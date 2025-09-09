Die Superdrachen haben die Community-Abstimmung für das Mini-Rampenlicht-Ereignis für sich entschieden!

Es war ein harter Kampf, doch letztlich konnte sich der Superdrache mit 34 % aller Stimmen durchsetzen, während der Superyeti mit 31,4 % Stimmenanteil den zweiten Platz belegte. Demnach bringen eure Stimmen den Superdrachen ins Rampenlicht!

Beginn des Ereignisses:

9. September um 8:00 Uhr UTC

Ende des Ereignisses:

16. September um 8:00 Uhr UTC

Der Shop schließt am 18. September um 08:00 Uhr UTC.

Nach dem Ende des Ereignisses am 16. September hast du noch zwei Tage lang (bis zum 18. September um 8:00 Uhr UTC) Zugriff auf den Ereignisreiter beim Händler sowie das Medaillenereignis-Gebäude.

Verfügbar für Spieler ab Rathaus-Level 7.