¡Buenas!

Hemos estado hablando mucho sobre ser más transparentes con los jugadores. No solo sobre los cambios que se avecinan, sino también acerca de nuestros motivos para tomar decisiones. Mayo parece un buen momento para poner esto en práctica. A continuación, puedes consultar un resumen de lo que pasará este mes, además de la lógica detrás de algunas de estas decisiones. Si quieres un resumen completo, echa un vistazo al calendario.

Ligas de guerras de clanes: cambios en la estructura de las ligas

A partir de la LGC de mayo, actualizaremos la estructura de la liga con nuevos niveles.

Esto es lo importante. A medida que la situación se estabilice, algunos jugadores, sobre todo en la parte alta, quizá vean menos medallas al principio. Es un efecto secundario que ocurrirá hasta que el nuevo sistema encuentre el punto de equilibrio.

Para que nadie salga perjudicado durante la transición, tenemos pensado organizar una LGC extra muy pronto para compensar. Mantén los ojos abiertos para no perderte los detalles.

Para las aldeas que están demasiado tranquilas

En mayo, algunos jugadores recibirán ciertos eventos y otros no.

Están orientados a los jugadores con dificultades para que sus aldeas prosperen. Algunos jugadores tienen constructores inactivos, a otros les iría bien un empujoncito para conseguir recursos, y otros han perdido el rumbo y no están progresando en absoluto.

Queremos animar a estos jugadores a que sigan progresando, así que este mes lanzaremos los siguientes eventos para que les sean de ayuda:

Calendario de inicio de sesión

Evento de la caza del tesoro

Potenciador de los recolectores de recursos y descuento en los costes de mejora.

Creemos que estos eventos darán a los jugadores una forma más divertida, consistente y activa de progresar, y les ayudarán a acercarse a los niveles superiores y disfrutar del nuevo contenido.

Evento de caza del tesoro (evento para ponerse al día): solo ayuntamientos de niveles 3 a 16

La caza del tesoro regresa a finales de mayo, con un pequeño cambio. Solo estará disponible para los ayuntamientos de niveles 3 a 16.

Esto tiene el mismo objetivo que lo mencionado anteriormente: queremos que los jugadores avancen y que no se queden atascados. Los eventos ofrecen más cosas que hacer, más recompensas que conseguir y dan más razones para entrar a Clash of Clans y jugar. Si todavía no has alcanzado los niveles superiores, esto hará que te diviertas mientras progresas.

Para que disfrutemos de un entorno de juego saludable, los jugadores deben progresar constantemente, unirse a guerras e intentar llegar a lo más alto. Eventos como la caza del tesoro son especialmente eficaces para ayudar a estos jugadores a ponerse al día y seguir interactuando con el juego, así que empezaremos a orientarlos a los niveles donde tengan un mayor impacto.

No se trata de quitar contenido a los jugadores de nivel avanzado. La idea es mantener un ecosistema fuerte en Clash of Clans, para que siempre haya más rivales a los que enfrentarse, más clanes contra los que competir y más razones para seguir esforzándose por llegar a la cima. Dicho esto, los jugadores más expertos no tienen de qué preocuparse, ya que también seguiremos añadiendo contenido y eventos dirigidos a ellos.

Evento del duque dragón ilimitado

A finales de mes, dejaremos suelto al duque dragón.

Podrás usar a este héroe junto con su equipo al máximo poder, incluso cuando lo estés mejorando. Sin tiempo de inactividad ni esperas. Queremos que experimentes lo fuerte que puede llegar a ser este héroe, sin que nada se interponga en tu camino.

Una nota sobre las pruebas A/B

Algunos eventos de este mes formarán parte de ciertas pruebas limitadas. Queremos ser transparentes desde el principio.

Este es nuestro planteamiento. Cuando probamos algo nuevo, como un formato de evento, un descuento o un sistema de recompensas, a veces llevamos a cabo pequeñas pruebas, y los jugadores ven versiones ligeramente distintas del mismo evento o, en algunos casos, una versión con bonus extra.

Esto nos ayuda a entender lo que de verdad funciona. ¿Vuelven los jugadores más a menudo? ¿Mejora la progresión? ¿Es más divertido?

Sin esta clase de pruebas, nos veríamos obligados a actuar a ciegas. Gracias a ellas, podemos tomar decisiones basadas en el comportamiento real de los jugadores. Si algo tiene un gran impacto positivo, podemos hacerlo más a menudo o incluso convertirlo en un cambio permanente. Sabemos muchos jefes tienen la costumbre de comparar notas con sus aliados, y quizá se den cuenta de que no todo el mundo ha experimentado un evento de la misma manera exacta. Es de esperar durante este tipo de pruebas.

Las realizamos a pequeña escala, así que solo un número limitado de jugadores verán versiones ligeramente diferentes. Si formas parte de uno de esos grupos, no notarás nada raro. Tendrás acceso al evento o no, o bien lo experimentarás de una forma ligeramente diferente. Compartiremos nuestras conclusiones siempre que podamos.

Gracias por seguir ahí, por avisarnos cuando tienes la sensación de que algo no funciona y por contribuir a que Clash of Clans sea un juego mejor cada mes. Tanto si lo tienes todo al máximo como si estás empezando a construir tus primeros muros, eres parte de la comunidad que mantiene vivo el juego.

¡A dar guerra!