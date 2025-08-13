Versammle deinen Clan, denn das Heldenrausch-Clanereignis ist zurück! Diesmal sammelst du Dunkles Elixier und trägst mit Elixierlimo eine süße neue Ressource bei!

Trage mit deinen Clankameraden Elixierlimo an Franks Limonadenstand bei und schalte geteilte Belohnungen frei – einschließlich einer Clash-A-Rama-Szenerie!

Ich will dabei sein!

Das Heldenrausch-Clanereignis ist verfügbar für Spieler mit Rathaus-Level 7 oder höher.

Wann?

Beginn des Ereignisses:

13. August um 8:00 Uhr UTC

Ende des Ereignisses:

20. August um 8:00 Uhr UTC

Hol dir Dunkles Elixier – greife Helden an!

Sich Ressourcen von Sammlern und der Beutekarre zu sichern, ist eine großartige Methode, an Dunkles Elixier zu kommen. Aber Helden bei Angriffen zu besiegen, ist noch besser! Ziele auf Elixierlager und sich an Limo labende Helden ab. Helden mit höherem Level hinterlassen mehr Dunkles Elixier, wenn sie besiegt werden, also leg los und mach dein Dorf stolz!

Helden ohne Limit

Neben dem Heldenrausch-Ereignis findet auch das „Helden ohne Limit“-Ereignis statt. Mach dich bereit, pausenlose heroische Action zu entfesseln, selbst wenn die Helden gerade verbessert werden!

Ereignisressource: Elixierlimo

Geheimnisvolle süße Elixierlimo hat ihren Weg in die Lager für Dunkles Elixier gefunden. Sammle Dunkles Elixier durch Angriffe, Sammler und die Beutekarre und erhalte dieselbe Menge als Elixierlimo.

Trage im Clan Elixierlimo an Franks Limonadenstand bei, um geteilte Belohnungen zu verdienen. Ich bin mir sicher, dass auch Frank das zu schätzen weiß!

Ereignisschub!

Zu einer bestimmten Zeit während des Ereignisses wird die Menge an Elixierlimo, die du durch Sammeln von Dunklem Elixier erhältst, einen Schub erhalten. Dadurch wird Dunkles Elixier besser als nur eins zu eins in Elixierlimo umgewandelt. Achte während des Ereignisses darauf, wann der Schub aktiv ist. So wird dein Clan viel schneller auf dem Belohnungspfad vorankommen!