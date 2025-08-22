¡Buenas! Queremos avisarte de cambios importantes que llegarán con la próxima actualización:

Rediseño de la trampa con muelle

Vamos a rediseñar las trampas con muelle en todos los niveles del ayuntamiento. Estos son todos los detalles:

En lugar de infligir daño de área, las trampas con muelle solo golpearán a una tropa, la que ocupe más espacio.

Si el espacio que ocupa la tropa es superior a la capacidad de la trampa con muelle, esta inflige un gran daño a la tropa. Si la tropa resulta eliminada como consecuencia del daño, la trampa la expulsa del campo de batalla; si no, la lanza por los aires verticalmente, lo que impide que se mueva y ataque durante unos instantes.

Si el espacio que ocupa la tropa es igual o inferior a la capacidad de la trampa con muelle, expulsará a la tropa.

También añadiremos 7 niveles más a las trampas con muelle (del 6 al 12) a partir del ayuntamiento de nivel 11.

El mismo cambio se ha aplicado a las trampas con muelle de la base del constructor, además de añadirse el nivel 5.

El motivo principal es que, en general, hemos observado que se inflige demasiado daño de área y poco daño dirigido a un único objetivo (sobre todo en los ayuntamientos de mayor nivel), por lo que este rediseño nos permitirá nivelar las capacidades defensivas, así como corregir varios problemas que provocaban que las trampas con muelle resultasen demasiado fuertes frente a determinados ataques e inútiles ante otros. Ahora siempre infligirán daño. Además, siempre podemos añadirles más niveles para fortalecerlas en cada nivel del ayuntamiento.

Eliminación de los niveles del arma del ayuntamiento

Además, en la próxima actualización, vamos a eliminar los niveles del arma del ayuntamiento en los niveles 12, 13, 14 y 15 del ayuntamiento.

Estos niveles ralentizan la progresión en el juego y no son tan significativos como otras mejoras, por lo que queremos eliminarlos.

Pero que no cunda el pánico; aunque las mejoras desaparezcan, el arma seguirá estando en el ayuntamiento después de la actualización. Simplemente tendrá las mismas estadísticas que antes tenía el arma del ayuntamiento al nivel máximo. De hecho, así funciona el arma del ayuntamiento de nivel 16.

Por desgracia, las mejoras de nivel que estén en curso se cancelarán y se perderán los recursos invertidos. Si tu ayuntamiento está en los niveles 12, 13, 14 o 15, te recomendamos que no mejores el nivel del arma. Espera un poco y, cuando llegue la actualización en un par de semanas, el arma tendrá su máxima potencia sin importar su nivel anterior.

Como siempre, dinos qué opinas sobre estos cambios.

El equipo de Clash of Clans