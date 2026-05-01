¡Déjate la piel por la gloria!

Bajo la aldea yace un reino de esqueletos que se mueren por los huesos de tu ejército... ¡y no piensan quedarse enterrados! ¡En esta temporada subterránea van a surgir del abismo un montón de eventos que te harán mover el esqueleto! Sumérgete en las profundidades, descubre un poder que ha estado sepultado desde la antigüedad y lucha en una temporada cargada de huesos, potenciadores y recompensas demenciales. ¡Descubre el reino esquelético!

Del 1 al 31 de mayo: Pase de oro del reino esquelético. Desbloquea recompensas, catapulta tu progreso y reclama el aspecto de héroe esquelético exclusivo de esta temporada: el centinela esqueleto. ¡Además, podrás desbloquear al picador a partir del primer día del pase!

Del 1 al 31 de mayo: Aspectos de héroe esqueléticos. Todos los héroes, desde el escalofriante rey esqueleto a la espeluznante reina esqueleto, están listos para volver a levantarse y dominar las profundidades sembrando el pánico.

Del 1 al 31 de mayo: Eventos de mejora para jugadores que regresan. Aquellos jefes que estén listos para volver a la acción recibirán un set de potenciadores especiales y eventos limitados que les ayudarán a reconstruir la aldea más rápido, ganar recompensas adicionales y prepararse de nuevo para la batalla.

Del 1 al 31 de mayo: El constructor duende y el investigador duende han regresado para agilizar el ritmo... por un módico precio.

Del 1 al 11 de mayo: Ligas de guerras de clanes. ¡Asciende en las nuevas ligas: Titánide y Leyendas! Disfruta jugando en ligas más altas con modificadores de batalla gracias a las novedades de las ligas de guerras de clanes. Forma un equipo para enfrentarte a siete oponentes en guerras 15c15 o 30c30.

Del 3 al 31 de mayo: Paisaje del reino de los esqueletos. Un lugar sagrado y profundo del que surgen esqueletos. Los huesos de serpientes gigantes narran historias antiguas que te harán castañear los dientes.

Del 4 al 18 de mayo: Evento Clash contra los esqueletos. Los esqueletos se levantan. Acaba con ellos en un evento especial, enfréntate a desafíos cada vez más duros y consigue recompensas por aplastar a los muertos vivientes en este evento de la comunidad completamente nuevo.

Del 9 al 16 de mayo: Miniespecial superbruja. Un coloso necesita una madre a la altura. Consigue cubitos de hielo en las batallas, desbloquea a la superbruja, una supertropa, y consigue medallas para gastarlas en recompensas del mercader. (Evento disponible para jugadores con un ayuntamiento de nivel 8 o superior).

A partir del 15 de mayo: Los aspectos de "Enfrentamiento en alta mar" de mayo de 2025 desembarcarán en la pestaña de las personalizaciones.

Del 15 al 31 de mayo: El aspecto de samurái sombrío del rey bárbaro llega a la tienda. Una armadura negra, la voluntad inquebrantable de un guerrero, ecos en la sombra... Este aspecto superexclusivo del rey samurái sombrío es una oferta única. ¡Cuando desaparezca, lo hará para siempre!

Del 17 al 31 de mayo: Furor del constructor. Hace nueve años que exploramos por primera vez el territorio ignoto de la base del constructor. ¡Para conmemorarlo, vamos a celebrar una gran fiesta! Los costes y tiempos de mejora de la base del constructor se reducirán en un 50 %. También habrá otras cosas interesantes, como bonus estelares x4 y tareas de la base del constructor. ¡Yuju!

Del 18 al 31 de mayo: Reliquia ósea disponible en la tienda. ¡Magia de otro mundo! Los aldeanos han descubierto esta colección de calaveras tan curiosa. Cuando tocas este superadorno 3x3 tan elegante como inquietante, aparece un artefacto nuevo.

Del 22 al 28 de mayo: Juegos del Clan. Completa desafíos potenciados, gana puntos más rápido y desbloquea todas las recompensas con tu clan.

Del 27 al 31 de mayo: Evento del duque dragón ilimitado. ¡Este héroe está desatado! Durante el evento, puedes usarlo mientras se está mejorando y todo su equipo se mejora al nivel máximo.