Skip to content
Supercell logo
Back to Clash of Clans News
9. Sept. 2025
Blog – Clash of Clans

Mini-Rampenlicht-Ereignis: Superdrache!

Die Superdrachen haben die Community-Abstimmung für das Mini-Rampenlicht-Ereignis für sich entschieden!

Es war ein harter Kampf, doch letztlich konnte sich der Superdrache mit 34 % aller Stimmen durchsetzen, während der Superyeti mit 31,4 % Stimmenanteil den zweiten Platz belegte. Demnach bringen eure Stimmen den Superdrachen ins Rampenlicht!

Beginn des Ereignisses:
9. September um 8:00 Uhr UTC

Ende des Ereignisses:
16. September um 8:00 Uhr UTC

Der Shop schließt am 18. September um 08:00 Uhr UTC.

Nach dem Ende des Ereignisses am 16. September hast du noch zwei Tage lang (bis zum 18. September um 8:00 Uhr UTC) Zugriff auf den Ereignisreiter beim Händler sowie das Medaillenereignis-Gebäude.

Verfügbar für Spieler ab Rathaus-Level 7.

Ereignistruppe: Superdrache

Ereignisressourcen

Weiche Währung: Eiswürfel

Harte Währung: Supermedaillen

Ereignisgebäude: Eisbad

Ereignisshop

Superdeko

Kirsch-Bonsai

Schweineberg-Szenerie

Tigerberg-Szenerie

Magiewächter

Magiegladiatorin

Discokönig

Herzjagdkönigin