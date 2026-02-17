¡Buenas!

Queremos actualizar a los jugadores del problema con los minerales que surgió en octubre.

A lo largo del mes, implementaremos una solución permanente al problema para que el progreso relacionado con los minerales vuelva a un estado de equilibrio. En consecuencia, las cantidades de minerales de los jugadores se revisarán y modificarán teniendo en cuenta cuánto se han aprovechado del error, por lo que si han obtenido más minerales de los debidos y ya los han usado, terminarán con un saldo de minerales negativo.

Queremos recordar a los jugadores afectados por este ajuste, hayan obtenido los minerales adicionales de forma intencionada o no, que seguirá habiendo múltiples maneras de progresar y restablecer el saldo positivo jugando regularmente.

Entendemos que la situación ha sido confusa y que la solución ha tardado un poco más de lo esperado. Gracias por ser tan paciente y comprensible mientras encontrábamos la solución.

Nos vemos pronto en A dar guerra, donde daremos más información al respecto y compartiremos información sobre nuestros próximos proyectos.