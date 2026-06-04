Das Dorf hat auf Plus Ultra umgeschaltet! Der M.E.C.H.A. ist zurück! (Nein, er ist nicht rot. Ja, wir wissen, dass ihn das dreimal so schnell machen würde. Frag bitte nicht weiter danach.) Die Besenhexe ist zurück – Wind in ihren Haaren, Katze auf ihrer Schulter, das Rathaus im Visier. Die Bogenschützen-Königin hat einen Pfeil bekommen, der so groß ist, dass er eine eigene Eröffnungssequenz bekommt. Und irgendwo abseits des Bildschirms macht sich die Glückskatze bereit für eine Enthüllung, von der wir nur annehmen können, dass sie sechs Episoden dauern wird.

Willkommen beim Anime-Wut-Medaillenereignis! Kämpfe, sammle und schrei deine Angriffe laut heraus auf dem Weg zu mächtigen Belohnungen und großartigen Designs. Ganz recht!

Du nimmst bereits teil!

NANI?! Das Anime-Wut-Medaillenereignis ist verfügbar für Spieler mit Rathaus-Level 6 oder höher.

Wann?

Ereignisbeginn: 4. Juni um 08:00 Uhr UTC

Ereignisende: 15. Juni um 08:00 Uhr UTC

Nach Ereignisende bleiben dir noch zwei Tage lang Zugriff auf den Ereignisreiter beim Händler sowie das Ereignisgebäude, also bis 17. Juni um 08:00 Uhr UTC. Nutze deinen Trainings-Arc voll aus!

Ereignisressourcen:

Glücksmünzen

Sie lassen sich während des Ereignisses in gegnerischen Dörfern finden. Zerstöre die entsprechenden Gebäude, um sie zu sammeln und auf dem Ereignispfad voranzukommen. Je mehr du kämpfst, desto mehr Miaumedaillen schaltest du frei – es wird alles ganz nach dem Keikaku verlaufen.

Anmerkung des Übersetzers: Keikaku heißt Plan.

Miaumedaillen

Verdiene Miaumedaillen, indem du auf dem Ereignispfad vorankommst. Gib sie beim Händler für mächtige Belohnungen aus, einschließlich einer brandneuen epischen Ausrüstung und der Furorfigur-Superdekoration, dem ultimativen Glücksbringer für dein Rathaus.

Zeitlich begrenzte Einheiten kommen zurück!

Zwei bekannte Silhouetten sind zurück, weil diese Fortsetzung nach dem Kanon besser ist:

M.E.C.H.A. – Weiße Lackierung, blaue Verzierungen, gelbes V. Geht zuvorderst auf Verteidigungen los und fügt Mauern 20-fachen Schaden zu. Irgendwo nennt ihn ein Häuptling nur den weißen Teufel.

Besenhexe – Fliegt schnell, hegt tiefen Groll gegen Magiertürme und lässt Hexengeister erscheinen, wenn sie getroffen wird (und diese Geister schlagen viermal härter zu als sie selbst). Hat nichts mit einem bestimmten Lieferservice zu tun.

Beide kehren während des Anime-Wut-Medaillenereignisses als Rampenlicht-Einheiten zurück.

Ereignisgebäude: Glückskatze

Eine rundliche Katze ist ins Dorf gewandert und hat sich zur Göttin des Glücks erklärt. Barbaren meinen, sie wäre ein Yōkai. Barbaren essen aber auch Steine. Wie auch immer. Sie verlangte Glücksmünzen als Tribut und versprach dafür Glück, und dann fragte sie, ob wir Manjū hätten. Wir haben keine Manjū. Wir haben Glücksmünzen. Anscheinend sind die gut genug.

Händler

Du ... gehst also zur Theke? Statt davonzulaufen, kommst du direkt zu uns?

Verdiene Belohnungen über den Ereignispfad und gib deine Miaumedaillen beim Händler aus, zum Beispiel für Folgendes:

Epische Monolithpfeil-Ausrüstung

Superdeko: Furorfigur

Szenerie-Teile mit Anime-Thema (Dach, Mauer, Boden, Unterkunft)

Magische Gegenstände: Runen, Bücher, Hindernisschaufel

Tränke: Bauarbeiter, Macht, Forschung, Begleiter, Ressourcen, Uhrenturm, Training

Erz: Stern, Glimmer und Glanz

Haufenweise Elixier und Gold

Ereignispass

Schalte den Ereignispass für zusätzliche Belohnungen frei und schreite damit schneller auf dem Ereignispfad fort. Der Pass selbst ist im Ultra-Instinct-Modus, damit du das nicht sein musst.

Neue epische Bogenschützen-Königin-Ausrüstung: Monolithpfeil

Eine neue epische Ausrüstung für die Bogenschützen-Königin ist beim Händler aufgetaucht – im Himmel und auf Erden ist sie die Einzige, der diese Ehre zuteil wird. Schalte während des Ereignisses den mächtigen Monolithpfeil mit Miaumedaillen frei. Kagome hat angerufen. Sie will wissen, welches Futter du dafür benutzt hast.

Ereignis-Schub: Einige Tage vor Ende des Ereignisses erhält der Monolithpfeil einen Kraftschub – so bekommen Spieler, die ihn sich früh geholt haben, vor der Endsequenz einen Geschmack der wahren Macht.

Die Medaillen rufen. Die Mechs sind lauter, die Hexen schneller und dieser Pfeil ist auf lächerliche Weise viel zu groß.

Startet die Eröffnungssequenz. Die OVA der zweiten Staffel ist da!

Weiterhin viel Spaß mit Clash!