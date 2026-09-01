Sehr geehrte Damen, Herren und Häuptlinge jedes Rathaus-Levels – John Cena ist abgetaucht. Seine Basis ist irgendwo da draußen, unsichtbar, für niemanden zu sehen. Aber Cody Rhodes lässt das nicht auf sich beruhen. Er fordert sein Team an, fordert Gefallen ein und fordert dich auf, bei der Suche mitzumachen. Und nicht nur dich, sondern alle. Millionen Häuptlinge gegen einen versteckten Superstar. WWE: „Die Suche nach Cena“ ist da. Glaubst du, dass du ihn sehen kannst?

1. bis 30. September: WWE-Heldenskins und -Szenerie – Sechs WWE-Superstars steigen mit deinen Helden in den Ring, und ein ganzer Geldkoffer-Tresor fällt auf dein Dorf. Cody Rhodes, Alexa Bliss, Iyo Sky, Kane und American Badass Undertaker treten als 9,99-Dollar-Heldenskins in Erscheinung, Jey Uso kommt mit dem Goldpass, und die Money in the Bank-XL-Szenerie rundet die Kooperation ab. Und sie alle sind ein einmaliges Angebot. Das bedeutet: Sobald „WWE: Die Suche nach Cena“ am 1. Oktober endet, packen diese Superstars ihre Sachen und verschwinden für immer aus dem Ring. Keine Wiederholungen, keine zweiten Chancen, diese Skins werden nicht zurückkehren. Niemals. Wenn du also eine Legende in deinem Dorf haben willst – diese Glocke läutet nur einmal für sie.

1. bis 30. September: John -Cena-Herausforderung – Um zur Legende zu werden, musst du eine besiegen! Sammle in der Saison Herausforderer-Kontrakte über Ereignistruhen und verdiene dir die Chance, die Basis eines unsichtbaren Superstars anzugreifen! Jeder Kontrakt verschafft dir einen 24-Stunden-Zugang und eine Chance, dir die „Codys Herausforderung“-Dekoration zu holen! 2 Sterne genügen, um die Deko einzusacken, aber die Spieler, die das am schnellsten schaffen, landen auf der globalen Bestenliste – und es warten Spezialpreise auf die Champions!

1. bis 30. September: WWE-Truhen – Den Monat über erscheinen besondere WWE-Truhen, hauptsächlich beim Money in the Bank-Rausch und WWE-Ausrüstungsknall, aber sie tauchen auch woanders auf. In den Truhen findest du ausgesuchte Beute, zum Beispiel: Erz, Magische Snacks, Ereignismedaillen, WWE-Dekorationen, die epische Actionheld-Ausrüstung, frühere Goldpass-Skins und die Herausforderer-Kontrakte, die du brauchst, um Cenas Basis überhaupt zu finden. Kein Kontrakt, kein Kampf um den Titel.

1. bis 30. September: Goldpass – Schalte Belohnungen frei, beschleunige deinen Fortschritt und hol dir den exklusiven Heldenskin dieser Saison: Jey Uso (Lakaienprinz) – Feelin' Ucey?! Du musst eine Legende besiegen, um eine zu werden, und dieser Königsmörder hat beim Royal Rumble einen der Größten aus dem Ring geworfen! UCE!

1. bis 30. September: Temporäre Einheiten – Den ganzen Monat lang befinden sich vier temporäre Einheiten in der Rotation. Sie kommen von den Kampfoptionen, dem Medaillenereignispfad und WWE-Armeelagern.

Yeti-Undertaker – Ein brandneuer Wettkämpfer: Yeti-Undertaker beansprucht einen Armeeplatz von 80, zielt auf Verteidigungen, fügt Mauern fünffachen Schaden zu, kehrt nach der Niederlage zweimal mit jeweils vier Skeletten der Dunkelheit zurück und wird 50 % gesünder und 60 % wütender, während deine Armee um ihn herum fällt.

K.A.N.E. – Die große rote Maschine höchstselbst: Kane beansprucht einen Armeeplatz von 75 und kämpft in der P.E.K.K.A.-Klasse, ist also darauf ausgerichtet, durch deine Verteidigung zu marschieren, als wäre sie gar nicht da.

YEETer – Ringt nie alleine: YEETer beansprucht einen Armeeplatz von 45 und beginnt jeden Kampf mit vier Stammes-Wechselmannschaft-Mitgliedern an seiner Seite. Er wechselt dann zu seinem eigenen Speer, sobald die Arbeit der Wechselmannschaft erledigt ist.

Riesenriese – Genau das, wonach es klingt: Der Riesenriese beansprucht einen Armeeplatz von 50, ist mit etwa dem Zehnfachen an Trefferpunkten und Schaden eines normalen Riesen ausgestattet, ignoriert Sprungfallen gänzlich und wird wütender, wenn seine Trefferpunkte unter 50 % fallen.

1. bis 6. September: Kampfoptionen – Erreiche einen bestimmten Prozentsatz an Zerstörung, damit eine Wahlmöglichkeit mitten im Kampf erscheint. Du wirst dann wählen können, ob du den Sieg mit zusätzlichem Gold einfährst (toll, um im Clanrausch Dampf zu machen) oder stattdessen eine der vier WWE-Einheiten einwechselst.

1. bis 11. September: Clankriegsliga – Zeit für das Hauptereignis. Kämpfe in 15-gg.-15- oder 30-gg.-30-Kriegen gegen sieben andere Clans, und zwar ohne irgendwelche Störungen – nur dein Clan gegen die anderen, für den Ruhm und großartige Beute.

1. bis 5. September: Money in the Bank-Clanrausch – Der Raubzug des Jahrhunderts! Sammle über Kämpfe im Heimatdorf, Einzelspielerangriffe, Sammler und die Beutekarre zusammen mit deinem Clan Gold, um deine Lager zu füllen und Diamanten beizutragen. Fülle mit den anderen den gemeinsamen Pfad des Clans und hol dir die Championgürtel-Dekoration. Du kannst auf dem Pfad auch ein paar WWE-Truhen einsacken. Am finalen Tag gibt‘s einen Clanrausch-Schub, und am 6. September kannst du noch fix deine Belohnungen einsammeln, bevor endgültig die Glocke schlägt.

1. bis 30. September: WWE-Sticker für den globalen Chat – Drei neue „WWE x Clash“-Sticker gehen diesen Monat im globalen Chat an den Start. Die Fußball-Sticker wurden ja sowieso aus ihren Verträgen entlassen.

2. bis 30. September: Money in the Bank-Szenerie – Das Schicksal steht auf dem Spiel! Ein mutiger Superstar muss die Ränge erklimmen und einen gewagten Schritt näher an das Championship-Gold machen. Ruhm. Ist. Grün! Eine XL-Szenerie, tief in einer Koboldhöhle gelegen.

3. bis 30. September: Heldenskin: Cody Rhodes (Barbarenkönig) – Er hat sein Königreich errichtet, um ein anderes zu vernichten! Der American Nightmare gibt alles, um John Cenas Herrschaft als bester Clasher der WWE zu beenden.

5. bis 30. September: Heldenskin: Alexa Bliss (Bogenschützen-Königin) – Eineinhalb wütende Meter groß erlaubt diese verquere Tochter der Zerstörung ihren Gegnern keinen Moment der Glückseligkeit.

6. bis 9. September: „Freund oder Feind“-Armeelager – Superstars begeben sich in deine Armeelager und stellen Ringe auf. Die Farben haben unterschiedliche Bedeutungen, je nachdem, auf welcher Seite des Angriffs du dich befindest. Roter-Ring-Superstars helfen dir bei der Verteidigung und kämpfen beim Angriff gegen dich. Blauer-Ring-Superstars helfen dem Gegner bei der Verteidigung und dir beim Angriff. Lies das gerne noch einmal, Häuptling.

7. bis 30. September: Heldenskin: Iyo Sky (Königliche Gladiatorin) – Erlebe sie! Ihr Höhenflug durch die WWE-Ränge beweist, dass sich dieses Genie des Himmels problemlos Aktenkoffer schnappt und Weltmeister festnagelt.

8. bis 30. September: Heldenskin: Kane (Drachenfürst) – Von den sengenden Flammen des Undertaker verbrannt ist dieser Schwefelbruder aus der Asche auferstanden und der Gefangenschaft entflohen, um alles in seinem Weg zu zermalmen.

9. bis 22. September: WWE-Ausrüstungsknall – Hol dir Teamtickets in Heimatdorf-Kämpfen, um Belohnungen, Einheiten und Champ-Medaillen freizuschalten. Wechsle mehr Einheiten ein oder schalte zusätzliche Medaillen frei, während du die Basis des Gegners zerstörst. Gib beim Händler Champ-Medaillen aus und lass die Kumpel-Kraft den Rest erledigen.

9. bis 22. September: Kampfoptionen Nr. 2 – Zeit für Runde 2, und diesmal ist es ein Dreier-Schlagabtausch: Erreiche den Zerstörungsprozentsatz und wähle zwischen einer WWE-Einheit, Ressourcen (Gold, Elixier oder Dunkles Elixier) oder einem dicken Haufen Ausrüstungsknall-Währung.

10. bis 30. September: Heldenskin: American Badass Undertaker (Großer Wächter) – Er zermalmt Gegner zu Staub und ist der Herrscher über die „Attitude Era“. Wenn du den Weg des Undertakers kreuzt, ist es vermutlich das Letzte, was du tust.

12. bis 14. September: Ressourcensammler-Schübe – Sammler für Gold, Elixier und Dunkles Elixier verfügen 48 Stunden lang über eine 4-fache Produktionsgeschwindigkeit für alle ab Rathaus-Level 8. Füll die Lager, solange es geht.

15. September: Mix-A-Rama-Designgegenstände kehren zurück – Das Mix-A-Rama-Set ist wieder zurück im Shop: Tentakelkönig, P.E.K.K.Ö.N.I.G.I.N., Wächter Ivan, Yeti-Gladiatorin und Lavaprinz sowie die legendäre Mix-A-Rama-Szenerie und ihre riesige unterirdische Minenmaschine. Oben die Wrestling-Legenden, im Untergrund der große Mix.

16. bis 21. September: Ausrüstungsschub – Sämtliche Heldenausrüstung befindet sich fünf Tage lang auf maximalem Level, für alle ab Rathaus-Level 8. Alles, was du schon lange aufleveln wolltest, ist plötzlich bereit für das Hauptereignis.

22. bis 28. September: Clanspiele – Wechsle deinen gesamten Kader ein. Schließe Herausforderungen ab, verdiene Punkte und sichere dir den Belohnungspfad mit deinem Clan.

26. bis 28. September: Ressourcensammler-Schub – Nochmal 48 Stunden mit 4-facher Sammler-Produktionsgeschwindigkeit, bevor die Saison sich dem Ende neigt.

28. bis 30. September: „Freund oder Feind“-Armeelager – Die Ringe kehren für ein letztes Mal zurück. Dieselben Regeln, dieselbe Farbverwirrung und eine letzte Chance, alles falsch zu verstehen.

Cody sucht immer noch, Häuptling. Und wir auch. Also raus da und finde Cena!

Weiterhin viel Spaß mit Clash!