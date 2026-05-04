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4 may 2026
Blog – Clash of Clans

Clash contra los esqueletos

Tu equipo, tu lucha.

Escoge un bando. Elige entre el equipo amatista o el equipo jade, y únete a millones de jugadores que luchan para contener a la horda.

En todas las batallas en las que participes, ya sean normales o competitivas, obtendrás estrellas. Con cada una de ellas, tu equipo ampliará su territorio, capturará casillas y luchará para llegar hasta el centro del mapa, donde le aguarda la base de los esqueletos.

Pero nunca bajes la guardia.

Los esqueletos no están de brazos cruzados esperando a perder. ¡Estos huesos duros de roer harán todo lo posible para echar por tierra todo tu progreso si les dejas!

No des el brazo a torcer, sigue adelante y no cedas lo más mínimo.

Cómo jugar

  • Libra batallas normales o batallas competitivas para ganar estrellas.

  • Usa estrellas para conquistar casillas en el mapa.

  • Ataca las casillas que estén adyacentes al territorio de tu equipo.

  • Las casillas neutrales se conquistan fácilmente, pero tendrás que esforzarte al máximo para conseguir las casillas de esqueletos.

¡Ten cuidado!

  • Los esqueletos avanzan cada 12 horas.

  • Pueden reclamar las casillas que tu equipo haya conquistado.

  • Puedes competir con ellos por el control de puestos clave.

Objetivos

  • Conquistar las casillas y avanzar hacia el centro.

  • Rodear y destruir la base de los esqueletos.

  • Conseguir recompensas increíbles por el camino.

Recompensas

Elige de qué lado estás

  • Únete a un equipo para desbloquear un adorno exclusivo.

  • Destruye la base de los esqueletos para desbloquear un paisaje disponible solo hasta junio.

Recompensas del mapa

  • Algunas casillas contienen recompensas para el equipo.

  • Conquístalas para que todo el mundo pueda reclamar las recompensas.

  • Si las dejas desatendidas mucho tiempo, los esqueletos pueden recuperarlas.

Recompensas ocultas

  • Algunas recompensas están enterradas en lo más profundo del mapa.

  • Encuéntralas antes que los esqueletos.

Tu progreso

Todas las estrellas que consigas cuentan.

  • Contribuye con ellas para ayudar a que tu equipo avance.

  • Desbloquea recompensas personales a medida que progreses.

  • Colabora con el equipo para que todo el mundo reciba recompensas.

Esta batalla va más allá de un solo jugador o de un clan.

Esto es Clash contra los esqueletos.

¡A dar guerra!