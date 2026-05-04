Tu equipo, tu lucha.

Escoge un bando. Elige entre el equipo amatista o el equipo jade, y únete a millones de jugadores que luchan para contener a la horda.

En todas las batallas en las que participes, ya sean normales o competitivas, obtendrás estrellas. Con cada una de ellas, tu equipo ampliará su territorio, capturará casillas y luchará para llegar hasta el centro del mapa, donde le aguarda la base de los esqueletos.

Pero nunca bajes la guardia.

Los esqueletos no están de brazos cruzados esperando a perder. ¡Estos huesos duros de roer harán todo lo posible para echar por tierra todo tu progreso si les dejas!

No des el brazo a torcer, sigue adelante y no cedas lo más mínimo.

Cómo jugar

Libra batallas normales o batallas competitivas para ganar estrellas.

Usa estrellas para conquistar casillas en el mapa.

Ataca las casillas que estén adyacentes al territorio de tu equipo.

Las casillas neutrales se conquistan fácilmente, pero tendrás que esforzarte al máximo para conseguir las casillas de esqueletos.

¡Ten cuidado!

Los esqueletos avanzan cada 12 horas.

Pueden reclamar las casillas que tu equipo haya conquistado.

Puedes competir con ellos por el control de puestos clave.

Objetivos

Conquistar las casillas y avanzar hacia el centro.

Rodear y destruir la base de los esqueletos.

Conseguir recompensas increíbles por el camino.

Recompensas

Elige de qué lado estás

Únete a un equipo para desbloquear un adorno exclusivo.

Destruye la base de los esqueletos para desbloquear un paisaje disponible solo hasta junio.

Recompensas del mapa

Algunas casillas contienen recompensas para el equipo.

Conquístalas para que todo el mundo pueda reclamar las recompensas.

Si las dejas desatendidas mucho tiempo, los esqueletos pueden recuperarlas.

Recompensas ocultas

Algunas recompensas están enterradas en lo más profundo del mapa.

Encuéntralas antes que los esqueletos.

Tu progreso

Todas las estrellas que consigas cuentan.

Contribuye con ellas para ayudar a que tu equipo avance.

Desbloquea recompensas personales a medida que progreses.

Colabora con el equipo para que todo el mundo reciba recompensas.

Esta batalla va más allá de un solo jugador o de un clan.

Esto es Clash contra los esqueletos.

¡A dar guerra!