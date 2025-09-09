Mini-Rampenlicht-Ereignis: Superdrache!
Die Superdrachen haben die Community-Abstimmung für das Mini-Rampenlicht-Ereignis für sich entschieden!
Es war ein harter Kampf, doch letztlich konnte sich der Superdrache mit 34 % aller Stimmen durchsetzen, während der Superyeti mit 31,4 % Stimmenanteil den zweiten Platz belegte. Demnach bringen eure Stimmen den Superdrachen ins Rampenlicht!
Beginn des Ereignisses:
9. September um 8:00 Uhr UTC
Ende des Ereignisses:
16. September um 8:00 Uhr UTC
Der Shop schließt am 18. September um 08:00 Uhr UTC.
Nach dem Ende des Ereignisses am 16. September hast du noch zwei Tage lang (bis zum 18. September um 8:00 Uhr UTC) Zugriff auf den Ereignisreiter beim Händler sowie das Medaillenereignis-Gebäude.
Verfügbar für Spieler ab Rathaus-Level 7.
Ereignistruppe: Superdrache
Ereignisressourcen
Weiche Währung: Eiswürfel
Harte Währung: Supermedaillen
Ereignisgebäude: Eisbad
Ereignisshop
Superdeko
Kirsch-Bonsai
Schweineberg-Szenerie
Tigerberg-Szenerie
Magiewächter
Magiegladiatorin
Discokönig
Herzjagdkönigin