Beschützer gehen auf Patrouille!

Aus dem herabgestürzten Meteoriten haben sich mysteriöse Beschützer erhoben, die dein Dorf wie Helden verteidigen! Sie sind wie eine Rathauswaffe mit Beinen ... und Händen ... und Augen ... und ...

Beschützer sind die einzigartige Verteidigung von Rathaus-Level 18.

Sie verteidigen dein Dorf, aber können nicht für Angriffe genutzt werden.

Nur jeweils ein Beschützer auf einmal kann sich um die Verteidigung kümmern.

Beschützer verfügen über Verbesserungen, die einen freien Bauarbeiter benötigen. Beschützer können während der Verbesserung nicht eingesetzt werden. Selbst wenn ein Beschützer gerade verbessert wird, taucht die Version mit dem niedrigeren Level weiterhin bei der Verteidigung im Ranglistenmodus, Krieg und in der Clankriegsliga auf. Der Beschützer, den du gewählt hast, wird unter Verwendung seines aktuell abgeschlossenen Levels die Verteidigung unterstützen.

Wenn du während des Betrachtens deines Dorfes auf den Beschützer tippst, kannst du seine Patrouillenroute sehen.

Du kannst das Beschützer-Menü über eine neue Schaltfläche beim Rathaus öffnen.

Die Verbesserung auf Rathaus-Level 18 schaltet zwei Beschützer frei: Drescher und Pfeilkopf. Wähle nach Belieben einen von ihnen!

Beschützer: Drescher – ein Profi beim Eindreschen! Nahkampf-Beschützer. Nimmt Gegner am Boden und in der Luft mit Flächenschaden ins Visier. Fähigkeit: Schlechter Verlierer – Bekommt einen Wutanfall, wenn das Rathaus zerstört wird, und hinterlässt Wut, wenn er besiegt wird.

Beschützer: Pfeilkopf – Flächenschaden mit hoher Reichweite! Fernkampf-Beschützer. Nimmt Gegner am Boden und in der Luft mit Flächenschaden ins Visier. Fähigkeit: Endschlag – Explodiert, wenn sie besiegt wird, wodurch Gegnern in der Nähe Schaden zugefügt wird.



Neue Truppe: Der Meteorgolem kommt groß raus!

Der Meteorgolem beehrte das „Kosmischer Rock“-Medaillenereignis als temporäre Einheit und geht jetzt in Vollzeit!

Wirft Mini-Meteorgolems über Mauern, um Schaden aus nächster Nähe zu verursachen.

Mini-Meteorgolems können sich zu einem Meteorgolem vereinen.

Wird auf Rathaus-Level 17 freigeschaltet.

Neuer Zauber: Totemzauber

Lenke gegnerische Abwehranlagen mit stumpfem kosmischem Rock ab, indem du einen Totemzauber einsetzt. Totems stecken Schaden ein, damit deine anderen Truppen ungehindert den Angriff vorantreiben können!

Betäubt Gebäude innerhalb seines Landungsradius und fügt ihnen Schaden zu.

Kann zeitweilig von Boden- und Luftgegnern ins Visier genommen werden.

Wird auf Rathaus-Level 16 freigeschaltet.

Neue Abwehranlage: Vergeltungsturm

Wenn andere Gebäude fallen, wird der Vergeltungsturm immer stärker ... und wütender!

Werden bei einer Verteidigung 5, 20 und 40 Gebäude zerstört, steigen die Kraft und Trefferpunkte des Vergeltungsturms.

Wird auf Rathaus-Level 18 freigeschaltet.

Neue kombinierte Abwehranlage: Supermagier-Turm

Kombiniere auf Rathaus-Level 18 zwei Magiertürme, um einen Supermagier-Turm zu erschaffen. Der Magier an der Spitze wird zu einem Supermagier und seine Angriffe können bis zu 15 Gegner in der Nähe treffen.

Trifft mit seinen Angriffen bis zu 15 Gegner.

Wird auf Rathaus-Level 18 freigeschaltet.

Neue Level

Es gibt neue Level für einige Helden, Gebäude, Truppen, Zauber, Belagerungsmaschinen und auch Begleiter!