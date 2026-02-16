Verbesserungen der bestehenden Goldpass-Vorteile

Du kannst jetzt „Spenden für 1 Juwel“ auf dich selbst anwenden, was das Farmen und den Aufbau erheblich reibungsloser macht. Ob du nun in der Legenden-Liga spielst oder spät für deinen CWL-Angriff dran bist – bei uns liegst du richtig. Beziehungsweise bei dir selber!

Zudem hast du jetzt, wenn du bei einem vollen Lager einen magischen Gegenstand erhältst, die Möglichkeit, ihn sofort zu verwenden (oder zu verkaufen).

Wir haben diese Saison auch mehr Hindernisschaufeln im Angebot, nämlich bis zu drei! Lass uns diese aufgetürmten Dekos im Dorf aufstellen, Häuptling!

Truhen gibt es jetzt auf dem Silberpfad!

Truhen erscheinen jetzt direkt auf dem Silberpfad und sie ersetzen die meisten der Tränke, die garantierte Belohnungen darstellten. Jede Truhe enthält eine zufällige Belohnung, und das können Erze, Designs oder andere Bonusgegenstände sein!

Wir wissen, dass sich das nicht nach einem vollwertigen Ersatz anfühlen mag, aber wir denken, dass es besser für die Spieler ist, weil sie die Chance haben, sogar noch bessere Belohnungen zu erhalten. Auch Free-to-play-Spieler haben es verdient, an Bücher und Skins zu kommen – und Kisten sind die beste Möglichkeit, diese auf spannende Weise zu liefern!

Wenn du den kompletten Pfad mal im Spiel gesehen hast, sollte das klar werden! Falls du das nicht so empfindest, dann teile uns gerne deine Gedanken über die sozialen Netzwerke mit.

WARUM DIESE AUFTEILUNG WICHTIG IST

Auswahlknoten verbessern deine Fähigkeit, das Spiel rund um den Fortschritt deines Dorfs zu kontrollieren und zu planen. Bei den Truhen geht es darum, dich zu überraschen und dir die Chance zu geben, etwas zu gewinnen, das womöglich in einem anderen Teil des Spiels sehr schwer zu bekommen ist.

Neues Goldpass-Feature: Schürfer (RH10+)

EIN NEUER CHARAKTER kommt in unsere Dörfer! Goldpass-Spieler werden den Zugriff auf einen neuen Dorfhelfer freischalten, den „Schürfer“, sobald sie 2400 Saisonpunkte erreicht haben.

Der Schürfer wandelt Erze in andere Erze um, wobei es eine Abklingzeit gibt, so wie bei der allseits bekannten und beliebten Alchemistin.

Es gibt keine Juwelenkosten, keine Verbesserungen und keine Boni – nur eine simple, vorhersagbare Umwandlung alle 23 Stunden.

Spieler unter Rathaus-Level 10 werden stattdessen einen Ressourcentrank bekommen. Mehr Einzelheiten zum Schürfer findest du in Creator-Videos!