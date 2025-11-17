RATHAUS-LEVEL 18 ist hart gelandet! – Update
Wir hatten uns für den Aufprall gewappnet und der Meteor hat das ganze Dorf erschüttert. Also buchstäblich. Rathaus 17 wurde zerstört, aber der Bauarbeiter hat seinen flinken Verstand und seine noch flinkeren Handwerker-Hände genutzt, um aus den kosmischen Trümmern etwas Episches entstehen zu lassen. Ganz genau. Rathaus 18 besteht aus purem Meteorstein!
Wenn du die Verbesserung auf Rathaus-Level 18 vornimmst, bekommst du in einer kurzen Filmsequenz zu sehen, wie der Meteor dein Dorf zerstört, bevor das neue Rathaus enthüllt wird. Die Meteor-Sequenz wird nur einmal abgespielt. Wenn das Spiel während der Verbesserung geschlossen wird, kann das Video nicht erneut abgespielt werden. Nach der Verbesserung musst du den Meteoriten durch Tippen beseitigen, um das Rathaus zu enthüllen.
Rathaus-Level 18 macht Furore!
Beschützer gehen auf Patrouille!
Aus dem herabgestürzten Meteoriten haben sich mysteriöse Beschützer erhoben, die dein Dorf wie Helden verteidigen! Sie sind wie eine Rathauswaffe mit Beinen ... und Händen ... und Augen ... und ...
Beschützer sind die einzigartige Verteidigung von Rathaus-Level 18.
Sie verteidigen dein Dorf, aber können nicht für Angriffe genutzt werden.
Nur jeweils ein Beschützer auf einmal kann sich um die Verteidigung kümmern.
Beschützer verfügen über Verbesserungen, die einen freien Bauarbeiter benötigen.
Beschützer können während der Verbesserung nicht eingesetzt werden.
Selbst wenn ein Beschützer gerade verbessert wird, taucht die Version mit dem niedrigeren Level weiterhin bei der Verteidigung im Ranglistenmodus, Krieg und in der Clankriegsliga auf. Der Beschützer, den du gewählt hast, wird unter Verwendung seines aktuell abgeschlossenen Levels die Verteidigung unterstützen.
Wenn du während des Betrachtens deines Dorfes auf den Beschützer tippst, kannst du seine Patrouillenroute sehen.
Du kannst das Beschützer-Menü über eine neue Schaltfläche beim Rathaus öffnen.
Die Verbesserung auf Rathaus-Level 18 schaltet zwei Beschützer frei: Drescher und Pfeilkopf. Wähle nach Belieben einen von ihnen!
Beschützer: Drescher – ein Profi beim Eindreschen!
Nahkampf-Beschützer.
Nimmt Gegner am Boden und in der Luft mit Flächenschaden ins Visier.
Fähigkeit: Schlechter Verlierer – Bekommt einen Wutanfall, wenn das Rathaus zerstört wird, und hinterlässt Wut, wenn er besiegt wird.
Beschützer: Pfeilkopf – Flächenschaden mit hoher Reichweite!
Fernkampf-Beschützer.
Nimmt Gegner am Boden und in der Luft mit Flächenschaden ins Visier.
Fähigkeit: Endschlag – Explodiert, wenn sie besiegt wird, wodurch Gegnern in der Nähe Schaden zugefügt wird.
Neue Truppe: Der Meteorgolem kommt groß raus!
Der Meteorgolem beehrte das „Kosmischer Rock“-Medaillenereignis als temporäre Einheit und geht jetzt in Vollzeit!
Wirft Mini-Meteorgolems über Mauern, um Schaden aus nächster Nähe zu verursachen.
Mini-Meteorgolems können sich zu einem Meteorgolem vereinen.
Wird auf Rathaus-Level 17 freigeschaltet.
Neuer Zauber: Totemzauber
Lenke gegnerische Abwehranlagen mit stumpfem kosmischem Rock ab, indem du einen Totemzauber einsetzt. Totems stecken Schaden ein, damit deine anderen Truppen ungehindert den Angriff vorantreiben können!
Betäubt Gebäude innerhalb seines Landungsradius und fügt ihnen Schaden zu.
Kann zeitweilig von Boden- und Luftgegnern ins Visier genommen werden.
Wird auf Rathaus-Level 16 freigeschaltet.
Neue Abwehranlage: Vergeltungsturm
Wenn andere Gebäude fallen, wird der Vergeltungsturm immer stärker ... und wütender!
Werden bei einer Verteidigung 5, 20 und 40 Gebäude zerstört, steigen die Kraft und Trefferpunkte des Vergeltungsturms.
Wird auf Rathaus-Level 18 freigeschaltet.
Neue kombinierte Abwehranlage: Supermagier-Turm
Kombiniere auf Rathaus-Level 18 zwei Magiertürme, um einen Supermagier-Turm zu erschaffen. Der Magier an der Spitze wird zu einem Supermagier und seine Angriffe können bis zu 15 Gegner in der Nähe treffen.
Trifft mit seinen Angriffen bis zu 15 Gegner.
Wird auf Rathaus-Level 18 freigeschaltet.
Neue Level
Es gibt neue Level für einige Helden, Gebäude, Truppen, Zauber, Belagerungsmaschinen und auch Begleiter!
Gefertigte Abwehranlagen: Fertigungsphase 2
Die Kosten laufender Verbesserungen von gefertigten Abwehranlagen aus der vorausgegangenen Phase werden automatisch zurückerstattet.
Wenn die Phase endet, werden alle vorherigen gefertigten Abwehranlagen sofort zur Fertigungsstation zurückgesetzt. Jegliche Kriegs- oder Ranglisten-Snapshots, die vor dem Ende der Phase aufgenommen wurden, werden die Abwehranlagen weiterhin enthalten, während neue, danach aufgenommene Snapshots nur die Fertigungsstation zeigen werden. Hinweis: Snapshots sind gespeicherte Versionen von Dorf-Basen, die von anderen Spielern angegriffen werden können.
Sobald die neue Fertigungsphase da ist, wird die alte Fertigungsstation entfernt (wenn du immer noch auf Rathaus-Level 17 bist).
Mit dem Start von Fertigungsphase 2 wird es drei neue gefertigte Abwehranlagen geben, zwischen denen du auswählen und die du verbessern kannst:
Lichtstrahl
Eine Fernkampf-Abwehranlage mit einem Projektil, das über die Distanz an Kraft verliert.
Heldenglocke
Erhöht Trefferpunkte und Schaden verteidigender Helden, während sie steht.
Bombennest
Bomben fliegen wie aus einem Nest daraus hervor und fügen allen getroffenen Boden- und Lufteinheiten Schaden zu.
Diese Fertigungsphase ist auf eine Dauer von vier Monaten ausgelegt und startet wenige Tage nach dem Update.
Wir stellen vor: Der Schicke Shop!
Im Shop lädt ein neuer Reiter zum Einkaufen ein: Willkommen im Schicken Shop! Hier können Häuptlinge auf dem letzten Rathaus-Level Stromsteine gegen einzigartige Belohnungen eintauschen! Der Schicke Shop ist im Shop-Menü über den vorletzten Reiter zugänglich. Der Schicke Shop ist nur für Spieler sichtbar, die Stromsteine verdienen können oder besitzen.
Was sind Stromsteine? Und wie komme ich an sie?
Verdiene Stromsteine, indem du Gebäude auflädst oder gefertigte Abwehranlagen verbesserst. Verdiente Stromsteine können im Schicken Shop für einzigartige Belohnungen wie eine neue Dekoration, einen Bauarbeiter-Skin und Aufladungseffekte für Dekorationen ausgegeben werden!
Jede Aufladung belohnt dich mit zehn Stromsteinen.
Jede Verbesserung einer gefertigten Abwehranlage bringt dir acht Stromsteine.
Alle Kosten für vorherige Aufladungen und Verbesserungen von gefertigten Abwehranlagen, die entfernt wurden, werden zu Stromsteinen umgewandelt, wenn das Update veröffentlicht wird.
Zum Start ist im Schicken Shop Folgendes verfügbar:
Meteoritenbauarbeiter-Skin (kann nur einmal gekauft werden). Nach dem Kauf des Meteoritenbauarbeiter-Skins kannst du bei deinen Bauhütten zwischen dem originalen Bauarbeiter und dem Meteoritenbauarbeiter-Skin wählen. Der Skin wird (derzeit) auf alle Bauarbeiter angewandt werden.
Einzigartige Heimatdorf-Dekoration (kann nur einmal gekauft werden).
Ein Aufladungseffekt für eine Dekoration deiner Wahl. Kann mehrmals gekauft und auf jegliche Dekorationen angewandt werden. Es ist quasi ein Aufladungsfunkeln nur für deine Dekorationen.
Um dem neuen Bauarbeiter-Skin Rechnung zu tragen, sind jetzt alle Bauarbeiter wie auch die Beschützer und Helden in 3D gerendert.
Quality-of-Life-Verbesserungen
Es wird ein Info-Bildschirm für Skelette angezeigt, die die Skelettfalle erscheinen lässt.
Für Bauarbeiterbasis-Helden wird im Skinauswahl-Menü ein Bauarbeiterbasis-Hintergrund angezeigt.
Vergeltungskämpfe haben nun einen eigenen Endbildschirm.
Im Kampflog sind Einheiten jetzt von links nach rechts in folgender Reihenfolge angeordnet: Truppen, Belagerungsmaschinen, Helden, Zauber, Clanbanner, Clanburg-Truppen, Clanburg-Belagerungsmaschinen, Clanburg-Zauber.
Balanceänderungen
Wir haben den defensiven Lakaienprinzen neu ausbalanciert. Seine Trefferpunkte wurden um 1000 verringert und all seine Ausrüstung hat 500 Trefferpunkte dazubekommen.
Clans auf Level 7 und darüber können jetzt einen Zauber mehr spenden, was Clans mit allen Vorteilen das Spenden von bis zu vier Zaubern ermöglicht.
Fehlerbehebungen
Meteorgolems bleiben nicht mehr hängen, wenn sie Skelette angreifen.
Das Kampfdetails-Pop-up bleibt jetzt offen.
Der Große Wächter folgt Meteorgolems mit besserer Wegfindung.
Wenn deine Armee voll ist, verfügt der Stadtarmee-Reiter über keine ausgegraute Schaltfläche mehr.
Du kannst jetzt die Bauarbeiterbasis-Kanonenkarre oder den Elektrofeuermagier sofort aktivieren.
Die Kanonenkarre in der Bauarbeiterbasis zeigt jetzt ihre Reichweite an, wenn sie eingesetzt wird.
Änderungen am Clankriegsliga-Shop
Wir haben die folgende Änderung am Clankriegsliga-Shop vorgenommen: Die Kosten des Ressourcentranks erhöhen sich von 5 auf 10 Clankriegsliga-Medaillen.
Wir wollen, dass sich der Clankriegsliga-Shop mit der Zeit lohnender anfühlt. Er soll Spieler ermutigen, ihre Medaillen regelmäßig zu verwenden, um ihr Dorf zu entwickeln, anstatt sie alle aufzusparen.
Ranglisten-Verbesserungen
Du kannst in Ranglistenkämpfen, Clankriegen und Clankriegsligen keine temporären Einheiten und temporären Zauber mehr verwenden.
Die Gegnersuche in einer Wochenturnier-Gruppe wird jetzt weniger vorhersehbar sein.
Änderungen an Ranglistenligen bezüglich Inaktivität.
Wenn du vor dem Update im Ranglistenmodus ein Turnier lang inaktiv warst („inaktiv“ bedeutet, sich nicht anzumelden oder sich zwar anzumelden, aber keinerlei Kämpfe zu bestreiten), hast du deinen vorherigen Liga-Status und deine Boni für diese Woche der Inaktivität beibehalten. Wenn du dich allerdings bis zum Ende des Turniers der aktuellen Woche (Montagmorgen um 5 Uhr UTC) nicht für das folgende Turnier angemeldet hattest, wurdest du für jede Woche der Inaktivität eine Liga zurückgestuft.
Wenn du nach dem Update im Ranglistenmodus ein Turnier lang inaktiv bist („inaktiv“ bedeutet, sich nicht anzumelden oder sich zwar anzumelden, aber keinerlei Kämpfe zu bestreiten), behältst du deinen vorherigen Liga-Status und deine Boni für diese Woche der Inaktivität bei. Um für die Folgewoche deinen Ligarang beizubehalten, musst du dich für das Turnier der folgenden Woche anmelden, bis dieses beginnt (Dienstagmorgen um 5 Uhr UTC).* Wenn du dich bis Freitag um 5 Uhr UTC noch nicht für das Turnier der aktuellen Woche angemeldet hast, wird ein Warnhinweis auf dem Kampfbildschirm angezeigt. Dieser teilt dir mit, dass du absteigen wirst, wenn du dich nicht bis zum Beginn des nächsten Turniers anmeldest.
Unten siehst du die Veränderungen der Aufstiegs- und Abstiegs-Prozentwerte sowie die Anzahl an Kämpfen in den jeweiligen Ligen:
| | Änderung bei Aufstiegen | Änderung bei Abstiegen | Änderung der max. Kämpfe/Woche | |
| ------------------------- | ---------------------- | ------------------------------ | --- |
| Liga 7 | +5 % | | |
| Liga 16 | +5 % | | |
| Liga 17 | +5 % | | |
| Liga 18 | +5 % | | |
| Liga 19 | +5 % | | |
| Liga 20 | +5 % | | |
| Liga 21 | +5 % | | |
| Liga 22 | +5 % | | -2 |
| Liga 23 | +5 % | | -2 |
| Liga 24 | +5 % | | |
| Liga 25 | +5 % | | -4 |
| Liga 26 | +5 % | | |
| Liga 27 | +5 % | | |
| Liga 28 | +10 % | +5 % | |
| Liga 29 | +5 % | +5 % | |
| Liga 30 | +5 % | +5 % | |
| Liga 31 | +5 % | +5 % | |