Monat wertigere Belohnungen zu erhalten. Berücksichtige das besser, bevor die Februar-Saison endet!
Überstürztes Spielen ist allerdings immer noch nicht in Ordnung ... (oder schon??)
EIN GOLDPASS, DER SICH MIT CLASH WEITERENTWICKELT
Die Überarbeitung des Goldpasses soll dazu führen, dass er sich modernder, motivierender und besser auf die Art ausgerichtet anfühlt, wie die Spieler Clash heute tatsächlich spielen – ob du ein Free-to-play- oder Goldpass-Spieler bist, oder irgendwas dazwischen.
Der neue Goldpass startet nächste Saison, also am 1. März. Wir wollten diese Veränderungen frühzeitig kommunizieren, damit du weißt, was du zu erwarten hast, und damit du genug Zeit hast, dich darauf vorzubereiten.
Wie immer haben wir ein waches Auge auf Feedback und werden bei Bedarf darauf reagieren!
Dein Clash of Clans-Team