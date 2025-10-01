Visitantes cósmicos hacen caer la temida maldición cósmica sobre la aldea. Este Clash-O-Ween, enfréntate a esos rufianes intergalácticos y enséñales a quién deben temer.

Del 1 al 3 de octubre: llega la caza del tesoro. Encuentra cofres en las batallas y desbloquéalos para ganar recompensas épicas.

Del 1 al 9 de octubre: llega un desafío de Controla a los héroes, la Calamidad cósmica. Controla a la reina cazadora y realiza ataques de tres estrellas para recibir recompensas estelares.

Del 1 al 11 de octubre: la liga de guerras de clanes vuelve en el fragor del caos cósmico.

Del 1 al 31 de octubre: llega el pase de oro con un aspecto de la reina arquera oscuro y fascinante. ¡Es la reina cazadora!

Del 3 al 31 de octubre: el paisaje cósmico está disponible en la tienda. Este meteorito viajaba tranquilamente por el cosmos hasta que el centinela eterno lo transformó en el heraldo del caos. Con su gran tamaño y unos edificios únicos, este paisaje cósmico te hará ver las estrellas.

Del 5 al 31 de octubre: los aspectos de héroe cósmicos aparecerán en la tienda. Echa un vistazo al príncipe pesadilla, la luchadora maldita, el centinela eterno y el rey berserker.

Del 8 al 15 de octubre: desafío de Controla a los héroes del báculo espacial. Pelea con el príncipe de pesadilla y usa el equipo del bastón de meteoritos para desatar el caos sobre tus enemigos.

Del 10 al 22 de octubre: el superadorno de la linterna de festival vuelve a la tienda. ¡Celebremos el Diwali!

Del 10 al 31 de octubre: llega el evento de medallas de rock cósmico. Consigue fragmentos cósmicos en el evento de medallas más rockero de Clash.